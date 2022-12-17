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В США потребовали предать суду Байдена за убийство мирных жителей Донбасса - РИА Новости, 17.12.2022
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В США потребовали предать суду Байдена за убийство мирных жителей Донбасса
В США потребовали предать суду Байдена за убийство мирных жителей Донбасса - РИА Новости, 17.12.2022
В США потребовали предать суду Байдена за убийство мирных жителей Донбасса
Американский политик и член демократической партии Джефф Янг предложил предать суду президента США Джо Байдена за убийство мирного населения в Донбассе. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T23:17
2022-12-17T23:17
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Американский политик и член демократической партии Джефф Янг предложил предать суду президента США Джо Байдена за убийство мирного населения в Донбассе.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил жителей страны с 74-й годовщиной принятия Всеобщей декларации прав человека и заявил, что ими должны обладать все люди на планете. В ответ на это Янг назвал его военным преступником, помогающим американскому правительству и НАТО убивать мирных жителей ДНР и ЛНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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политика, джо байден, энтони блинкен, джейк салливан, сша, донбасс, нато, россия
Политика, Джо Байден, Энтони Блинкен, Джейк Салливан, США, Донбасс, НАТО, Россия
23:17 17.12.2022
 
В США потребовали предать суду Байдена за убийство мирных жителей Донбасса

Политик из США Янг захотел предать суду Байдена за геноцид в отношении жителей Донбасса

© AP Photo / Rebecca DrokeПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© AP Photo / Rebecca Droke
Президент США Джо Байден . Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Американский политик и член демократической партии Джефф Янг предложил предать суду президента США Джо Байдена за убийство мирного населения в Донбассе.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил жителей страны с 74-й годовщиной принятия Всеобщей декларации прав человека и заявил, что ими должны обладать все люди на планете. В ответ на это Янг назвал его военным преступником, помогающим американскому правительству и НАТО убивать мирных жителей ДНР и ЛНР.
"Вас должны судить за военные преступления и упечь в тюрьму на 30 лет без права досрочного освобождения. То же самое для [советника по национальной безопасности] Джейка Салливана, [заместителя госсекретаря] Виктории Нуланд и президента Джо Байдена", — написал он в Twitter.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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ПолитикаДжо БайденЭнтони БлинкенДжейк СалливанСШАДонбассНАТОРоссия
 
 
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