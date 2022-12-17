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В Саратове автомобиль сбил женщину с двумя детьми - РИА Новости, 17.12.2022
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В Саратове автомобиль сбил женщину с двумя детьми
В Саратове автомобиль сбил женщину с двумя детьми - РИА Новости, 17.12.2022
В Саратове автомобиль сбил женщину с двумя детьми
Легковой автомобиль в Саратове сбил на перекрестке женщину с двумя детьми, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T21:40
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происшествия
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САРАТОВ, 17 дек - РИА Новости. Легковой автомобиль в Саратове сбил на перекрестке женщину с двумя детьми, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин. Он отметил, что мальчик 4,5 лет и двухлетняя девочка доставлены в областную детскую клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести, а 36-летней женщине с ушибом правого бедра оказана медицинская помощь на месте, ее состояние врачи оценили как удовлетворительное. Как пояснили журналистам в пресс-службе городского отдела ГИБДД, по предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля Renault Logan сбил мать с двумя детьми. В ведомстве уточнили, что ДТП произошло на пересечении проспекта 50 лет Октября и улицы Дубовикова. ГИБДД по факту аварии проводит проверку, все обстоятельства устанавливаются.
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происшествия, гибдд мвд рф, саратов
Происшествия, ГИБДД МВД РФ, Саратов
21:40 17.12.2022
 
В Саратове автомобиль сбил женщину с двумя детьми

В Саратове автомобиль сбил женщину с двумя детьми на перекрестке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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САРАТОВ, 17 дек - РИА Новости. Легковой автомобиль в Саратове сбил на перекрестке женщину с двумя детьми, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.
"В 19.40 (18.40 мск) в Саратове на пересечении улицы Лунная и улицы Одесская произошел наезд легкового автомобиля на пешеходов. Пострадало три человека, в том числе двое детей", - написал Костин в Telegram-канале.
Он отметил, что мальчик 4,5 лет и двухлетняя девочка доставлены в областную детскую клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести, а 36-летней женщине с ушибом правого бедра оказана медицинская помощь на месте, ее состояние врачи оценили как удовлетворительное.
Как пояснили журналистам в пресс-службе городского отдела ГИБДД, по предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля Renault Logan сбил мать с двумя детьми.
В ведомстве уточнили, что ДТП произошло на пересечении проспекта 50 лет Октября и улицы Дубовикова. ГИБДД по факту аварии проводит проверку, все обстоятельства устанавливаются.
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ПроисшествияГИБДД МВД РФСаратов
 
 
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