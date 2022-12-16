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В ДНР мирный житель пострадал при обстреле ВСУ поселка Гольмовский
В ДНР мирный житель пострадал при обстреле ВСУ поселка Гольмовский - РИА Новости, 16.12.2022
В ДНР мирный житель пострадал при обстреле ВСУ поселка Гольмовский
Мирный житель пострадал при обстреле поселка Гольмовский в Донецкой Народной Республике, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T15:40
2022-12-16T15:40
2022-12-16T15:40
специальная военная операция на украине
гольмовский
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
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ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле поселка Гольмовский в Донецкой Народной Республике, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. "В результате обстрела поселка Гольмовский (Никитовский район Горловки) со стороны укронацистов ранение в голову получил мирный горловчанин 1957 года рождения", - написал он в своем Telegram-канале. Приходько добавил, что в поселке также повреждены четыре дома. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
https://ria.ru/20221216/zhertvy-1839185609.html
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гольмовский, горловка, донецкая народная республика, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, Гольмовский, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько
В ДНР мирный житель пострадал при обстреле ВСУ поселка Гольмовский
Мэр Горловки Приходько: мирный житель пострадал при обстреле поселка Гольмовский в ДНР