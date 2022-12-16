https://ria.ru/20221216/zapiska-1839293489.html
На месте взрыва в Русском доме в ЦАР нашли угрозы "русским от французов"
На месте взрыва в Русском доме в ЦАР нашли угрозы "русским от французов" - РИА Новости, 16.12.2022
На месте взрыва в Русском доме в ЦАР нашли угрозы "русским от французов"
На фотографии с места взрыва в кабинете главы Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого, полученной РИА Новости от представителей полиции Банги, отчетливо видна... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T19:22
2022-12-16T19:22
2022-12-16T20:19
в мире
евгений пригожин
цар
покушение на главу русского дома в цар
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БАНГИ, 16 дек — РИА Новости. На фотографии с места взрыва в кабинете главы Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого, полученной РИА Новости от представителей полиции Банги, отчетливо видна записка с напечатанным текстом с угрозами "от всех французов". "Это тебе от всех французов. Русские уберутся из Африки", — напечатано на русском языке на узком листке бумаги.На фото с места взрыва видны письменный стол с монитором и клавиатурой компьютера, осколки чашки, стеклянного предмета, а также два черных пластиковых предмета, один из них похож на зажигалку, второй — чуть меньшей длины и шире. Рядом лежит пакет бандероли DHL. Под столом валяется портативная беспроводная аудиоколонка с обожженным или обугленным краем и второй монитор. "Судя по всему, он (Сытый. — Прим. ред.) начал разбирать почту на столе, открыл пакет, начал доставать из него содержимое — и произошел взрыв", — сказал представитель полиции. Ранее о получении Сытым такой записки с угрозами сообщил бизнесмен Евгений Пригожин, основатель "Группы Вагнера", которая занималась вопросами безопасности в ЦАР. Покушение на Сытого произошло утром 16 декабря. Как сообщили РИА Новости в посольстве России в Банги, на его имя через одну из почтовых служб поступила посылка, в которой находилось взрывное устройство. Отправление сделано от имени Алекса Севильяно Мингуэсы из столицы Того города Ломе.По данным дипломатов, которые ссылаются на врачей, при взрыве мужчина получил контузию и потерял много крови.Сейчас Сытый находится в госпитале. Пресс-атташе посольства России Владислав Ильин рассказал РИА Новости, что его состояние стабильно тяжелое.В полиции произошедшее назвали терактом.Как сообщил РИА Новости глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ, Сытый получал много угроз и уже обращался по этому поводу к властям.
https://ria.ru/20221216/rassledovanie-1839262927.html
цар
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839290313_0:0:1109:832_1920x0_80_0_0_1a84965ef319c3a557323e3b62793830.jpg
Госпиталь, где лежит глава Русского дома в ЦАР после покушения
Первые кадры РИА Новости из главного госпиталя Банги, где лежит раненный при покушении генеральный директор Русского дома в ЦАР
2022-12-16T19:22
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PT0M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евгений пригожин, цар, покушение на главу русского дома в цар
В мире, Евгений Пригожин, ЦАР, Покушение на главу Русского дома в ЦАР
19:22 16.12.2022 (обновлено: 20:19 16.12.2022)
На месте взрыва в Русском доме в ЦАР нашли угрозы "русским от французов"
На месте взрыва в Русском доме в ЦАР нашли записку с угрозами "русским от французов"
БАНГИ, 16 дек — РИА Новости. На фотографии с места взрыва в кабинете главы Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого, полученной РИА Новости от представителей полиции Банги, отчетливо видна записка с напечатанным текстом с угрозами "от всех французов".
"Это тебе от всех французов. Русские уберутся из Африки", — напечатано на русском языке на узком листке бумаги.
На фото с места взрыва видны письменный стол с монитором и клавиатурой компьютера, осколки чашки, стеклянного предмета, а также два черных пластиковых предмета, один из них похож на зажигалку, второй — чуть меньшей длины и шире. Рядом лежит пакет бандероли DHL. Под столом валяется портативная беспроводная аудиоколонка с обожженным или обугленным краем и второй монитор.
"Судя по всему, он (Сытый. — Прим. ред.) начал разбирать почту на столе, открыл пакет, начал доставать из него содержимое — и произошел взрыв", — сказал представитель полиции.
Ранее о получении Сытым такой записки с угрозами сообщил бизнесмен Евгений Пригожин
, основатель "Группы Вагнера", которая занималась вопросами безопасности в ЦАР
.
Покушение на Сытого произошло утром 16 декабря. Как сообщили РИА Новости в посольстве России
в Банги
, на его имя через одну из почтовых служб поступила посылка, в которой находилось взрывное устройство. Отправление сделано от имени Алекса Севильяно Мингуэсы из столицы Того города Ломе.
По данным дипломатов, которые ссылаются на врачей, при взрыве мужчина получил контузию и потерял много крови.
Сейчас Сытый находится в госпитале. Пресс-атташе посольства России Владислав Ильин рассказал РИА Новости, что его состояние стабильно тяжелое.
В полиции произошедшее назвали терактом.
Как сообщил РИА Новости глава полиции ЦАР
Бьенвеню Зокуэ, Сытый получал много угроз и уже обращался по этому поводу к властям.