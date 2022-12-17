https://ria.ru/20221217/donbass-1839345037.html
В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погиб один мирный житель
В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погиб один мирный житель - РИА Новости, 17.12.2022
В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погиб один мирный житель
Один мирный житель погиб, еще семеро получили ранения за минувшие сутки в результате обстрелов украинскими войсками территории Донецкой народной республики,... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T08:12
2022-12-17T08:12
2022-12-17T08:12
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 17 дек - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще семеро получили ранения за минувшие сутки в результате обстрелов украинскими войсками территории Донецкой народной республики, сообщил штаб территориальной обороны республики. "За минувшие сутки, с 08.00 16 декабря до 08.00 17 декабря, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) на территории Донецкой народной республики погиб один человек и еще семь мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
https://ria.ru/20221216/zhertva-1839210061.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина
В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погиб один мирный житель
В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погиб один мирный житель, еще семь ранены