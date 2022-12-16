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В МИД рассказали, кто получил большую часть зерновых по продуктовой сделке - РИА Новости, 16.12.2022
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В МИД рассказали, кто получил большую часть зерновых по продуктовой сделке
В МИД рассказали, кто получил большую часть зерновых по продуктовой сделке - РИА Новости, 16.12.2022
В МИД рассказали, кто получил большую часть зерновых по продуктовой сделке
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил, что по итогам зерновой сделки большая часть из более чем 13 миллионов тонн зерновых, в первую очередь кукурузы, ушла в... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T22:56
2022-12-16T22:56
экономика
сергей вершинин
россия
оон
в мире
украина
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил, что по итогам зерновой сделки большая часть из более чем 13 миллионов тонн зерновых, в первую очередь кукурузы, ушла в богатые страны. "И еще я, наверное, напомню о том, что то, что сделано было в Стамбуле 22 июля, те договоренности, они представляют собой пакет. Первая часть пакета - это, действительно, сделка об украинском зерне, которая выполняется, и именно на сегодня уже свыше 13 миллионов тонн зерновых, в первую очередь кукурузы, ушло в различные страны, как я сказал, большая часть - в развитые страны, в богатые страны", - пояснил Вершинин. Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без изменений по срокам и охвату. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
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экономика, сергей вершинин, россия, оон, в мире, украина
Экономика, Сергей Вершинин, Россия, ООН, В мире, Украина
22:56 16.12.2022
 
В МИД рассказали, кто получил большую часть зерновых по продуктовой сделке

Замглавы МИД Вершинин: богатые страны получили большую часть из 13 миллионов тонн зерновых

© OZAN KOSEГрузовое судно с зерном в проливе Босфор
Грузовое судно с зерном в проливе Босфор
© OZAN KOSE
Грузовое судно с зерном в проливе Босфор. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил, что по итогам зерновой сделки большая часть из более чем 13 миллионов тонн зерновых, в первую очередь кукурузы, ушла в богатые страны.
"Надо перестать лицемерить, в конце концов. Я обращаюсь прежде всего к западным представителям", - рассказал он в эфире "России 24", комментируя работу зерновой сделки.
"И еще я, наверное, напомню о том, что то, что сделано было в Стамбуле 22 июля, те договоренности, они представляют собой пакет. Первая часть пакета - это, действительно, сделка об украинском зерне, которая выполняется, и именно на сегодня уже свыше 13 миллионов тонн зерновых, в первую очередь кукурузы, ушло в различные страны, как я сказал, большая часть - в развитые страны, в богатые страны", - пояснил Вершинин.
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без изменений по срокам и охвату.
Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
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