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Митинг в Брюсселе против роста стоимости жизни - РИА Новости, 17.12.2022
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Митинг в Брюсселе против роста стоимости жизни
Митинг в Брюсселе против роста стоимости жизни - РИА Новости, 17.12.2022
Митинг в Брюсселе против роста стоимости жизни
В Бельгии прошла забастовка работников общественного транспорта.
2022-12-17T19:08
2022-12-17T19:08
видео
в мире
брюссель
бельгия
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Несмотря на холод, более 16 000 протестующих выступили с требованием повысить заработную плату в ответ на растущую инфляцию. Акцию поддержали три крупнейших профсоюза. Демонстранты прошли по центру города с транспарантами и плакатами. В результате были закрыты службы общественного транспорта, включая железные дороги и метро в Брюсселе.
брюссель
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353
60
353
60
Митинг в Брюсселе против роста стоимости жизни
В Бельгии прошла забастовка работников общественного транспорта. Несмотря на холод, более 16 000 протестующих выступили с требованием повысить заработную плату в ответ на растущую инфляцию. Протест поддержали три крупнейших профсоюза. Демонстранты прошли по центру города с транспарантами и плакатами. В результате были закрыты службы общественного транспорта, включая железные дороги и метро в Брюсселе.
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видео, в мире, брюссель, бельгия, видео
Видео, В мире, Брюссель, Бельгия
Митинг в Брюсселе против роста стоимости жизни
В Бельгии прошла забастовка работников общественного транспорта.
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19:08 17.12.2022
 

Митинг в Брюсселе против роста стоимости жизни

Читать ria.ru в
В Бельгии прошла забастовка работников общественного транспорта.
Несмотря на холод, более 16 000 протестующих выступили с требованием повысить заработную плату в ответ на растущую инфляцию. Акцию поддержали три крупнейших профсоюза. Демонстранты прошли по центру города с транспарантами и плакатами. В результате были закрыты службы общественного транспорта, включая железные дороги и метро в Брюсселе.
 
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