Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказал, как мошенники могут узнать баланс на карте - РИА Новости, 17.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221217/balans-1839331666.html
Юрист рассказал, как мошенники могут узнать баланс на карте
Юрист рассказал, как мошенники могут узнать баланс на карте - РИА Новости, 17.12.2022
Юрист рассказал, как мошенники могут узнать баланс на карте
Существуют различные методы, с помощью которых мошенники могут узнать баланс по банковской карте – от социальной инженерии до использования уязвимости мобильных РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T01:19
2022-12-17T01:19
технологии
игорь поздняков
роскачество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100540/85/1005408564_0:0:2700:1519_1920x0_80_0_0_8c3875705059bec606d24b88b2805b8c.jpg
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Существуют различные методы, с помощью которых мошенники могут узнать баланс по банковской карте – от социальной инженерии до использования уязвимости мобильных приложений. Об этом агентству "Прайм" рассказал юрисконсульт отдела Защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.По словам эксперта, самым простым способом остается "подглядывание" за потенциальной жертвой в момент снятия наличных в банкомате, когда остаток по счету выводится на экране. Похожим способом, отмечает Поздняков, является воровство чеков, которые иногда не забирают из банкомата.Более технологичными способами, по мнению юриста, являются использование "лазеек" в банковских приложениях и подмена номера. Тем не менее, эксперт подчеркнул, что эти методы для многих мошенников являются слишком дорогостоящими и трудоемкими. Кроме того, банки и федеральные мобильные операторы активно противодействуют подобным преступлениям.Наконец, заключает юрист, одного только баланса по карте недостаточно для списания с нее каких-либо средств: мошенники узнают эти данные, чтобы более убедительно сыграть роль банковского сотрудника перед потенциальной жертвой. Поэтому ни в коем случае нельзя сообщать им какие-либо реквизиты или коды из СМС.
https://ria.ru/20221216/karty-1839035552.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100540/85/1005408564_231:0:2631:1800_1920x0_80_0_0_5093445f48ff421aa2df8b65f75661ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, игорь поздняков, роскачество
Технологии, Игорь Поздняков, Роскачество
01:19 17.12.2022
 
Юрист рассказал, как мошенники могут узнать баланс на карте

Юрист Поздняков: мошенники могут узнать баланс на карте, "подглядев" его или украв чек

© Fotolia / pressmaster Банковская карта
Банковская карта - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© Fotolia / pressmaster
Банковская карта. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Существуют различные методы, с помощью которых мошенники могут узнать баланс по банковской карте – от социальной инженерии до использования уязвимости мобильных приложений. Об этом агентству "Прайм" рассказал юрисконсульт отдела Защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.
По словам эксперта, самым простым способом остается "подглядывание" за потенциальной жертвой в момент снятия наличных в банкомате, когда остаток по счету выводится на экране. Похожим способом, отмечает Поздняков, является воровство чеков, которые иногда не забирают из банкомата.
Более технологичными способами, по мнению юриста, являются использование "лазеек" в банковских приложениях и подмена номера. Тем не менее, эксперт подчеркнул, что эти методы для многих мошенников являются слишком дорогостоящими и трудоемкими. Кроме того, банки и федеральные мобильные операторы активно противодействуют подобным преступлениям.
Наконец, заключает юрист, одного только баланса по карте недостаточно для списания с нее каких-либо средств: мошенники узнают эти данные, чтобы более убедительно сыграть роль банковского сотрудника перед потенциальной жертвой. Поэтому ни в коем случае нельзя сообщать им какие-либо реквизиты или коды из СМС.
Банкомат - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
Вчера, 01:11
Названы ошибки, которые разоряют владельцев банковских карт
 
ТехнологииИгорь ПоздняковРоскачество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала