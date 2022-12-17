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Соцпартия Болгарии призвала не передавать Киеву оружие - РИА Новости, 17.12.2022
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Соцпартия Болгарии призвала не передавать Киеву оружие
Соцпартия Болгарии призвала не передавать Киеву оружие - РИА Новости, 17.12.2022
Соцпартия Болгарии призвала не передавать Киеву оружие
Возглавляемая Болгарской социалистической партией коалиция призвала президента страны Румена Радева наложить вето на решение предоставить оружие Украине,... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T17:06
2022-12-17T17:06
в мире
болгария
украина
киев
болгарская социалистическая партия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Возглавляемая Болгарской социалистической партией коалиция призвала президента страны Румена Радева наложить вето на решение предоставить оружие Украине, сообщает радиостанция BNR. Ранее Народное собрание (парламент) Болгарии ратифицировало соглашение между министерствами обороны Болгарии и Украины о предоставлении Киеву военной помощи. "Парламентская группа "БСП за Болгарию" призвала президента Румена Радева наложить вето на закон о ратификации соглашения о предоставлении оружия Украине", - говорится в сообщении радиостанции, которая ссылается на пресс-центр партии. Отмечается, что в письме Радеву партия указывает на конституционные, юридические, моральные и политические причины наложить вето. Она также ссылается на заявления самого Радева, который ранее публично выступал против вовлечения в конфликт на Украине.
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в мире, болгария, украина, киев, болгарская социалистическая партия
В мире, Болгария, Украина, Киев, Болгарская социалистическая партия
17:06 17.12.2022
 
Соцпартия Болгарии призвала не передавать Киеву оружие

Соцпартия Болгарии призвала президента наложить вето на решение передать Киеву оружие

© Depositphotos.com / Cpifbg13 Варна, Болгария
Варна, Болгария - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© Depositphotos.com / Cpifbg13
Варна, Болгария. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Возглавляемая Болгарской социалистической партией коалиция призвала президента страны Румена Радева наложить вето на решение предоставить оружие Украине, сообщает радиостанция BNR.
Ранее Народное собрание (парламент) Болгарии ратифицировало соглашение между министерствами обороны Болгарии и Украины о предоставлении Киеву военной помощи.
"Парламентская группа "БСП за Болгарию" призвала президента Румена Радева наложить вето на закон о ратификации соглашения о предоставлении оружия Украине", - говорится в сообщении радиостанции, которая ссылается на пресс-центр партии.
Отмечается, что в письме Радеву партия указывает на конституционные, юридические, моральные и политические причины наложить вето. Она также ссылается на заявления самого Радева, который ранее публично выступал против вовлечения в конфликт на Украине.
Здание парламента Болгарии в городе София - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
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