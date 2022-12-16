https://ria.ru/20221216/zhitomir-1839287322.html

В Житомире остановили работу котельных и электротранспорта

В Житомире остановили работу котельных и электротранспорта - РИА Новости, 16.12.2022

В Житомире остановили работу котельных и электротранспорта

В Житомире остановлена работа котельных и электротранспорта для прохождения вечернего пика нагрузки, сообщил в пятницу мэр города Сергей Сухомлин. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T19:01

2022-12-16T19:01

2022-12-16T19:01

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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. В Житомире остановлена работа котельных и электротранспорта для прохождения вечернего пика нагрузки, сообщил в пятницу мэр города Сергей Сухомлин. "Ситуация сложная, срочно останавливаем работу котельных города, чтобы пройти вечерний пик. Температура позволяет продержаться несколько часов, после этого котельные будут автоматически запущены. Также срочно снимаем с линий электротранспорт", - заявил Сухомлин в видеообращении на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Он также добавил, что некоторые объекты водоснабжения в городе также будут временно отключены. В пятницу утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в различных регионах. Замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры на всей территории страны вводят экстренные аварийные отключения электричества. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221216/kharkov-1839133488.html

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в мире, жкх, владимир зеленский, кирилл тимошенко, житомир, россия, украина