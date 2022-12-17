https://ria.ru/20221217/bayden-1839353520.html
Читателей DM шокировала ложь Байдена о своей семье
Читателей DM шокировала ложь Байдена о своей семье - РИА Новости, 17.12.2022
Читателей DM шокировала ложь Байдена о своей семье
Читатели британского издания Daily Mail пришли в ярость из-за слов президента США Джо Байдена в ходе его встречи с ветеранами в штате Делавэр. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T09:55
2022-12-17T09:55
2022-12-17T10:39
в мире
джо байден
сша
ирак
делавэр
камала харрис
владимир путин
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail пришли в ярость из-за слов президента США Джо Байдена в ходе его встречи с ветеранами в штате Делавэр.Во время мероприятия американский политик заявил, что посетил Афганистан и Ирак 39 раз, что противоречит подсчетам журналистов: по их данным, он был в этих странах около 20 раз.Общаясь с ветеранами, Байден также рассказал, что его дядю Фрэнка наградили медалью "Пурпурное сердце" за службу во время Второй мировой войны после того, как его отец попросил это сделать в 2008 году. При этом дядя Байдена умер в 1999 году, а его отец — в 2002-м. Кроме того, журналисты не смогли найти документальных подтверждений о награждении Фрэнка Байдена.Пользователей портала возмутило вранье политика, они назвали его патологическим лжецом и предателем, а также потребовали объявить ему импичмент."Вся его служба на посту президента — это одна сплошная ложь", — возмутился floridanightmoves."Он — патологический лжец", — написал Dr. Moroh."Это становится утомительным и на данный момент является пощечиной каждому американцу. Он буквально сходит с ума на глазах у всего мира, и никто ничего не предпринимает против этого"."Удивительно, что Байден вообще знает об Афганистане", — пошутил Here.I.Stand.Байден стал самым пожилым президентом США в истории — недавно ему исполнилось 80 лет. Он регулярно попадает в неловкие ситуации и допускает оговорки: например, неоднократно называл своего заместителя Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", Сирию с Ливией, а Иран — с Ираком и Украиной.
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в мире, джо байден, сша, ирак, делавэр, камала харрис, владимир путин
В мире, Джо Байден, США, Ирак, Делавэр, Камала Харрис, Владимир Путин
09:55 17.12.2022 (обновлено: 10:39 17.12.2022)
Читателей DM шокировала ложь Байдена о своей семье
Читатели Daily Mail раскритиковали президента США Байдена за ложь о своей семье
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости.
Читатели британского издания Daily Mail
пришли в ярость из-за слов президента США Джо Байдена в ходе его встречи с ветеранами в штате Делавэр.
Во время мероприятия американский политик заявил, что посетил Афганистан
и Ирак
39 раз, что противоречит подсчетам журналистов: по их данным, он был в этих странах около 20 раз.
Общаясь с ветеранами, Байден также рассказал, что его дядю Фрэнка наградили медалью "Пурпурное сердце" за службу во время Второй мировой войны после того, как его отец попросил это сделать в 2008 году. При этом дядя Байдена умер в 1999 году, а его отец — в 2002-м. Кроме того, журналисты не смогли найти документальных подтверждений о награждении Фрэнка Байдена.
Пользователей портала возмутило вранье политика, они назвали его патологическим лжецом и предателем, а также потребовали объявить ему импичмент.
"Вся его служба на посту президента — это одна сплошная ложь", — возмутился floridanightmoves.
"Он — патологический лжец", — написал Dr. Moroh.
"Этот овощ только и делает, что постоянно лжет. Верховный лгун, предатель и трус", — прокомментировал Army infantry 11B.
"Это становится утомительным и на данный момент является пощечиной каждому американцу. Он буквально сходит с ума на глазах у всего мира, и никто ничего не предпринимает против этого".
"Импичмент ему за это", — потребовал Vark Pilot.
"Удивительно, что Байден вообще знает об Афганистане", — пошутил Here.I.Stand.
Байден стал самым пожилым президентом США в истории — недавно ему исполнилось 80 лет. Он регулярно попадает в неловкие ситуации и допускает оговорки: например, неоднократно называл своего заместителя Камалу Харрис
президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина
, путал слова "вакцинация" и "эскалация", Сирию
с Ливией
, а Иран
— с Ираком и Украиной
.