12:25 17.12.2022 (обновлено: 14:04 17.12.2022)
При обстреле города Счастье со стороны ВСУ погибли три мирных жителя
В ЛНР заявили, что при обстреле города Счастье со стороны ВСУ погибли три мирных жителя
Последствия обстрела города Счастье в ЛНР
ЛУГАНСК, 17 дек — РИА Новости. Украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS по городу Счастье в Луганской Народной Республике, погибли три мирных жителя, сообщило в Telegram-канале представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).
"По уточненным данным, в результате обстрела города Счастье с применением американской РСЗО M142 HIMARS (противником выпущено три ракеты типа M31 GMLRS) погибли три мирных жителя и пять человек получили ранения", — говорится в заявлении.
Помимо этого, в результате обстрела разрушены четыре жилых дома.
Ранее сегодня представительство ЛНР в СЦКК сообщало об обстреле Счастья со стороны украинских войск, выпустивших по городу три ракеты из РСЗО HIMARS.
HIMARS — реактивная система залпового огня — производится в США с 2003 года. Она может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — до 80 километров.
Украинские войска постоянно применяют эти системы для обстрела территории ЛНР и ДНР. Жертвами этих ударов становятся в основном мирные жители. Так, накануне ВСУ выпустили три ракеты по селу Лантратовка, погибли одиннадцать человек, еще 17 получили ранения.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.