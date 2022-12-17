https://ria.ru/20221217/balans-1839331666.html
Юрист рассказал, как мошенники могут узнать баланс на карте
Юрист рассказал, как мошенники могут узнать баланс на карте - РИА Новости, 17.12.2022
Юрист рассказал, как мошенники могут узнать баланс на карте
Существуют различные методы, с помощью которых мошенники могут узнать баланс по банковской карте – от социальной инженерии до использования уязвимости мобильных РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T01:19
2022-12-17T01:19
2022-12-17T01:19
технологии
игорь поздняков
роскачество
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Существуют различные методы, с помощью которых мошенники могут узнать баланс по банковской карте – от социальной инженерии до использования уязвимости мобильных приложений. Об этом агентству "Прайм" рассказал юрисконсульт отдела Защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.По словам эксперта, самым простым способом остается "подглядывание" за потенциальной жертвой в момент снятия наличных в банкомате, когда остаток по счету выводится на экране. Похожим способом, отмечает Поздняков, является воровство чеков, которые иногда не забирают из банкомата.Более технологичными способами, по мнению юриста, являются использование "лазеек" в банковских приложениях и подмена номера. Тем не менее, эксперт подчеркнул, что эти методы для многих мошенников являются слишком дорогостоящими и трудоемкими. Кроме того, банки и федеральные мобильные операторы активно противодействуют подобным преступлениям.Наконец, заключает юрист, одного только баланса по карте недостаточно для списания с нее каких-либо средств: мошенники узнают эти данные, чтобы более убедительно сыграть роль банковского сотрудника перед потенциальной жертвой. Поэтому ни в коем случае нельзя сообщать им какие-либо реквизиты или коды из СМС.
https://ria.ru/20221216/karty-1839035552.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, игорь поздняков, роскачество
Технологии, Игорь Поздняков, Роскачество
Юрист рассказал, как мошенники могут узнать баланс на карте
Юрист Поздняков: мошенники могут узнать баланс на карте, "подглядев" его или украв чек
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости.
Существуют различные методы, с помощью которых мошенники могут узнать баланс по банковской карте – от социальной инженерии до использования уязвимости мобильных приложений. Об этом агентству "Прайм" рассказал
юрисконсульт отдела Защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.
По словам эксперта, самым простым способом остается "подглядывание" за потенциальной жертвой в момент снятия наличных в банкомате, когда остаток по счету выводится на экране. Похожим способом, отмечает Поздняков, является воровство чеков, которые иногда не забирают из банкомата.
Более технологичными способами, по мнению юриста, являются использование "лазеек" в банковских приложениях и подмена номера. Тем не менее, эксперт подчеркнул, что эти методы для многих мошенников являются слишком дорогостоящими и трудоемкими. Кроме того, банки и федеральные мобильные операторы активно противодействуют подобным преступлениям.
Наконец, заключает юрист, одного только баланса по карте недостаточно для списания с нее каких-либо средств: мошенники узнают эти данные, чтобы более убедительно сыграть роль банковского сотрудника перед потенциальной жертвой. Поэтому ни в коем случае нельзя сообщать им какие-либо реквизиты или коды из СМС.