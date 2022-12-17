https://ria.ru/20221217/aeroporty-1839359279.html
В московских аэропортах задержали и отменили почти 40 рейсов
В московских аэропортах задержали и отменили почти 40 рейсов - РИА Новости, 17.12.2022
В московских аэропортах задержали и отменили почти 40 рейсов
Двадцать рейсов задержали, еще 17 отменили в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T10:51
2022-12-17T10:51
2022-12-17T11:54
михаил леус
роман вильфанд
россия
москва
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Двадцать рейсов задержали, еще 17 отменили в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". По информации на 10:23 мск, во "Внуково" шесть рейсов задержаны, десять отменены; в "Домодедово" задержаны восемь рейсов и один отменен; в "Шереметьево" шесть рейсов задержаны, шесть отменены. Нынешний декабрь в столице перевыполнил норму осадков: уже выпало 112 процентов от положенного по климатической норме, сообщал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Как рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, высота снежных сугробов в Москве в понедельник может достичь рекордного показателя 1941 года — из-за обильных осадков в выходные сугробы прирастут более чем на десять сантиметров при высоте в 22 сантиметра сейчас. Завтра ожидается еще более сложная ситуация, поскольку снег усилится, а порывы будут продолжаться.
https://ria.ru/20221216/moskva-1839140156.html
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РИА Новости
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михаил леус, роман вильфанд, россия, москва, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), гидрометцентр, общество, новости - туризм
Михаил Леус, Роман Вильфанд, Россия, Москва, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Гидрометцентр, Общество, Туризм, Новости - Туризм
10:51 17.12.2022 (обновлено: 11:54 17.12.2022)
В московских аэропортах задержали и отменили почти 40 рейсов
В аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" задержали 20 рейсов, еще 17 отменили