https://ria.ru/20221217/davka-1839433551.html

В Лондоне при давке на концерте погибла женщина

В Лондоне при давке на концерте погибла женщина - РИА Новости, 17.12.2022

В Лондоне при давке на концерте погибла женщина

Женщина скончалась в субботу от тяжелых травм, полученных в результате давки на концерте на юге Лондона, который проводился в четверг, сообщила полиция столицы... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T18:46

2022-12-17T18:46

2022-12-17T19:47

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Женщина скончалась в субботу от тяжелых травм, полученных в результате давки на концерте на юге Лондона, который проводился в четверг, сообщила полиция столицы Великобритании. Отмечается, что две другие женщины, пострадавшие в результате давки на концерте, до сих пор в критическом состоянии. Британская полиция в пятницу сообщила, что десять человек пострадали в давке на концерте в Лондоне, на тот момент четыре человека находились в тяжелом состоянии. Инцидент произошел в четверг на одной из крупных концертных площадок Лондона O2 Academy Brixton, где должен был пройти концерт нигерийского певца Асаке. Вызов поступил в полицию после сообщений, что большое число людей пытались прорваться внутрь.

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в мире, лондон, великобритания, происшествия