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В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погиб один мирный житель - РИА Новости, 17.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221217/donbass-1839345037.html
В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погиб один мирный житель
В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погиб один мирный житель - РИА Новости, 17.12.2022
В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погиб один мирный житель
Один мирный житель погиб, еще семеро получили ранения за минувшие сутки в результате обстрелов украинскими войсками территории Донецкой народной республики,... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T08:12
2022-12-17T08:12
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 17 дек - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще семеро получили ранения за минувшие сутки в результате обстрелов украинскими войсками территории Донецкой народной республики, сообщил штаб территориальной обороны республики. "За минувшие сутки, с 08.00 16 декабря до 08.00 17 декабря, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) на территории Донецкой народной республики погиб один человек и еще семь мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
https://ria.ru/20221216/zhertva-1839210061.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина
08:12 17.12.2022
 
В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погиб один мирный житель

В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погиб один мирный житель, еще семь ранены

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкЖилой дом, поврежденный в результате обстрелов со стороны ВСУ
Жилой дом, поврежденный в результате обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жилой дом, поврежденный в результате обстрелов со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 дек - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще семеро получили ранения за минувшие сутки в результате обстрелов украинскими войсками территории Донецкой народной республики, сообщил штаб территориальной обороны республики.
"За минувшие сутки, с 08.00 16 декабря до 08.00 17 декабря, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) на территории Донецкой народной республики погиб один человек и еще семь мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Автомобиль Скорой помощи около амбулатории №4 помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
Вчера, 15:40Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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