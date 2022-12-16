Рейтинг@Mail.ru
В ДНР мирный житель пострадал при обстреле ВСУ поселка Гольмовский - РИА Новости, 16.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221216/zhertva-1839210061.html
В ДНР мирный житель пострадал при обстреле ВСУ поселка Гольмовский
В ДНР мирный житель пострадал при обстреле ВСУ поселка Гольмовский - РИА Новости, 16.12.2022
В ДНР мирный житель пострадал при обстреле ВСУ поселка Гольмовский
Мирный житель пострадал при обстреле поселка Гольмовский в Донецкой Народной Республике, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T15:40
2022-12-16T15:40
специальная военная операция на украине
гольмовский
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604101965_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_36e815861edcc42486bed70ac4e71aef.jpg
ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле поселка Гольмовский в Донецкой Народной Республике, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. "В результате обстрела поселка Гольмовский (Никитовский район Горловки) со стороны укронацистов ранение в голову получил мирный горловчанин 1957 года рождения", - написал он в своем Telegram-канале. Приходько добавил, что в поселке также повреждены четыре дома. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
https://ria.ru/20221216/zhertvy-1839185609.html
гольмовский
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604102203_0:0:2159:1619_1920x0_80_0_0_725104de8b328a632fea2e15703a970f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
гольмовский, горловка, донецкая народная республика, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, Гольмовский, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько
15:40 16.12.2022
 
В ДНР мирный житель пострадал при обстреле ВСУ поселка Гольмовский

Мэр Горловки Приходько: мирный житель пострадал при обстреле поселка Гольмовский в ДНР

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкАвтомобиль Скорой помощи около амбулатории №4 помощи в Донецке
Автомобиль Скорой помощи около амбулатории №4 помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Автомобиль Скорой помощи около амбулатории №4 помощи в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле поселка Гольмовский в Донецкой Народной Республике, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
"В результате обстрела поселка Гольмовский (Никитовский район Горловки) со стороны укронацистов ранение в голову получил мирный горловчанин 1957 года рождения", - написал он в своем Telegram-канале.
Приходько добавил, что в поселке также повреждены четыре дома.
Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
Флаг ДНР на разрушенном здании в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
14:56Специальная военная операция на Украине
В ДНР за неделю погибли 74 силовика и 13 мирных жителей
 
Специальная военная операция на УкраинеГольмовскийГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван Приходько
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала