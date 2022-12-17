https://ria.ru/20221217/ekskursiya-1839352715.html

В Москве организуют экскурсии для семей участников спецоперации

В Москве организуют экскурсии для семей участников спецоперации - РИА Новости, 17.12.2022

В Москве организуют экскурсии для семей участников спецоперации

Дети военнослужащих, выполняющих задачи в зоне проведения специальной военной операции, и их родные приглашены на автобусные экскурсии по предновогодней Москве, РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T09:45

2022-12-17T09:45

2022-12-17T09:48

москва

россия

дальний восток

политехнический музей

зарядье

общество

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Дети военнослужащих, выполняющих задачи в зоне проведения специальной военной операции, и их родные приглашены на автобусные экскурсии по предновогодней Москве, на которых они увидят главные достопримечательности города, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе комитета по туризму города Москвы. "Дети и их родные из разных регионов России побывают на автобусных экскурсиях в рамках специальной праздничной программы "Зимняя сказка". Шестнадцатого декабря семьи, на этой неделе прибывшие в Москву с Дальнего Востока, Сибири и Урала, первыми отправились на экскурсии. Они проедут по центральным улицам города, украшенным к Новому году, увидят Московский Кремль, природный парк "Зарядье", Политехнический музей, главное здание МГУ и другие исторические достопримечательности столицы. Экскурсантов будут сопровождать профессиональные гиды, которые расскажут об истории Москвы и ее главных туристических объектах", - говорится в сообщении. Отмечается, что детские экскурсии пройдут по 27 декабря. На ближайшие дни для детей и их сопровождающих запланированы и пешие экскурсионные программы по центру города, посещение музеев и других достопримечательностей.

https://ria.ru/20221215/kirovskaya-1838873903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, россия, дальний восток, политехнический музей, зарядье, общество