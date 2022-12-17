https://ria.ru/20221217/donetsk-1839350715.html
В Донецке после обстрелов со стороны ВСУ есть разрушения
В Донецке после обстрелов со стороны ВСУ есть разрушения - РИА Новости, 17.12.2022
В Донецке после обстрелов со стороны ВСУ есть разрушения
Мэр Донецка Алексей Кулемзин со ссылкой на очевидцев сообщил о прилетах и разрушениях в домах возле торгового центра "Белый лебедь". РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T09:29
2022-12-17T09:29
2022-12-17T11:41
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 17 дек - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин со ссылкой на очевидцев сообщил о прилетах и разрушениях в домах возле торгового центра "Белый лебедь". "Очевидцы сообщают о большой воронке на проспекте Мира, прилётах и разрушениях в домах возле ТЦ "Белый лебедь", по улице Челюскинцев", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Позже мэр добавил, что входная дверь, фасад и остекление самого ТЦ "Белый лебедь" получили повреждения при обстреле. Здание салона красоты по улице Щорса также получило повреждения.Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало об обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск с применением ракет из РСЗО "Град" и снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20221217/obstrel-1839343883.html
https://ria.ru/20221217/donetsk-1839345307.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Последствия обстрела со стороны ВСУ в Донецке
Мэр Донецка Алексей Кулемзин со ссылкой на очевидцев сообщил о прилетах и разрушениях в домах возле торгового центра "Белый лебедь". "Очевидцы сообщают о большой воронке на проспекте Мира, прилётах и разрушениях в домах возле ТЦ "Белый лебедь", по улице Челюскинцев", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало об обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск с применением ракет из РСЗО "Град" и снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
2022-12-17T09:29
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PT0M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
09:29 17.12.2022 (обновлено: 11:41 17.12.2022)
В Донецке после обстрелов со стороны ВСУ есть разрушения
Мэр Донецка рассказал о разрушениях в домах возле ТЦ "Белый лебедь" после обстрела ВСУ