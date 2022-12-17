https://ria.ru/20221217/bryussel-1839433025.html
Митинг в Брюсселе против роста стоимости жизни
Митинг в Брюсселе против роста стоимости жизни - РИА Новости, 17.12.2022
Митинг в Брюсселе против роста стоимости жизни
В Бельгии прошла забастовка работников общественного транспорта.
2022-12-17T19:08
2022-12-17T19:08
2022-12-17T19:08
видео
в мире
брюссель
бельгия
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Несмотря на холод, более 16 000 протестующих выступили с требованием повысить заработную плату в ответ на растущую инфляцию. Акцию поддержали три крупнейших профсоюза. Демонстранты прошли по центру города с транспарантами и плакатами. В результате были закрыты службы общественного транспорта, включая железные дороги и метро в Брюсселе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Митинг в Брюсселе против роста стоимости жизни
В Бельгии прошла забастовка работников общественного транспорта. Несмотря на холод, более 16 000 протестующих выступили с требованием повысить заработную плату в ответ на растущую инфляцию. Протест поддержали три крупнейших профсоюза. Демонстранты прошли по центру города с транспарантами и плакатами. В результате были закрыты службы общественного транспорта, включая железные дороги и метро в Брюсселе.
2022-12-17T19:08
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PT1M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, в мире, брюссель, бельгия, видео
Видео, В мире, Брюссель, Бельгия
Митинг в Брюсселе против роста стоимости жизни
В Бельгии прошла забастовка работников общественного транспорта.