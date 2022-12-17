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В США потребовали предать суду Байдена за убийство мирных жителей Донбасса

В США потребовали предать суду Байдена за убийство мирных жителей Донбасса - РИА Новости, 17.12.2022

В США потребовали предать суду Байдена за убийство мирных жителей Донбасса

Американский политик и член демократической партии Джефф Янг предложил предать суду президента США Джо Байдена за убийство мирного населения в Донбассе. РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T23:17

2022-12-17T23:17

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Американский политик и член демократической партии Джефф Янг предложил предать суду президента США Джо Байдена за убийство мирного населения в Донбассе.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил жителей страны с 74-й годовщиной принятия Всеобщей декларации прав человека и заявил, что ими должны обладать все люди на планете. В ответ на это Янг назвал его военным преступником, помогающим американскому правительству и НАТО убивать мирных жителей ДНР и ЛНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

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политика, джо байден, энтони блинкен, джейк салливан, сша, донбасс, нато, россия