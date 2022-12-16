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В Житомире остановили работу котельных и электротранспорта - РИА Новости, 16.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221216/zhitomir-1839287322.html
В Житомире остановили работу котельных и электротранспорта
В Житомире остановили работу котельных и электротранспорта - РИА Новости, 16.12.2022
В Житомире остановили работу котельных и электротранспорта
В Житомире остановлена работа котельных и электротранспорта для прохождения вечернего пика нагрузки, сообщил в пятницу мэр города Сергей Сухомлин. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T19:01
2022-12-16T19:01
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
владимир зеленский
кирилл тимошенко
житомир
россия
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. В Житомире остановлена работа котельных и электротранспорта для прохождения вечернего пика нагрузки, сообщил в пятницу мэр города Сергей Сухомлин. "Ситуация сложная, срочно останавливаем работу котельных города, чтобы пройти вечерний пик. Температура позволяет продержаться несколько часов, после этого котельные будут автоматически запущены. Также срочно снимаем с линий электротранспорт", - заявил Сухомлин в видеообращении на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Он также добавил, что некоторые объекты водоснабжения в городе также будут временно отключены. В пятницу утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в различных регионах. Замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры на всей территории страны вводят экстренные аварийные отключения электричества. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, жкх, владимир зеленский, кирилл тимошенко, житомир, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Владимир Зеленский, Кирилл Тимошенко, Житомир, Россия, Украина
19:01 16.12.2022
 
В Житомире остановили работу котельных и электротранспорта

Мэр Сухомлин сообщил, что в Житомире остановили работу котельных и электротранспорта

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. В Житомире остановлена работа котельных и электротранспорта для прохождения вечернего пика нагрузки, сообщил в пятницу мэр города Сергей Сухомлин.
"Ситуация сложная, срочно останавливаем работу котельных города, чтобы пройти вечерний пик. Температура позволяет продержаться несколько часов, после этого котельные будут автоматически запущены. Также срочно снимаем с линий электротранспорт", - заявил Сухомлин в видеообращении на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Он также добавил, что некоторые объекты водоснабжения в городе также будут временно отключены.
В пятницу утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в различных регионах. Замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры на всей территории страны вводят экстренные аварийные отключения электричества.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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