https://ria.ru/20221217/avangard-1839338585.html

В Оренбургской дивизии заступил на дежурство полк ракет "Авангард"

В Оренбургской дивизии заступил на дежурство полк ракет "Авангард" - РИА Новости, 17.12.2022

В Оренбургской дивизии заступил на дежурство полк ракет "Авангард"

Второй полк межконтинентальных баллистических ракет "Авангард" с планирующими гиперзвуковыми блоками заступил на боевое дежурство в Оренбургской ракетной... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T05:12

2022-12-17T05:12

2022-12-17T14:35

новое оружие россии

владимир путин

россия

ракетные войска стратегического назначения

оренбургская область

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Второй полк межконтинентальных баллистических ракет "Авангард" с планирующими гиперзвуковыми блоками заступил на боевое дежурство в Оренбургской ракетной дивизии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), сообщили в субботу в Минобороны России. Первый полк, вооруженный "Авангардом", заступил на боевое дежурство в Оренбургской дивизии в декабре 2019 года. К 2023 году, сообщали ранее в РВСН, на боевое дежурство должен был заступить второй полк этих комплексов. "В День Ракетных войск стратегического назначения в Оренбургской области на боевое дежурство заступил очередной полк с ракетным комплексом шахтного базирования "Авангард", - сказали в ведомстве. Там добавили, что "ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым блоком эффективно дополнит системы вооружения РВСН, расширит боевые возможности группировки ракетных войск". Министерство показало видео загрузки новейшей МБР в шахтную пусковую установку с помощью транспортно-загрузочного агрегата. О создании "Авангарда" в марте 2018 года объявил президент России Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием. Комплекс состоит из межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ и гиперзвукового планирующего крылатого блока, способного совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости. Серийное производство гиперзвуковых боевых блоков "Авангард" началось в июле того же года. По данным Минобороны, гиперзвуковые планирующие крылатые блоки "Авангард" развивают скорость 28 Мах, что примерно равно 7,5 километра в секунду. При этом блок маневрирует по непредсказуемой траектории, что делает его поражение противоракетными средствами практически невозможным.

https://ria.ru/20221216/vooruzhenie-1839032647.html

https://ria.ru/20221124/postavki-1834053322.html

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владимир путин, россия, ракетные войска стратегического назначения, оренбургская область