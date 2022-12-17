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СМИ: банк Goldman Sachs планирует сократить несколько тысяч сотрудников - РИА Новости, 17.12.2022
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СМИ: банк Goldman Sachs планирует сократить несколько тысяч сотрудников
СМИ: банк Goldman Sachs планирует сократить несколько тысяч сотрудников - РИА Новости, 17.12.2022
СМИ: банк Goldman Sachs планирует сократить несколько тысяч сотрудников
Американский банковский гигант Goldman Sachs Group Inc. планирует сократить несколько тысяч сотрудников, чтобы справиться со сложной экономической ситуацией,... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T04:02
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нью-йорк (город)
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Американский банковский гигант Goldman Sachs Group Inc. планирует сократить несколько тысяч сотрудников, чтобы справиться со сложной экономической ситуацией, при этом точное число уволенных еще обсуждается. "Goldman Sachs Group Inc планирует сократить несколько тысяч сотрудников, чтобы справиться со сложной экономической ситуацией", - говорится в сообщении агентства Рейтер, которое ссылается на источник. По данным источника, точное количество сотрудников, которых затронут увольнения, все еще обсуждается, окончательные детали будут определены в начале 2023 года. Как отмечает агентство, на конец третьего квартала в Goldman Sachs работали 49 100 человек, штат значительно вырос за время пандемии коронавируса. По данным источника агентства, после сокращений число сотрудников останется выше уровня, который был до начала пандемии коронавируса. Согласно отчетам банка, на которые ссылается агентство, на конец 2019 года численность персонала составляла 38 300 человек. Goldman Sachs был основан в 1869 году в Нью-Йорке. Основные направления деятельности банка, в финансовых кругах получившего название "Фирма", это инвестиционное банковское дело, биржевая торговля, а также управление активами и ценными бумагами.
https://ria.ru/20221130/sokraschenie-1835412566.html
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нью-йорк (город), goldman sachs
Нью-Йорк (город), Goldman Sachs
04:02 17.12.2022 (обновлено: 04:15 17.12.2022)
 
СМИ: банк Goldman Sachs планирует сократить несколько тысяч сотрудников

Рейтер: Goldman Sachs сократит тысячи сотрудников из-за сложной экономической ситуации

© AP Photo / Richard Drew, FileВывеска одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs, США
Вывеска одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs, США - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© AP Photo / Richard Drew, File
Вывеска одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs, США . Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Американский банковский гигант Goldman Sachs Group Inc. планирует сократить несколько тысяч сотрудников, чтобы справиться со сложной экономической ситуацией, при этом точное число уволенных еще обсуждается.
"Goldman Sachs Group Inc планирует сократить несколько тысяч сотрудников, чтобы справиться со сложной экономической ситуацией", - говорится в сообщении агентства Рейтер, которое ссылается на источник.
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По данным источника, точное количество сотрудников, которых затронут увольнения, все еще обсуждается, окончательные детали будут определены в начале 2023 года.
Как отмечает агентство, на конец третьего квартала в Goldman Sachs работали 49 100 человек, штат значительно вырос за время пандемии коронавируса. По данным источника агентства, после сокращений число сотрудников останется выше уровня, который был до начала пандемии коронавируса. Согласно отчетам банка, на которые ссылается агентство, на конец 2019 года численность персонала составляла 38 300 человек.
Goldman Sachs был основан в 1869 году в Нью-Йорке. Основные направления деятельности банка, в финансовых кругах получившего название "Фирма", это инвестиционное банковское дело, биржевая торговля, а также управление активами и ценными бумагами.
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