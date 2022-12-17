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Кадыров сообщил об успешной атаке на вражеские позиции в зоне спецоперации - РИА Новости, 17.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221217/ataka-1839424385.html
Кадыров сообщил об успешной атаке на вражеские позиции в зоне спецоперации
Кадыров сообщил об успешной атаке на вражеские позиции в зоне спецоперации - РИА Новости, 17.12.2022
Кадыров сообщил об успешной атаке на вражеские позиции в зоне спецоперации
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале об успешной атаке на оборонительные позиции противника в зоне проведения спецоперации. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T17:57
2022-12-17T19:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
донбасс
вооруженные силы украины
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 17 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале об успешной атаке на оборонительные позиции противника в зоне проведения спецоперации.По его словам, "натовские силы" на Украине оказались в очень невыгодном положении. Глава Чечни опубликовал кадры артиллерийского огня, где закадровый голос, комментируя действия, говорит "все, эта позиция зачищена". Кадыров добавил, что таких же успехов добиваются и другие подразделения в зоне своей ответственности.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, как заявил глава государства, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, россия, донбасс, вооруженные силы украины, рамзан кадыров
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Рамзан Кадыров
17:57 17.12.2022 (обновлено: 19:37 17.12.2022)
 
Кадыров сообщил об успешной атаке на вражеские позиции в зоне спецоперации

Кадыров сообщил об успешной атаке на вражеские позиции в зоне проведения спецоперации

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 17 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале об успешной атаке на оборонительные позиции противника в зоне проведения спецоперации.
По его словам, "натовские силы" на Украине оказались в очень невыгодном положении.

"Батальон "Запад-АХМАТ" МО РФ под командованием <...> боевого офицера Исмаила Агуева провел успешную атаку на вражеские оборонительные позиции. Плотным артиллерийским огнем они накрыли редуты неприятеля, захоронив в своих же окопах боевую группу", — написал Кадыров.

Глава Чечни опубликовал кадры артиллерийского огня, где закадровый голос, комментируя действия, говорит "все, эта позиция зачищена". Кадыров добавил, что таких же успехов добиваются и другие подразделения в зоне своей ответственности.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, как заявил глава государства, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" ДНР и ЛНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДонбассВооруженные силы УкраиныРамзан Кадыров
 
 
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