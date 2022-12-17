https://ria.ru/20221217/ataka-1839424385.html

Кадыров сообщил об успешной атаке на вражеские позиции в зоне спецоперации

Кадыров сообщил об успешной атаке на вражеские позиции в зоне спецоперации - РИА Новости, 17.12.2022

Кадыров сообщил об успешной атаке на вражеские позиции в зоне спецоперации

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале об успешной атаке на оборонительные позиции противника в зоне проведения спецоперации. РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T17:57

2022-12-17T17:57

2022-12-17T19:37

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 17 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале об успешной атаке на оборонительные позиции противника в зоне проведения спецоперации.По его словам, "натовские силы" на Украине оказались в очень невыгодном положении. Глава Чечни опубликовал кадры артиллерийского огня, где закадровый голос, комментируя действия, говорит "все, эта позиция зачищена". Кадыров добавил, что таких же успехов добиваются и другие подразделения в зоне своей ответственности.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, как заявил глава государства, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, украина, россия, донбасс, вооруженные силы украины, рамзан кадыров