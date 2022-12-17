https://ria.ru/20221217/donetsk-1839345307.html
Украинские войска обстреляли несколько районов Донецка
Украинские войска обстреляли несколько районов Донецка - РИА Новости, 17.12.2022
Украинские войска обстреляли несколько районов Донецка
Украинские войска в субботу утром обстреляли Донецк, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T08:14
2022-12-17T08:14
2022-12-17T09:36
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
буденновский район
нато
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 17 дек — РИА Новости. Украинские войска в субботу утром обстреляли Донецк, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Кроме того, представительство в СЦКК сообщило, что удару снарядами калибра 155 миллиметров подверглись Кировский и Ленинский районы столицы ДНР со стороны Красногоровки в 08:09.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса.
https://ria.ru/20221216/donbass-1839012190.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика, сцкк, буденновский район, нато, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Буденновский район, НАТО, Вооруженные силы Украины, Украина
08:14 17.12.2022 (обновлено: 09:36 17.12.2022)
Украинские войска обстреляли несколько районов Донецка
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО "Град"