https://ria.ru/20221217/donbass-1839396298.html

Дед Мороз поздравил детей Алчевска в ЛНР с Новым годом

Дед Мороз поздравил детей Алчевска в ЛНР с Новым годом - РИА Новости, 17.12.2022

Дед Мороз поздравил детей Алчевска в ЛНР с Новым годом

Всероссийский Дед Мороз поздравил детей в Алчевске в ЛНР с Новым годом и зажег огни на новогодней елке, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T14:57

2022-12-17T14:57

2022-12-17T14:57

дед мороз

олег кувшинников

общество

вологодская область

алчевск

луганская народная республика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек - РИА Новости. Всероссийский Дед Мороз поздравил детей в Алчевске в ЛНР с Новым годом и зажег огни на новогодней елке, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Ранее сообщалось, что губернатор Вологодской области проконтролировал реализацию плана восстановительных работ в подшефном Алчевске в ЛНР. В ходе рабочего визита глава региона посетил несколько образовательных учреждений, городскую многопрофильную больницу, одно из коммунальных предприятий и жилой дом. Вологодская область помогает восстанавливать 52 социальных и инфраструктурных объекта в подшефном Алчевске. "По просьбе главы администрации Алчевска помогли с новогодней елкой. Главный зимний волшебник уже зажег на ней огни вместе с местными ребятишками. Сколько радости было в их глазах! Некоторые даже прочитали Деду Морозу стихи", - написал Кувшинников в своем Telegram-канале. Он сообщил, что для детей Алчевска привезли сладкие подарки. "Они собраны жителями нашего региона. Благодарю всех неравнодушных земляков! Вместе мы создали для алчевцев настоящий праздник", - отметил глава региона. Вологодская область взяла шефство над Алчевском в июне. Тогда стороны подписали соглашение о сотрудничестве по различным направлениям. Всероссийский Дед Мороз живет в своей сказочной вотчине в Великом Устюге в Вологодской области. В вотчину Деда Мороза приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим новогодним волшебником.

https://ria.ru/20221130/rzhd-1835199938.html

https://ria.ru/20221216/dedmoroz-1838961611.html

вологодская область

алчевск

луганская народная республика

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Дарья Буймова

дед мороз, олег кувшинников, общество, вологодская область, алчевск, луганская народная республика