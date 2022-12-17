https://ria.ru/20221217/donetsk-1839357994.html

При обстреле Донецка со стороны ВСУ снаряды попали в здание вуза и дом

При обстреле Донецка со стороны ВСУ снаряды попали в здание вуза и дом - РИА Новости, 17.12.2022

При обстреле Донецка со стороны ВСУ снаряды попали в здание вуза и дом

Прямые попадания в учебный корпус Академии управления и в многоквартирный дом зафиксированы при обстреле центрального Ворошиловского района Донецка, сообщил мэр РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T10:37

2022-12-17T10:37

2022-12-17T10:37

специальная военная операция на украине

в мире

алексей кулемзин (донецк)

донецк

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ДОНЕЦК, 17 дек - РИА Новости. Прямые попадания в учебный корпус Академии управления и в многоквартирный дом зафиксированы при обстреле центрального Ворошиловского района Донецка, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. "Последствия обстрела Ворошиловского района (Донецка): прямое попадание в учебный корпус № 6 Академии управления; прямое попадание в многоквартирный дом по улице Челюскинцев", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Мэр добавил, что было зафиксировано обрушение в многоквартирном доме по улице Щорса между первым этажом и подвальным помещением, повреждено остекление. Кулемзин также сообщил о повреждении медицинского центра "МедЭстет", остановочного павильона "Студгородок" и троллейбусной контактной линии. Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало об обстреле центрального Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск, выпустивших по городу десять ракет из РСЗО "Град".

https://ria.ru/20221217/donetsk-1839345307.html

https://ria.ru/20221217/obstrel-1839343883.html

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Дарья Буймова

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Последствия обстрела со стороны ВСУ в Донецке Мэр Донецка Алексей Кулемзин со ссылкой на очевидцев сообщил о прилетах и разрушениях в домах возле торгового центра "Белый лебедь". "Очевидцы сообщают о большой воронке на проспекте Мира, прилётах и разрушениях в домах возле ТЦ "Белый лебедь", по улице Челюскинцев", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало об обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск с применением ракет из РСЗО "Град" и снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. 2022-12-17T10:37 true PT0M41S

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Дарья Буймова

в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика, сцкк