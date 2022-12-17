https://ria.ru/20221217/arest-1839408021.html

В Москве суд взял под стражу адвоката за попытку пронести наркотики в СИЗО

В Москве суд взял под стражу адвоката за попытку пронести наркотики в СИЗО - РИА Новости, 17.12.2022

В Москве суд взял под стражу адвоката за попытку пронести наркотики в СИЗО

Суд заключил под стражу адвоката, пытавшегося пронести "в организме" телефоны, сим-карты и сильнодействующие вещества в СИЗО-1 "Матросская тишина", сообщается в РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T16:15

2022-12-17T16:15

2022-12-17T16:15

происшествия

москва

россия

матросская тишина

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Суд заключил под стражу адвоката, пытавшегося пронести "в организме" телефоны, сим-карты и сильнодействующие вещества в СИЗО-1 "Матросская тишина", сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы. По данным ведомства, речь идет о женщине, "являющейся адвокатом, попытавшейся пронести в организме в столичное СИЗО телефоны с сим-картами и сильнодействующие вещества". "С учетом позиции Преображенской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 39-летней женщины, обвиняемой по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 234 УК РФ (покушение на незаконный сбыт сильнодействующих веществ), меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 февраля 2023 года", - говорится в сообщении. Согласно информации ведомства, 14 декабря она попыталась пронести в следственный изолятор запрещенные к обороту сильнодействующие вещества в крупном размере. Кроме того, установлена "причастность женщины к краже алкогольной продукции из магазина" в Тверском районе Москвы. Имя адвоката не раскрывается. Как именно она пыталась пронести в СИЗО запрещенные предметы и субстанции, не уточняется. По информации надзорного ведомства, ее действия заметили сотрудники СИЗО.

https://ria.ru/20220318/narkotiki-1778838989.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, россия, матросская тишина