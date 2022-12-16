https://ria.ru/20221216/zhertva-1839210061.html

В ДНР мирный житель пострадал при обстреле ВСУ поселка Гольмовский

В ДНР мирный житель пострадал при обстреле ВСУ поселка Гольмовский - РИА Новости, 16.12.2022

В ДНР мирный житель пострадал при обстреле ВСУ поселка Гольмовский

Мирный житель пострадал при обстреле поселка Гольмовский в Донецкой Народной Республике, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T15:40

2022-12-16T15:40

2022-12-16T15:40

специальная военная операция на украине

гольмовский

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604101965_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_36e815861edcc42486bed70ac4e71aef.jpg

ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле поселка Гольмовский в Донецкой Народной Республике, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. "В результате обстрела поселка Гольмовский (Никитовский район Горловки) со стороны укронацистов ранение в голову получил мирный горловчанин 1957 года рождения", - написал он в своем Telegram-канале. Приходько добавил, что в поселке также повреждены четыре дома. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.

https://ria.ru/20221216/zhertvy-1839185609.html

гольмовский

горловка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

гольмовский, горловка, донецкая народная республика, иван приходько