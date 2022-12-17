https://ria.ru/20221217/donetsk-1839350715.html

В Донецке после обстрелов со стороны ВСУ есть разрушения

В Донецке после обстрелов со стороны ВСУ есть разрушения - РИА Новости, 17.12.2022

В Донецке после обстрелов со стороны ВСУ есть разрушения

Мэр Донецка Алексей Кулемзин со ссылкой на очевидцев сообщил о прилетах и разрушениях в домах возле торгового центра "Белый лебедь". РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T09:29

2022-12-17T09:29

2022-12-17T11:41

специальная военная операция на украине

в мире

алексей кулемзин (донецк)

донецк

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 17 дек - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин со ссылкой на очевидцев сообщил о прилетах и разрушениях в домах возле торгового центра "Белый лебедь". "Очевидцы сообщают о большой воронке на проспекте Мира, прилётах и разрушениях в домах возле ТЦ "Белый лебедь", по улице Челюскинцев", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Позже мэр добавил, что входная дверь, фасад и остекление самого ТЦ "Белый лебедь" получили повреждения при обстреле. Здание салона красоты по улице Щорса также получило повреждения.Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало об обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск с применением ракет из РСЗО "Град" и снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.

https://ria.ru/20221217/obstrel-1839343883.html

https://ria.ru/20221217/donetsk-1839345307.html

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Последствия обстрела со стороны ВСУ в Донецке Мэр Донецка Алексей Кулемзин со ссылкой на очевидцев сообщил о прилетах и разрушениях в домах возле торгового центра "Белый лебедь". "Очевидцы сообщают о большой воронке на проспекте Мира, прилётах и разрушениях в домах возле ТЦ "Белый лебедь", по улице Челюскинцев", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало об обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск с применением ракет из РСЗО "Град" и снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. 2022-12-17T09:29 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика, сцкк