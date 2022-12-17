https://ria.ru/20221217/donbass-1839371565.html

При обстреле города Счастье со стороны ВСУ погибли три мирных жителя

При обстреле города Счастье со стороны ВСУ погибли три мирных жителя - РИА Новости, 17.12.2022

При обстреле города Счастье со стороны ВСУ погибли три мирных жителя

Украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS по городу Счастье в Луганской Народной Республике, погибли три мирных жителя, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T12:25

2022-12-17T12:25

2022-12-17T14:04

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ЛУГАНСК, 17 дек — РИА Новости. Украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS по городу Счастье в Луганской Народной Республике, погибли три мирных жителя, сообщило в Telegram-канале представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).Помимо этого, в результате обстрела разрушены четыре жилых дома.Ранее сегодня представительство ЛНР в СЦКК сообщало об обстреле Счастья со стороны украинских войск, выпустивших по городу три ракеты из РСЗО HIMARS.HIMARS — реактивная система залпового огня — производится в США с 2003 года. Она может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — до 80 километров.Украинские войска постоянно применяют эти системы для обстрела территории ЛНР и ДНР. Жертвами этих ударов становятся в основном мирные жители. Так, накануне ВСУ выпустили три ракеты по селу Лантратовка, погибли одиннадцать человек, еще 17 получили ранения.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221217/obstrel-1839369547.html

https://ria.ru/20221217/donbass-1839353050.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, космос - риа наука, счастье (город), луганская народная республика, сша, сцкк, bae systems, lockheed martin