В Армении арестовали экс-главу военной разведки, сообщили СМИ
Sputnik Армения: экс-главу военной разведки Арутюняна арестовали по обвинению в халатности
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Сотрудники полиции в Армении. Архивное фото
ЕРЕВАН, 17 дек - РИА Новости. Бывший командующий вторым армейским корпусом, экс-глава управления разведки Генштаба Армении генерал-майор Араик Арутюнян арестован по обвинению в халатности, передаёт Sputnik Армения со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.
По данным агентства, Арутюняна арестовали в четверг, 15 декабря.
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Об уголовном деле прокуратура сообщила еще 14 декабря, однако имя обвиняемого, как и его должность, в релизе не указывались. В прокуратуре тогда отмечали, что возбуждено дело в отношении командира одной из воинских частей, из-за халатности которого ВС Армении не смогли "пресечь нападение противника, и в результате подразделения азербайджанских ВС 12 мая 2021 года беспрепятственно проникли в Гегаркуникскую область в направлении сел Верин Шоржа, Кут и Норабак, заняв суверенную территорию Армении".
На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна, работы российского МИД. Совет коллективной безопасности ОДКБ достиг договоренности направить в Армению миссию во главе с генсеком организации Станиславом Засем.