https://ria.ru/20221217/dtp-1839458876.html

В Саратове автомобиль сбил женщину с двумя детьми

В Саратове автомобиль сбил женщину с двумя детьми - РИА Новости, 17.12.2022

В Саратове автомобиль сбил женщину с двумя детьми

Легковой автомобиль в Саратове сбил на перекрестке женщину с двумя детьми, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин. РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T21:40

2022-12-17T21:40

2022-12-17T21:40

происшествия

гибдд мвд рф

саратов

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САРАТОВ, 17 дек - РИА Новости. Легковой автомобиль в Саратове сбил на перекрестке женщину с двумя детьми, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин. Он отметил, что мальчик 4,5 лет и двухлетняя девочка доставлены в областную детскую клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести, а 36-летней женщине с ушибом правого бедра оказана медицинская помощь на месте, ее состояние врачи оценили как удовлетворительное. Как пояснили журналистам в пресс-службе городского отдела ГИБДД, по предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля Renault Logan сбил мать с двумя детьми. В ведомстве уточнили, что ДТП произошло на пересечении проспекта 50 лет Октября и улицы Дубовикова. ГИБДД по факту аварии проводит проверку, все обстоятельства устанавливаются.

https://ria.ru/20221212/dtp-1838199417.html

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происшествия, гибдд мвд рф, саратов