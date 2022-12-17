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При обстреле украинскими войсками Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 17.12.2022
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При обстреле украинскими войсками Донецка пострадал мирный житель
При обстреле украинскими войсками Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 17.12.2022
При обстреле украинскими войсками Донецка пострадал мирный житель
Мирный житель ранен из-за обстрела украинскими войсками Донецка в субботу, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T13:53
2022-12-17T13:53
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ДОНЕЦК, 17 дек - РИА Новости. Мирный житель ранен из-за обстрела украинскими войсками Донецка в субботу, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. "При обстреле украинскими боевиками Киевского района Донецка ранение получил мужчина", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
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в мире, донецк, донецкая народная республика
В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика
13:53 17.12.2022
 
При обстреле украинскими войсками Донецка пострадал мирный житель

При обстреле Киевского района Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкЗдание, поврежденное в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
Здание, поврежденное в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Здание, поврежденное в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 дек - РИА Новости. Мирный житель ранен из-за обстрела украинскими войсками Донецка в субботу, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"При обстреле украинскими боевиками Киевского района Донецка ранение получил мужчина", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
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