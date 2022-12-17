https://ria.ru/20221217/donbass-1839353050.html

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 17.12.2022

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли Зайцево, Майорск, Яковлевку и Ясиноватую снарядами различного калибра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T09:50

2022-12-17T09:50

2022-12-17T09:50

специальная военная операция на украине

в мире

зайцево

ясиноватая

авдеевка

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909520_0:296:3072:2024_1920x0_80_0_0_366b6bc367e51d0daeb6f53a2ff57bcc.jpg

ДОНЕЦК, 17 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Зайцево, Майорск, Яковлевку и Ясиноватую снарядами различного калибра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 07.10 – населенный пункт Дружба – населенный пункт Зайцево: выпущено три снаряда калибром 125 миллиметров из танка; 07.40 – населенный пункт Щербиновка – населенный пункт Майорск: выпущено 10 снарядов калибром 152 миллиметра; 08.45 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Яковлевка: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра; 09.00 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20221217/donetsk-1839350715.html

https://ria.ru/20221217/obstrel-1839343883.html

зайцево

ясиноватая

авдеевка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, зайцево, ясиноватая, авдеевка, сцкк