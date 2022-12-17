https://ria.ru/20221217/bolgariya-1839416779.html

Соцпартия Болгарии призвала не передавать Киеву оружие

Соцпартия Болгарии призвала не передавать Киеву оружие - РИА Новости, 17.12.2022

Соцпартия Болгарии призвала не передавать Киеву оружие

Возглавляемая Болгарской социалистической партией коалиция призвала президента страны Румена Радева наложить вето на решение предоставить оружие Украине,... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T17:06

2022-12-17T17:06

2022-12-17T17:06

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Возглавляемая Болгарской социалистической партией коалиция призвала президента страны Румена Радева наложить вето на решение предоставить оружие Украине, сообщает радиостанция BNR. Ранее Народное собрание (парламент) Болгарии ратифицировало соглашение между министерствами обороны Болгарии и Украины о предоставлении Киеву военной помощи. "Парламентская группа "БСП за Болгарию" призвала президента Румена Радева наложить вето на закон о ратификации соглашения о предоставлении оружия Украине", - говорится в сообщении радиостанции, которая ссылается на пресс-центр партии. Отмечается, что в письме Радеву партия указывает на конституционные, юридические, моральные и политические причины наложить вето. Она также ссылается на заявления самого Радева, который ранее публично выступал против вовлечения в конфликт на Украине.

https://radiosputnik.ria.ru/20221209/bolgariya-1837623520.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, болгария, украина, киев, болгарская социалистическая партия