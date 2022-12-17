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Дед Мороз поздравил детей Алчевска в ЛНР с Новым годом
Дед Мороз поздравил детей Алчевска в ЛНР с Новым годом - РИА Новости, 17.12.2022
Дед Мороз поздравил детей Алчевска в ЛНР с Новым годом
Всероссийский Дед Мороз поздравил детей в Алчевске в ЛНР с Новым годом и зажег огни на новогодней елке, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T14:57
2022-12-17T14:57
2022-12-17T14:57
дед мороз
олег кувшинников
общество
вологодская область
алчевск
луганская народная республика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек - РИА Новости. Всероссийский Дед Мороз поздравил детей в Алчевске в ЛНР с Новым годом и зажег огни на новогодней елке, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Ранее сообщалось, что губернатор Вологодской области проконтролировал реализацию плана восстановительных работ в подшефном Алчевске в ЛНР. В ходе рабочего визита глава региона посетил несколько образовательных учреждений, городскую многопрофильную больницу, одно из коммунальных предприятий и жилой дом. Вологодская область помогает восстанавливать 52 социальных и инфраструктурных объекта в подшефном Алчевске. "По просьбе главы администрации Алчевска помогли с новогодней елкой. Главный зимний волшебник уже зажег на ней огни вместе с местными ребятишками. Сколько радости было в их глазах! Некоторые даже прочитали Деду Морозу стихи", - написал Кувшинников в своем Telegram-канале. Он сообщил, что для детей Алчевска привезли сладкие подарки. "Они собраны жителями нашего региона. Благодарю всех неравнодушных земляков! Вместе мы создали для алчевцев настоящий праздник", - отметил глава региона. Вологодская область взяла шефство над Алчевском в июне. Тогда стороны подписали соглашение о сотрудничестве по различным направлениям. Всероссийский Дед Мороз живет в своей сказочной вотчине в Великом Устюге в Вологодской области. В вотчину Деда Мороза приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим новогодним волшебником.
https://ria.ru/20221130/rzhd-1835199938.html
https://ria.ru/20221216/dedmoroz-1838961611.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дед мороз, олег кувшинников, общество, вологодская область, алчевск, луганская народная республика
Дед Мороз, Олег Кувшинников, Общество, Вологодская область, Алчевск, Луганская Народная Республика
Дед Мороз поздравил детей Алчевска в ЛНР с Новым годом
Дед Мороз поздравил детей Алчевска в ЛНР с Новым годом и зажег огни на новогодней елке
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек - РИА Новости.
Всероссийский Дед Мороз поздравил детей в Алчевске в ЛНР с Новым годом и зажег огни на новогодней елке, сообщил
губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.
Ранее сообщалось, что губернатор Вологодской области проконтролировал реализацию плана восстановительных работ в подшефном Алчевске в ЛНР. В ходе рабочего визита глава региона посетил несколько образовательных учреждений, городскую многопрофильную больницу, одно из коммунальных предприятий и жилой дом. Вологодская область помогает восстанавливать 52 социальных и инфраструктурных объекта в подшефном Алчевске.
"По просьбе главы администрации Алчевска помогли с новогодней елкой. Главный зимний волшебник уже зажег на ней огни вместе с местными ребятишками. Сколько радости было в их глазах! Некоторые даже прочитали Деду Морозу стихи", - написал Кувшинников в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что для детей Алчевска привезли сладкие подарки. "Они собраны жителями нашего региона. Благодарю всех неравнодушных земляков! Вместе мы создали для алчевцев настоящий праздник", - отметил глава региона.
"Новый год – время волшебства, веры в добро и чудеса. Именно поэтому мы приняли решение привезти праздник в Алчевск. Никакая ракета или снаряд не должны отбирать у людей один из самых долгожданных праздников", - добавил Кувшинников.
Вологодская область взяла шефство над Алчевском в июне. Тогда стороны подписали соглашение о сотрудничестве по различным направлениям.
Всероссийский Дед Мороз живет в своей сказочной вотчине в Великом Устюге
в Вологодской области. В вотчину Деда Мороза приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим новогодним волшебником.