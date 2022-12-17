Рейтинг@Mail.ru
В Москве суд взял под стражу адвоката за попытку пронести наркотики в СИЗО - РИА Новости, 17.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221217/arest-1839408021.html
В Москве суд взял под стражу адвоката за попытку пронести наркотики в СИЗО
В Москве суд взял под стражу адвоката за попытку пронести наркотики в СИЗО - РИА Новости, 17.12.2022
В Москве суд взял под стражу адвоката за попытку пронести наркотики в СИЗО
Суд заключил под стражу адвоката, пытавшегося пронести "в организме" телефоны, сим-карты и сильнодействующие вещества в СИЗО-1 "Матросская тишина", сообщается в РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T16:15
2022-12-17T16:15
происшествия
москва
россия
матросская тишина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_48249d5feab215000626c8542b6dfe99.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Суд заключил под стражу адвоката, пытавшегося пронести "в организме" телефоны, сим-карты и сильнодействующие вещества в СИЗО-1 "Матросская тишина", сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы. По данным ведомства, речь идет о женщине, "являющейся адвокатом, попытавшейся пронести в организме в столичное СИЗО телефоны с сим-картами и сильнодействующие вещества". "С учетом позиции Преображенской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 39-летней женщины, обвиняемой по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 234 УК РФ (покушение на незаконный сбыт сильнодействующих веществ), меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 февраля 2023 года", - говорится в сообщении. Согласно информации ведомства, 14 декабря она попыталась пронести в следственный изолятор запрещенные к обороту сильнодействующие вещества в крупном размере. Кроме того, установлена "причастность женщины к краже алкогольной продукции из магазина" в Тверском районе Москвы. Имя адвоката не раскрывается. Как именно она пыталась пронести в СИЗО запрещенные предметы и субстанции, не уточняется. По информации надзорного ведомства, ее действия заметили сотрудники СИЗО.
https://ria.ru/20220318/narkotiki-1778838989.html
https://ria.ru/20171213/1510672633.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_85:0:1152:800_1920x0_80_0_0_3ce2ad7afc6a1a84a309a4f9388f9540.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, матросская тишина
Происшествия, Москва, Россия, Матросская тишина
16:15 17.12.2022
 
В Москве суд взял под стражу адвоката за попытку пронести наркотики в СИЗО

В Москве суд взял под стражу адвоката за попытку пронести наркотики в СИЗО в организме

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Суд заключил под стражу адвоката, пытавшегося пронести "в организме" телефоны, сим-карты и сильнодействующие вещества в СИЗО-1 "Матросская тишина", сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.
По данным ведомства, речь идет о женщине, "являющейся адвокатом, попытавшейся пронести в организме в столичное СИЗО телефоны с сим-картами и сильнодействующие вещества".
Фургон ФСИН - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
18 марта, 13:47
В Казани поймали кошку, пытавшуюся пронести в колонию гашиш
"С учетом позиции Преображенской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 39-летней женщины, обвиняемой по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 234 УК РФ (покушение на незаконный сбыт сильнодействующих веществ), меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 февраля 2023 года", - говорится в сообщении.
Согласно информации ведомства, 14 декабря она попыталась пронести в следственный изолятор запрещенные к обороту сильнодействующие вещества в крупном размере. Кроме того, установлена "причастность женщины к краже алкогольной продукции из магазина" в Тверском районе Москвы.
Имя адвоката не раскрывается. Как именно она пыталась пронести в СИЗО запрещенные предметы и субстанции, не уточняется.
По информации надзорного ведомства, ее действия заметили сотрудники СИЗО.
Заключенные исправительной колонии общего режима №2 во Владимирской области в спальне - РИА Новости, 1920, 13.12.2017
13 декабря 2017, 08:00
Зоны с доступом. Как интернет проникает в российские колонии и тюрьмы
 
ПроисшествияМоскваРоссияМатросская тишина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала