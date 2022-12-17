https://ria.ru/20221217/balans-1839331666.html

Юрист рассказал, как мошенники могут узнать баланс на карте

Юрист рассказал, как мошенники могут узнать баланс на карте - РИА Новости, 17.12.2022

Юрист рассказал, как мошенники могут узнать баланс на карте

Существуют различные методы, с помощью которых мошенники могут узнать баланс по банковской карте – от социальной инженерии до использования уязвимости мобильных РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T01:19

2022-12-17T01:19

2022-12-17T01:19

технологии

игорь поздняков

роскачество

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Существуют различные методы, с помощью которых мошенники могут узнать баланс по банковской карте – от социальной инженерии до использования уязвимости мобильных приложений. Об этом агентству "Прайм" рассказал юрисконсульт отдела Защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.По словам эксперта, самым простым способом остается "подглядывание" за потенциальной жертвой в момент снятия наличных в банкомате, когда остаток по счету выводится на экране. Похожим способом, отмечает Поздняков, является воровство чеков, которые иногда не забирают из банкомата.Более технологичными способами, по мнению юриста, являются использование "лазеек" в банковских приложениях и подмена номера. Тем не менее, эксперт подчеркнул, что эти методы для многих мошенников являются слишком дорогостоящими и трудоемкими. Кроме того, банки и федеральные мобильные операторы активно противодействуют подобным преступлениям.Наконец, заключает юрист, одного только баланса по карте недостаточно для списания с нее каких-либо средств: мошенники узнают эти данные, чтобы более убедительно сыграть роль банковского сотрудника перед потенциальной жертвой. Поэтому ни в коем случае нельзя сообщать им какие-либо реквизиты или коды из СМС.

https://ria.ru/20221216/karty-1839035552.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

технологии, игорь поздняков, роскачество