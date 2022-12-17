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В Армении арестовали экс-главу военной разведки, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.12.2022
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В Армении арестовали экс-главу военной разведки, сообщили СМИ
В Армении арестовали экс-главу военной разведки, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.12.2022
В Армении арестовали экс-главу военной разведки, сообщили СМИ
Бывший командующий вторым армейским корпусом, экс-глава управления разведки Генштаба Армении генерал-майор Араик Арутюнян арестован по обвинению в халатности,... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T13:10
2022-12-17T13:10
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ЕРЕВАН, 17 дек - РИА Новости. Бывший командующий вторым армейским корпусом, экс-глава управления разведки Генштаба Армении генерал-майор Араик Арутюнян арестован по обвинению в халатности, передаёт Sputnik Армения со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. По данным агентства, Арутюняна арестовали в четверг, 15 декабря. Об уголовном деле прокуратура сообщила еще 14 декабря, однако имя обвиняемого, как и его должность, в релизе не указывались. В прокуратуре тогда отмечали, что возбуждено дело в отношении командира одной из воинских частей, из-за халатности которого ВС Армении не смогли "пресечь нападение противника, и в результате подразделения азербайджанских ВС 12 мая 2021 года беспрепятственно проникли в Гегаркуникскую область в направлении сел Верин Шоржа, Кут и Норабак, заняв суверенную территорию Армении". На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна, работы российского МИД. Совет коллективной безопасности ОДКБ достиг договоренности направить в Армению миссию во главе с генсеком организации Станиславом Засем.
https://ria.ru/20221215/karabakh-1838800684.html
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в мире, араик арутюнян, григорий карасин, владимир путин, россия, азербайджан, армения, совет федерации рф, одкб
В мире, Араик Арутюнян, Григорий Карасин, Владимир Путин, Россия, Азербайджан, Армения, Совет Федерации РФ, ОДКБ
13:10 17.12.2022
 
В Армении арестовали экс-главу военной разведки, сообщили СМИ

Sputnik Армения: экс-главу военной разведки Арутюняна арестовали по обвинению в халатности

© Sputnik / Андраник Казарян / Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Армении
Сотрудники полиции в Армении - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© Sputnik / Андраник Казарян
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Сотрудники полиции в Армении. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 17 дек - РИА Новости. Бывший командующий вторым армейским корпусом, экс-глава управления разведки Генштаба Армении генерал-майор Араик Арутюнян арестован по обвинению в халатности, передаёт Sputnik Армения со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.
По данным агентства, Арутюняна арестовали в четверг, 15 декабря.
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря, 10:51
Глава МИД Армении обсудил ситуацию в Карабахе с генсеком ООН
Об уголовном деле прокуратура сообщила еще 14 декабря, однако имя обвиняемого, как и его должность, в релизе не указывались. В прокуратуре тогда отмечали, что возбуждено дело в отношении командира одной из воинских частей, из-за халатности которого ВС Армении не смогли "пресечь нападение противника, и в результате подразделения азербайджанских ВС 12 мая 2021 года беспрепятственно проникли в Гегаркуникскую область в направлении сел Верин Шоржа, Кут и Норабак, заняв суверенную территорию Армении".
На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна, работы российского МИД. Совет коллективной безопасности ОДКБ достиг договоренности направить в Армению миссию во главе с генсеком организации Станиславом Засем.
Полицейские во время митинга оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 09:40
В Армении арестовали сына экс-генсека ОДКБ Хачатурова
 
В миреАраик АрутюнянГригорий КарасинВладимир ПутинРоссияАзербайджанАрменияСовет Федерации РФОДКБ
 
 
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