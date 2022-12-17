В Москве суд взял под стражу адвоката за попытку пронести наркотики в СИЗО
В Москве суд взял под стражу адвоката за попытку пронести наркотики в СИЗО в организме
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Суд заключил под стражу адвоката, пытавшегося пронести "в организме" телефоны, сим-карты и сильнодействующие вещества в СИЗО-1 "Матросская тишина", сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.
По данным ведомства, речь идет о женщине, "являющейся адвокатом, попытавшейся пронести в организме в столичное СИЗО телефоны с сим-картами и сильнодействующие вещества".
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"С учетом позиции Преображенской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 39-летней женщины, обвиняемой по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 234 УК РФ (покушение на незаконный сбыт сильнодействующих веществ), меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 февраля 2023 года", - говорится в сообщении.
Согласно информации ведомства, 14 декабря она попыталась пронести в следственный изолятор запрещенные к обороту сильнодействующие вещества в крупном размере. Кроме того, установлена "причастность женщины к краже алкогольной продукции из магазина" в Тверском районе Москвы.
Имя адвоката не раскрывается. Как именно она пыталась пронести в СИЗО запрещенные предметы и субстанции, не уточняется.
По информации надзорного ведомства, ее действия заметили сотрудники СИЗО.
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