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Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 17.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221217/donbass-1839353050.html
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 17.12.2022
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли Зайцево, Майорск, Яковлевку и Ясиноватую снарядами различного калибра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T09:50
2022-12-17T09:50
специальная военная операция на украине
в мире
зайцево
ясиноватая
авдеевка
сцкк
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ДОНЕЦК, 17 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Зайцево, Майорск, Яковлевку и Ясиноватую снарядами различного калибра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 07.10 – населенный пункт Дружба – населенный пункт Зайцево: выпущено три снаряда калибром 125 миллиметров из танка; 07.40 – населенный пункт Щербиновка – населенный пункт Майорск: выпущено 10 снарядов калибром 152 миллиметра; 08.45 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Яковлевка: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра; 09.00 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20221217/donetsk-1839350715.html
https://ria.ru/20221217/obstrel-1839343883.html
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в мире, зайцево, ясиноватая, авдеевка, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Зайцево, Ясиноватая, Авдеевка, СЦКК
09:50 17.12.2022
 
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Зайцево, Майорск, Яковлевку и Ясиноватую

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОкно в квартире, поврежденное в результате обстрелов со стороны ВСУ Киевского района Донецка
Окно в квартире, поврежденное в результате обстрелов со стороны ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Окно в квартире, поврежденное в результате обстрелов со стороны ВСУ Киевского района Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Зайцево, Майорск, Яковлевку и Ясиноватую снарядами различного калибра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 07.10 – населенный пункт Дружба – населенный пункт Зайцево: выпущено три снаряда калибром 125 миллиметров из танка; 07.40 – населенный пункт Щербиновка – населенный пункт Майорск: выпущено 10 снарядов калибром 152 миллиметра; 08.45 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Яковлевка: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра; 09.00 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
09:29Специальная военная операция на Украине
В Донецке после обстрелов со стороны ВСУ есть разрушения
Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Сотрудник противопожарной службы на месте пожара, возникшего в результате обстрела ВСУ Буденновского районе Донецка - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
07:56Специальная военная операция на Украине
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали три человека
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗайцевоЯсиноватаяАвдеевкаСЦКК
 
 
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