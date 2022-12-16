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ЕС запретил оказание России услуг в сферах рекламы, опросов - РИА Новости, 16.12.2022
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ЕС запретил оказание России услуг в сферах рекламы, опросов
ЕС запретил оказание России услуг в сферах рекламы, опросов - РИА Новости, 16.12.2022
ЕС запретил оказание России услуг в сферах рекламы, опросов
ЕС в новом санкционном пакете запретил оказание России услуг в сферах рекламы, маркетинговых исследований, опросов мнения, говорится в распространенном... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T15:55
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россия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. ЕС в новом санкционном пакете запретил оказание России услуг в сферах рекламы, маркетинговых исследований, опросов мнения, говорится в распространенном заявлении Совета ЕС."В соответствии с сегодняшним решением, вводится запрет на предоставление Российской Федерации услуг ЕС в сфере рекламы, маркетинговых исследований, опросов общественного мнения, а также услуг по тестированию продукции и техническому контролю", - указывается в документе.
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россия, евросоюз
Россия, Евросоюз
15:55 16.12.2022 (обновлено: 16:20 16.12.2022)
 
ЕС запретил оказание России услуг в сферах рекламы, опросов

ЕС запретил оказание России услуг в сферах рекламы, маркетинговых исследований, опросов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. ЕС в новом санкционном пакете запретил оказание России услуг в сферах рекламы, маркетинговых исследований, опросов мнения, говорится в распространенном заявлении Совета ЕС.
"В соответствии с сегодняшним решением, вводится запрет на предоставление Российской Федерации услуг ЕС в сфере рекламы, маркетинговых исследований, опросов общественного мнения, а также услуг по тестированию продукции и техническому контролю", - указывается в документе.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
16:14
ЕС запретил европейцам занимать руководящие посты в госкомпаниях в России
 
РоссияЕвросоюз
 
 
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