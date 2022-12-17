https://ria.ru/20221217/dtp-1839458876.html
В Саратове автомобиль сбил женщину с двумя детьми
В Саратове автомобиль сбил женщину с двумя детьми - РИА Новости, 17.12.2022
В Саратове автомобиль сбил женщину с двумя детьми
Легковой автомобиль в Саратове сбил на перекрестке женщину с двумя детьми, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T21:40
2022-12-17T21:40
2022-12-17T21:40
происшествия
гибдд мвд рф
саратов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_0:196:3092:1935_1920x0_80_0_0_e794aea47cd00c70f88701de727f8937.jpg
САРАТОВ, 17 дек - РИА Новости. Легковой автомобиль в Саратове сбил на перекрестке женщину с двумя детьми, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин. Он отметил, что мальчик 4,5 лет и двухлетняя девочка доставлены в областную детскую клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести, а 36-летней женщине с ушибом правого бедра оказана медицинская помощь на месте, ее состояние врачи оценили как удовлетворительное. Как пояснили журналистам в пресс-службе городского отдела ГИБДД, по предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля Renault Logan сбил мать с двумя детьми. В ведомстве уточнили, что ДТП произошло на пересечении проспекта 50 лет Октября и улицы Дубовикова. ГИБДД по факту аварии проводит проверку, все обстоятельства устанавливаются.
https://ria.ru/20221212/dtp-1838199417.html
саратов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_3f862b843dfc9e06327701ff2c213be9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, гибдд мвд рф, саратов
Происшествия, ГИБДД МВД РФ, Саратов
В Саратове автомобиль сбил женщину с двумя детьми
В Саратове автомобиль сбил женщину с двумя детьми на перекрестке