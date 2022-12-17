https://ria.ru/20221217/aeroporty-1839359279.html

В московских аэропортах задержали и отменили почти 40 рейсов

В московских аэропортах задержали и отменили почти 40 рейсов - РИА Новости, 17.12.2022

В московских аэропортах задержали и отменили почти 40 рейсов

Двадцать рейсов задержали, еще 17 отменили в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T10:51

2022-12-17T10:51

2022-12-17T11:54

михаил леус

роман вильфанд

россия

москва

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

гидрометцентр

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590862385_0:142:3388:2048_1920x0_80_0_0_7745911a8c4770556abe98e359c79b5b.jpg

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Двадцать рейсов задержали, еще 17 отменили в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". По информации на 10:23 мск, во "Внуково" шесть рейсов задержаны, десять отменены; в "Домодедово" задержаны восемь рейсов и один отменен; в "Шереметьево" шесть рейсов задержаны, шесть отменены. Нынешний декабрь в столице перевыполнил норму осадков: уже выпало 112 процентов от положенного по климатической норме, сообщал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Как рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, высота снежных сугробов в Москве в понедельник может достичь рекордного показателя 1941 года — из-за обильных осадков в выходные сугробы прирастут более чем на десять сантиметров при высоте в 22 сантиметра сейчас. Завтра ожидается еще более сложная ситуация, поскольку снег усилится, а порывы будут продолжаться.

https://ria.ru/20221216/moskva-1839140156.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

михаил леус, роман вильфанд, россия, москва, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), гидрометцентр, общество, новости - туризм