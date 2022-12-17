https://ria.ru/20221217/bryussel-1839433025.html

Митинг в Брюсселе против роста стоимости жизни

Митинг в Брюсселе против роста стоимости жизни - РИА Новости, 17.12.2022

Митинг в Брюсселе против роста стоимости жизни

В Бельгии прошла забастовка работников общественного транспорта.

2022-12-17T19:08

2022-12-17T19:08

2022-12-17T19:08

видео

в мире

брюссель

бельгия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839431289_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_320c73efbeacf96fe62bffad274861e5.jpg

Несмотря на холод, более 16 000 протестующих выступили с требованием повысить заработную плату в ответ на растущую инфляцию. Акцию поддержали три крупнейших профсоюза. Демонстранты прошли по центру города с транспарантами и плакатами. В результате были закрыты службы общественного транспорта, включая железные дороги и метро в Брюсселе.

брюссель

бельгия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алиса Абакумова

Алиса Абакумова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Митинг в Брюсселе против роста стоимости жизни В Бельгии прошла забастовка работников общественного транспорта. Несмотря на холод, более 16 000 протестующих выступили с требованием повысить заработную плату в ответ на растущую инфляцию. Протест поддержали три крупнейших профсоюза. Демонстранты прошли по центру города с транспарантами и плакатами. В результате были закрыты службы общественного транспорта, включая железные дороги и метро в Брюсселе. 2022-12-17T19:08 true PT1M15S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алиса Абакумова

видео, в мире, брюссель, бельгия, видео