https://ria.ru/20221217/davka-1839433551.html
В Лондоне при давке на концерте погибла женщина
В Лондоне при давке на концерте погибла женщина - РИА Новости, 17.12.2022
В Лондоне при давке на концерте погибла женщина
Женщина скончалась в субботу от тяжелых травм, полученных в результате давки на концерте на юге Лондона, который проводился в четверг, сообщила полиция столицы... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T18:46
2022-12-17T18:46
2022-12-17T19:47
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Женщина скончалась в субботу от тяжелых травм, полученных в результате давки на концерте на юге Лондона, который проводился в четверг, сообщила полиция столицы Великобритании. Отмечается, что две другие женщины, пострадавшие в результате давки на концерте, до сих пор в критическом состоянии. Британская полиция в пятницу сообщила, что десять человек пострадали в давке на концерте в Лондоне, на тот момент четыре человека находились в тяжелом состоянии. Инцидент произошел в четверг на одной из крупных концертных площадок Лондона O2 Academy Brixton, где должен был пройти концерт нигерийского певца Асаке. Вызов поступил в полицию после сообщений, что большое число людей пытались прорваться внутрь.
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в мире, лондон, великобритания, происшествия
В мире, Лондон, Великобритания, Происшествия
18:46 17.12.2022 (обновлено: 19:47 17.12.2022)
В Лондоне при давке на концерте погибла женщина
В Лондоне при давке на концерте певца Асаке погибла женщина от тяжелых травм
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Женщина скончалась в субботу от тяжелых травм, полученных в результате давки на концерте на юге Лондона, который проводился в четверг, сообщила полиция столицы Великобритании.
"К сожалению, одна из женщин, которая получила тяжелые травмы, умерла утром в субботу 17 декабря в больнице", - говорится в сообщении полиции. Правоохранители добавили, что продолжают оказывать поддержку семье погибшей.
Отмечается, что две другие женщины, пострадавшие в результате давки на концерте, до сих пор в критическом состоянии.
Британская полиция в пятницу сообщила, что десять человек пострадали в давке на концерте в Лондоне, на тот момент четыре человека находились в тяжелом состоянии. Инцидент произошел в четверг на одной из крупных концертных площадок Лондона O2 Academy Brixton, где должен был пройти концерт нигерийского певца Асаке. Вызов поступил в полицию после сообщений, что большое число людей пытались прорваться внутрь.