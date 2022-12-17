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Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 17.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221217/donetsk-1839406843.html
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 17.12.2022
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли рад районов Донецка, выпустив в общей сложности десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T16:05
2022-12-17T16:05
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
киев
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 17 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли рад районов Донецка, выпустив в общей сложности десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 13.05 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 14.10 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 14.30 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, украинские войска выпустили по Ясиноватой три снаряда калибром 122 миллиметра. Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221217/donetsk-1839387946.html
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донецк
донецкая народная республика
киев
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в мире, донецк, донецкая народная республика, киев, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Киев, НАТО, СЦКК
16:05 17.12.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку десять натовских снарядов

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкЖилой дом, разрушенный в результате обстрела ВСУ Буденновского районе Донецка
Жилой дом, разрушенный в результате обстрела ВСУ Буденновского районе Донецка - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Жилой дом, разрушенный в результате обстрела ВСУ Буденновского районе Донецка
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли рад районов Донецка, выпустив в общей сложности десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 13.05 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 14.10 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 14.30 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Здание, поврежденное в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
Вчера, 13:53
При обстреле украинскими войсками Донецка пострадал мирный житель
Кроме того, украинские войска выпустили по Ясиноватой три снаряда калибром 122 миллиметра.
Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
Вчера, 10:37Специальная военная операция на Украине
При обстреле Донецка со стороны ВСУ снаряды попали в здание вуза и дом
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаКиевНАТОСЦКК
 
 
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