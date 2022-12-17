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Украинские войска при обстреле Донецка повредили больницу и шесть домов - РИА Новости, 17.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221217/donetsk-1839408957.html
Украинские войска при обстреле Донецка повредили больницу и шесть домов
Украинские войска при обстреле Донецка повредили больницу и шесть домов - РИА Новости, 17.12.2022
Украинские войска при обстреле Донецка повредили больницу и шесть домов
Больница и шесть жилых домов повреждены в Буденновском районе Донецка в результате ночных обстрелов со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T16:20
2022-12-17T16:20
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Больница и шесть жилых домов повреждены в Буденновском районе Донецка в результате ночных обстрелов со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что в 2.26 (совпадает с мск) украинские войска обстреляли Буденновский район Донецка, выпустив шесть ракет из РСЗО "Град". Ранее штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщал, что в результате обстрела Буденновского района Донецка украинскими войсками пострадали три человека.
https://ria.ru/20221215/donetsk-1838785826.html
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в мире, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Украина, Вооруженные силы Украины
16:20 17.12.2022
 
Украинские войска при обстреле Донецка повредили больницу и шесть домов

Мэр Донецка Кулемзин сообщил, что ВСУ при обстреле города повредили больницу и шесть домов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Больница и шесть жилых домов повреждены в Буденновском районе Донецка в результате ночных обстрелов со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что в 2.26 (совпадает с мск) украинские войска обстреляли Буденновский район Донецка, выпустив шесть ракет из РСЗО "Град".
"Продолжает поступать информация о последствиях ночного обстрела украинскими карателями Буденновского района Донецка. Так, повреждения получили три дома частного сектора, три многоквартирных жилых дома, здание городской больницы № 16. Выбито остекление окон, осколками посечены фасады зданий", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Ранее штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщал, что в результате обстрела Буденновского района Донецка украинскими войсками пострадали три человека.
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15 декабря, 09:57Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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