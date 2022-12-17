https://ria.ru/20221217/armeniya-1839381974.html

В Армении арестовали экс-главу военной разведки, сообщили СМИ

В Армении арестовали экс-главу военной разведки, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.12.2022

В Армении арестовали экс-главу военной разведки, сообщили СМИ

Бывший командующий вторым армейским корпусом, экс-глава управления разведки Генштаба Армении генерал-майор Араик Арутюнян арестован по обвинению в халатности,... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T13:10

2022-12-17T13:10

2022-12-17T13:10

в мире

араик арутюнян

григорий карасин

владимир путин

россия

азербайджан

армения

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1816947202_0:193:3297:2048_1920x0_80_0_0_d4a201efc14cc8afd81a909b5d40edba.jpg

ЕРЕВАН, 17 дек - РИА Новости. Бывший командующий вторым армейским корпусом, экс-глава управления разведки Генштаба Армении генерал-майор Араик Арутюнян арестован по обвинению в халатности, передаёт Sputnik Армения со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. По данным агентства, Арутюняна арестовали в четверг, 15 декабря. Об уголовном деле прокуратура сообщила еще 14 декабря, однако имя обвиняемого, как и его должность, в релизе не указывались. В прокуратуре тогда отмечали, что возбуждено дело в отношении командира одной из воинских частей, из-за халатности которого ВС Армении не смогли "пресечь нападение противника, и в результате подразделения азербайджанских ВС 12 мая 2021 года беспрепятственно проникли в Гегаркуникскую область в направлении сел Верин Шоржа, Кут и Норабак, заняв суверенную территорию Армении". На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна, работы российского МИД. Совет коллективной безопасности ОДКБ достиг договоренности направить в Армению миссию во главе с генсеком организации Станиславом Засем.

https://ria.ru/20221215/karabakh-1838800684.html

https://ria.ru/20220520/armeniya-1789650183.html

россия

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, араик арутюнян, григорий карасин, владимир путин, россия, азербайджан, армения, совет федерации рф, одкб