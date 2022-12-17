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При обстреле Донецка со стороны ВСУ снаряды попали в здание вуза и дом - РИА Новости, 17.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221217/donetsk-1839357994.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ снаряды попали в здание вуза и дом
При обстреле Донецка со стороны ВСУ снаряды попали в здание вуза и дом - РИА Новости, 17.12.2022
При обстреле Донецка со стороны ВСУ снаряды попали в здание вуза и дом
Прямые попадания в учебный корпус Академии управления и в многоквартирный дом зафиксированы при обстреле центрального Ворошиловского района Донецка, сообщил мэр РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T10:37
2022-12-17T10:37
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 17 дек - РИА Новости. Прямые попадания в учебный корпус Академии управления и в многоквартирный дом зафиксированы при обстреле центрального Ворошиловского района Донецка, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. "Последствия обстрела Ворошиловского района (Донецка): прямое попадание в учебный корпус № 6 Академии управления; прямое попадание в многоквартирный дом по улице Челюскинцев", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Мэр добавил, что было зафиксировано обрушение в многоквартирном доме по улице Щорса между первым этажом и подвальным помещением, повреждено остекление. Кулемзин также сообщил о повреждении медицинского центра "МедЭстет", остановочного павильона "Студгородок" и троллейбусной контактной линии. Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало об обстреле центрального Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск, выпустивших по городу десять ракет из РСЗО "Град".
https://ria.ru/20221217/donetsk-1839345307.html
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Последствия обстрела со стороны ВСУ в Донецке
Мэр Донецка Алексей Кулемзин со ссылкой на очевидцев сообщил о прилетах и разрушениях в домах возле торгового центра "Белый лебедь". "Очевидцы сообщают о большой воронке на проспекте Мира, прилётах и разрушениях в домах возле ТЦ "Белый лебедь", по улице Челюскинцев", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало об обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск с применением ракет из РСЗО "Град" и снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
10:37 17.12.2022
 
При обстреле Донецка со стороны ВСУ снаряды попали в здание вуза и дом

При обстреле Донецка со стороны ВСУ снаряды попали в учебный корпус Академии управления

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 дек - РИА Новости. Прямые попадания в учебный корпус Академии управления и в многоквартирный дом зафиксированы при обстреле центрального Ворошиловского района Донецка, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.
"Последствия обстрела Ворошиловского района (Донецка): прямое попадание в учебный корпус № 6 Академии управления; прямое попадание в многоквартирный дом по улице Челюскинцев", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Последствия обстрела центра Донецка - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
08:14Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли несколько районов Донецка
Мэр добавил, что было зафиксировано обрушение в многоквартирном доме по улице Щорса между первым этажом и подвальным помещением, повреждено остекление. Кулемзин также сообщил о повреждении медицинского центра "МедЭстет", остановочного павильона "Студгородок" и троллейбусной контактной линии.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало об обстреле центрального Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск, выпустивших по городу десять ракет из РСЗО "Град".
Сотрудник противопожарной службы на месте пожара, возникшего в результате обстрела ВСУ Буденновского районе Донецка - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
07:56Специальная военная операция на Украине
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали три человека
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей Кулемзин (Донецк)ДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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