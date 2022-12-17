https://ria.ru/20221217/afiny-1839408324.html
В Афинах прошла акция против НАТО и фашизма на Украине
В Афинах прошла акция против НАТО и фашизма на Украине - РИА Новости, 17.12.2022
В Афинах прошла акция против НАТО и фашизма на Украине
Акция против НАТО и фашизма на Украине прошла в Афинах возле памятника советскому солдату на проспекте Сингру. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T16:15
2022-12-17T16:15
2022-12-17T17:05
в мире
россия
афины
греция
нато
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АФИНЫ, 17 дек — РИА Новости. Акция против НАТО и фашизма на Украине прошла в Афинах возле памятника советскому солдату на проспекте Сингру. В мероприятии приняли участие около 50 человек, все они — представители движения Всемирная антиимпериалистическая платформа. Организаторы отметили, что акция символическая. Он также добавил, что платформа намерена вести антиимпериалистическую борьбу против США и НАТО, а также поддерживать российскую спецоперацию на Украине."Помимо теории, планируются и разные акции. В частности, в Греции — против участия в войне", — сказал Меймарис. Участники мероприятия развернули плакаты с надписями "Снаряды, которые Греция шлет украинским нацистам, убивают мирных людей в Донбассе", "Мы не будем оплачивать войну НАТО на Украине", "Мир и дружба с Россией! Прекратить санкции! Нет участию в войне против нее!", "Нет дороговизне, нет безработице, нет энергетической бедности", "Поражение НАТО — это победа человечества", "До каких пор мы будем подчиняться НАТО? Выйти из НАТО и ЕС". На одном из транспарантов также написали "Ни с НАТО, ни с НАТО". Отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости о столь странной формулировке, организаторы подчеркнули, что это ирония в адрес некоторых партий, которые заявляют "ни с Россией, ни с НАТО"."Поэтому мы и написали "ни с НАТО, ни с НАТО". Нельзя ставить Россию вместе с империалистами на одну доску. Здесь все поддерживают Россию в борьбе с фашизмом", — сказали участники. Один из активистов сказал, что бюрократия в Компартии Греции (КПГ) пытается манипулировать международным коммунистическим движением, заявляя о "равном дистанцировании", что ведет к расколу партии. "Многие члены КПГ не согласны с руководством, они поддерживают Россию и считают, что она борется и за свою независимость, а не только с нацизмом, но они не могут открыто высказать свою позицию", — сказал он.По словам участников митинга, на левые движения, в том числе в Греции, оказывается огромное давление со стороны властей. На митинге скандировали лозунги "Американцы — убийцы народов", "НАТО, вон с Украины", "Деньги на образование и здравоохранение, а не на войну на Украине". Было зачитано также обращение форума Всемирной антиимпериалистической платформы.Как отмечают авторы документа, в Польше, Эстонии, Литве и Латвии использовалась та же тактика, как и на Украине, коммунизм объявляли преступлением, а фашистов и их пособников во Второй мировой войне делали национальными героями."От детсадов до университетов, от музеев до памятников переписывалась история, братоубийственный национализм занял место социалистического братства", — говорится в обращении.Платформа заявила, что сейчас в Косово продолжают терроризировать население, там создан режим националистов, с подобным которому сражается народ Донбасса."Наш долг — объединиться со всеми противниками империализма и сотрудничать с ними до поражения альянса НАТО", — говорится в обращении.
https://ria.ru/20221212/posylka-1838036223.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839408687_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ecf1784ef25cf68bbcae97cfa79c4204.png
Акция в Афинах против НАТО и фашизма на Украине
Акция против НАТО и фашизма на Украине прошла в Афинах возле памятника советским солдатам.
2022-12-17T16:15
true
PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, афины, греция, нато
В мире, Россия, Афины, Греция, НАТО
16:15 17.12.2022 (обновлено: 17:05 17.12.2022)
В Афинах прошла акция против НАТО и фашизма на Украине
В Афинах возле памятника советскому солдату прошла акция против НАТО и фашизма на Украине
АФИНЫ, 17 дек — РИА Новости. Акция против НАТО и фашизма на Украине прошла в Афинах возле памятника советскому солдату на проспекте Сингру.
В мероприятии приняли участие около 50 человек, все они — представители движения Всемирная антиимпериалистическая платформа. Организаторы отметили, что акция символическая.
"Подобные акции проходят сегодня в 20 странах мира, в 30 городах. Сегодня проходит форум Антиимпериалистической платформы в Белграде. Подписали ее более 20 левых и коммунистических партий из Европы, Латинской Европы, Азии. Насколько я знаю, планируют подписать и в России", — сказал РИА Новости участник митинга Триандафиллос Меймарис.
Он также добавил, что платформа намерена вести антиимпериалистическую борьбу против США и НАТО, а также поддерживать российскую спецоперацию на Украине.
"Помимо теории, планируются и разные акции. В частности, в Греции — против участия в войне", — сказал Меймарис.
Участники мероприятия развернули плакаты с надписями "Снаряды, которые Греция шлет украинским нацистам, убивают мирных людей в Донбассе", "Мы не будем оплачивать войну НАТО на Украине", "Мир и дружба с Россией! Прекратить санкции! Нет участию в войне против нее!", "Нет дороговизне, нет безработице, нет энергетической бедности", "Поражение НАТО — это победа человечества", "До каких пор мы будем подчиняться НАТО? Выйти из НАТО и ЕС".
На одном из транспарантов также написали "Ни с НАТО, ни с НАТО". Отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости о столь странной формулировке, организаторы подчеркнули, что это ирония в адрес некоторых партий, которые заявляют "ни с Россией
, ни с НАТО
".
"Поэтому мы и написали "ни с НАТО, ни с НАТО". Нельзя ставить Россию вместе с империалистами на одну доску. Здесь все поддерживают Россию в борьбе с фашизмом", — сказали участники.
Один из активистов сказал, что бюрократия в Компартии Греции (КПГ) пытается манипулировать международным коммунистическим движением, заявляя о "равном дистанцировании", что ведет к расколу партии. "Многие члены КПГ не согласны с руководством, они поддерживают Россию и считают, что она борется и за свою независимость, а не только с нацизмом, но они не могут открыто высказать свою позицию", — сказал он.
По словам участников митинга, на левые движения, в том числе в Греции
, оказывается огромное давление со стороны властей.
На митинге скандировали лозунги "Американцы — убийцы народов", "НАТО, вон с Украины", "Деньги на образование и здравоохранение, а не на войну на Украине".
Было зачитано также обращение форума Всемирной антиимпериалистической платформы.
"Империалисты не будут удовлетворены чем-либо меньшим, чем полное разрушение России как независимого государства, разделение ее на контролируемые части, подчинение и эксплуатация ее народа и открытое разграбление ее ресурсов транснациональными корпорациями. Уже десятилетия США и их союзники готовят народы Восточной Европы к тому, чтобы они были готовы служить им как солдаты в этой миссии", — говорится в обращении.
Как отмечают авторы документа, в Польше
, Эстонии
, Литве
и Латвии
использовалась та же тактика, как и на Украине
, коммунизм объявляли преступлением, а фашистов и их пособников во Второй мировой войне делали национальными героями.
"От детсадов до университетов, от музеев до памятников переписывалась история, братоубийственный национализм занял место социалистического братства", — говорится в обращении.
Платформа заявила, что сейчас в Косово
продолжают терроризировать население, там создан режим националистов, с подобным которому сражается народ Донбасса
.
"Наш долг — объединиться со всеми противниками империализма и сотрудничать с ними до поражения альянса НАТО", — говорится в обращении.