https://ria.ru/20221217/ekskursiya-1839352715.html
В Москве организуют экскурсии для семей участников спецоперации
В Москве организуют экскурсии для семей участников спецоперации - РИА Новости, 17.12.2022
В Москве организуют экскурсии для семей участников спецоперации
Дети военнослужащих, выполняющих задачи в зоне проведения специальной военной операции, и их родные приглашены на автобусные экскурсии по предновогодней Москве, РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T09:45
2022-12-17T09:45
2022-12-17T09:48
москва
россия
дальний восток
политехнический музей
зарядье
общество
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Дети военнослужащих, выполняющих задачи в зоне проведения специальной военной операции, и их родные приглашены на автобусные экскурсии по предновогодней Москве, на которых они увидят главные достопримечательности города, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе комитета по туризму города Москвы. "Дети и их родные из разных регионов России побывают на автобусных экскурсиях в рамках специальной праздничной программы "Зимняя сказка". Шестнадцатого декабря семьи, на этой неделе прибывшие в Москву с Дальнего Востока, Сибири и Урала, первыми отправились на экскурсии. Они проедут по центральным улицам города, украшенным к Новому году, увидят Московский Кремль, природный парк "Зарядье", Политехнический музей, главное здание МГУ и другие исторические достопримечательности столицы. Экскурсантов будут сопровождать профессиональные гиды, которые расскажут об истории Москвы и ее главных туристических объектах", - говорится в сообщении. Отмечается, что детские экскурсии пройдут по 27 декабря. На ближайшие дни для детей и их сопровождающих запланированы и пешие экскурсионные программы по центру города, посещение музеев и других достопримечательностей.
https://ria.ru/20221215/kirovskaya-1838873903.html
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РИА Новости
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москва, россия, дальний восток, политехнический музей, зарядье, общество
Москва, Россия, Дальний Восток, Политехнический музей, Зарядье, Общество
09:45 17.12.2022 (обновлено: 09:48 17.12.2022)
В Москве организуют экскурсии для семей участников спецоперации
Для семей участников спецоперации организуют автобусные экскурсии по предновогодней Москве