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Дед Мороз поздравил детей Алчевска в ЛНР с Новым годом - РИА Новости, 17.12.2022
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Дед Мороз поздравил детей Алчевска в ЛНР с Новым годом
Дед Мороз поздравил детей Алчевска в ЛНР с Новым годом - РИА Новости, 17.12.2022
Дед Мороз поздравил детей Алчевска в ЛНР с Новым годом
Всероссийский Дед Мороз поздравил детей в Алчевске в ЛНР с Новым годом и зажег огни на новогодней елке, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T14:57
2022-12-17T14:57
дед мороз
олег кувшинников
общество
вологодская область
алчевск
луганская народная республика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек - РИА Новости. Всероссийский Дед Мороз поздравил детей в Алчевске в ЛНР с Новым годом и зажег огни на новогодней елке, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Ранее сообщалось, что губернатор Вологодской области проконтролировал реализацию плана восстановительных работ в подшефном Алчевске в ЛНР. В ходе рабочего визита глава региона посетил несколько образовательных учреждений, городскую многопрофильную больницу, одно из коммунальных предприятий и жилой дом. Вологодская область помогает восстанавливать 52 социальных и инфраструктурных объекта в подшефном Алчевске. "По просьбе главы администрации Алчевска помогли с новогодней елкой. Главный зимний волшебник уже зажег на ней огни вместе с местными ребятишками. Сколько радости было в их глазах! Некоторые даже прочитали Деду Морозу стихи", - написал Кувшинников в своем Telegram-канале. Он сообщил, что для детей Алчевска привезли сладкие подарки. "Они собраны жителями нашего региона. Благодарю всех неравнодушных земляков! Вместе мы создали для алчевцев настоящий праздник", - отметил глава региона. Вологодская область взяла шефство над Алчевском в июне. Тогда стороны подписали соглашение о сотрудничестве по различным направлениям. Всероссийский Дед Мороз живет в своей сказочной вотчине в Великом Устюге в Вологодской области. В вотчину Деда Мороза приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим новогодним волшебником.
https://ria.ru/20221130/rzhd-1835199938.html
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вологодская область
алчевск
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дед мороз, олег кувшинников, общество, вологодская область, алчевск, луганская народная республика
Дед Мороз, Олег Кувшинников, Общество, Вологодская область, Алчевск, Луганская Народная Республика
14:57 17.12.2022
 
Дед Мороз поздравил детей Алчевска в ЛНР с Новым годом

Дед Мороз поздравил детей Алчевска в ЛНР с Новым годом и зажег огни на новогодней елке

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкВсероссийский Дед Мороз
Всероссийский Дед Мороз - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Всероссийский Дед Мороз. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек - РИА Новости. Всероссийский Дед Мороз поздравил детей в Алчевске в ЛНР с Новым годом и зажег огни на новогодней елке, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.
Ранее сообщалось, что губернатор Вологодской области проконтролировал реализацию плана восстановительных работ в подшефном Алчевске в ЛНР. В ходе рабочего визита глава региона посетил несколько образовательных учреждений, городскую многопрофильную больницу, одно из коммунальных предприятий и жилой дом. Вологодская область помогает восстанавливать 52 социальных и инфраструктурных объекта в подшефном Алчевске.
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"По просьбе главы администрации Алчевска помогли с новогодней елкой. Главный зимний волшебник уже зажег на ней огни вместе с местными ребятишками. Сколько радости было в их глазах! Некоторые даже прочитали Деду Морозу стихи", - написал Кувшинников в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что для детей Алчевска привезли сладкие подарки. "Они собраны жителями нашего региона. Благодарю всех неравнодушных земляков! Вместе мы создали для алчевцев настоящий праздник", - отметил глава региона.
"Новый год – время волшебства, веры в добро и чудеса. Именно поэтому мы приняли решение привезти праздник в Алчевск. Никакая ракета или снаряд не должны отбирать у людей один из самых долгожданных праздников", - добавил Кувшинников.
Вологодская область взяла шефство над Алчевском в июне. Тогда стороны подписали соглашение о сотрудничестве по различным направлениям.
Всероссийский Дед Мороз живет в своей сказочной вотчине в Великом Устюге в Вологодской области. В вотчину Деда Мороза приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим новогодним волшебником.
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Дед МорозОлег КувшинниковОбществоВологодская областьАлчевскЛуганская Народная Республика
 
 
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