https://ria.ru/20221217/bank-1839336772.html

СМИ: банк Goldman Sachs планирует сократить несколько тысяч сотрудников

СМИ: банк Goldman Sachs планирует сократить несколько тысяч сотрудников - РИА Новости, 17.12.2022

СМИ: банк Goldman Sachs планирует сократить несколько тысяч сотрудников

Американский банковский гигант Goldman Sachs Group Inc. планирует сократить несколько тысяч сотрудников, чтобы справиться со сложной экономической ситуацией,... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T04:02

2022-12-17T04:02

2022-12-17T04:15

нью-йорк (город)

goldman sachs

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Американский банковский гигант Goldman Sachs Group Inc. планирует сократить несколько тысяч сотрудников, чтобы справиться со сложной экономической ситуацией, при этом точное число уволенных еще обсуждается. "Goldman Sachs Group Inc планирует сократить несколько тысяч сотрудников, чтобы справиться со сложной экономической ситуацией", - говорится в сообщении агентства Рейтер, которое ссылается на источник. По данным источника, точное количество сотрудников, которых затронут увольнения, все еще обсуждается, окончательные детали будут определены в начале 2023 года. Как отмечает агентство, на конец третьего квартала в Goldman Sachs работали 49 100 человек, штат значительно вырос за время пандемии коронавируса. По данным источника агентства, после сокращений число сотрудников останется выше уровня, который был до начала пандемии коронавируса. Согласно отчетам банка, на которые ссылается агентство, на конец 2019 года численность персонала составляла 38 300 человек. Goldman Sachs был основан в 1869 году в Нью-Йорке. Основные направления деятельности банка, в финансовых кругах получившего название "Фирма", это инвестиционное банковское дело, биржевая торговля, а также управление активами и ценными бумагами.

https://ria.ru/20221130/sokraschenie-1835412566.html

https://ria.ru/20221109/sokrascheniya-1830104143.html

нью-йорк (город)

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нью-йорк (город), goldman sachs