https://ria.ru/20221217/donetsk-1839387946.html
При обстреле украинскими войсками Донецка пострадал мирный житель
При обстреле украинскими войсками Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 17.12.2022
При обстреле украинскими войсками Донецка пострадал мирный житель
Мирный житель ранен из-за обстрела украинскими войсками Донецка в субботу, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T13:53
2022-12-17T13:53
2022-12-17T13:53
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донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 17 дек - РИА Новости. Мирный житель ранен из-за обстрела украинскими войсками Донецка в субботу, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. "При обстреле украинскими боевиками Киевского района Донецка ранение получил мужчина", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, донецкая народная республика
В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика
При обстреле украинскими войсками Донецка пострадал мирный житель
При обстреле Киевского района Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель