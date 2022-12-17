Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Зайцево, Майорск, Яковлевку и Ясиноватую
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОкно в квартире, поврежденное в результате обстрелов со стороны ВСУ Киевского района Донецка
Окно в квартире, поврежденное в результате обстрелов со стороны ВСУ Киевского района Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Зайцево, Майорск, Яковлевку и Ясиноватую снарядами различного калибра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 07.10 – населенный пункт Дружба – населенный пункт Зайцево: выпущено три снаряда калибром 125 миллиметров из танка; 07.40 – населенный пункт Щербиновка – населенный пункт Майорск: выпущено 10 снарядов калибром 152 миллиметра; 08.45 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Яковлевка: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра; 09.00 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.