https://ria.ru/20221217/donetsk-1839345307.html

Украинские войска обстреляли несколько районов Донецка

Украинские войска обстреляли несколько районов Донецка - РИА Новости, 17.12.2022

Украинские войска обстреляли несколько районов Донецка

Украинские войска в субботу утром обстреляли Донецк, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T08:14

2022-12-17T08:14

2022-12-17T09:36

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

буденновский район

нато

вооруженные силы украины

украина

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ДОНЕЦК, 17 дек — РИА Новости. Украинские войска в субботу утром обстреляли Донецк, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Кроме того, представительство в СЦКК сообщило, что удару снарядами калибра 155 миллиметров подверглись Кировский и Ленинский районы столицы ДНР со стороны Красногоровки в 08:09.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса.

https://ria.ru/20221216/donbass-1839012190.html

донецк

донецкая народная республика

буденновский район

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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