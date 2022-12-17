https://ria.ru/20221217/donbass-1839345037.html

В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погиб один мирный житель

В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погиб один мирный житель - РИА Новости, 17.12.2022

В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погиб один мирный житель

Один мирный житель погиб, еще семеро получили ранения за минувшие сутки в результате обстрелов украинскими войсками территории Донецкой народной республики,... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T08:12

2022-12-17T08:12

2022-12-17T08:12

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 17 дек - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще семеро получили ранения за минувшие сутки в результате обстрелов украинскими войсками территории Донецкой народной республики, сообщил штаб территориальной обороны республики. "За минувшие сутки, с 08.00 16 декабря до 08.00 17 декабря, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) на территории Донецкой народной республики погиб один человек и еще семь мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

https://ria.ru/20221216/zhertva-1839210061.html

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, украина