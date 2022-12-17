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Украинские войска при обстреле Донецка повредили больницу и шесть домов

Украинские войска при обстреле Донецка повредили больницу и шесть домов - РИА Новости, 17.12.2022

Украинские войска при обстреле Донецка повредили больницу и шесть домов

Больница и шесть жилых домов повреждены в Буденновском районе Донецка в результате ночных обстрелов со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T16:20

2022-12-17T16:20

2022-12-17T16:20

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Больница и шесть жилых домов повреждены в Буденновском районе Донецка в результате ночных обстрелов со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что в 2.26 (совпадает с мск) украинские войска обстреляли Буденновский район Донецка, выпустив шесть ракет из РСЗО "Град". Ранее штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщал, что в результате обстрела Буденновского района Донецка украинскими войсками пострадали три человека.

https://ria.ru/20221215/donetsk-1838785826.html

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