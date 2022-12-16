https://ria.ru/20221216/zapiska-1839293489.html

На месте взрыва в Русском доме в ЦАР нашли угрозы "русским от французов"

На месте взрыва в Русском доме в ЦАР нашли угрозы "русским от французов" - РИА Новости, 16.12.2022

На месте взрыва в Русском доме в ЦАР нашли угрозы "русским от французов"

На фотографии с места взрыва в кабинете главы Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого, полученной РИА Новости от представителей полиции Банги, отчетливо видна... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T19:22

2022-12-16T19:22

2022-12-16T20:19

в мире

евгений пригожин

цар

покушение на главу русского дома в цар

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БАНГИ, 16 дек — РИА Новости. На фотографии с места взрыва в кабинете главы Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого, полученной РИА Новости от представителей полиции Банги, отчетливо видна записка с напечатанным текстом с угрозами "от всех французов". "Это тебе от всех французов. Русские уберутся из Африки", — напечатано на русском языке на узком листке бумаги.На фото с места взрыва видны письменный стол с монитором и клавиатурой компьютера, осколки чашки, стеклянного предмета, а также два черных пластиковых предмета, один из них похож на зажигалку, второй — чуть меньшей длины и шире. Рядом лежит пакет бандероли DHL. Под столом валяется портативная беспроводная аудиоколонка с обожженным или обугленным краем и второй монитор. "Судя по всему, он (Сытый. — Прим. ред.) начал разбирать почту на столе, открыл пакет, начал доставать из него содержимое — и произошел взрыв", — сказал представитель полиции. Ранее о получении Сытым такой записки с угрозами сообщил бизнесмен Евгений Пригожин, основатель "Группы Вагнера", которая занималась вопросами безопасности в ЦАР. Покушение на Сытого произошло утром 16 декабря. Как сообщили РИА Новости в посольстве России в Банги, на его имя через одну из почтовых служб поступила посылка, в которой находилось взрывное устройство. Отправление сделано от имени Алекса Севильяно Мингуэсы из столицы Того города Ломе.По данным дипломатов, которые ссылаются на врачей, при взрыве мужчина получил контузию и потерял много крови.Сейчас Сытый находится в госпитале. Пресс-атташе посольства России Владислав Ильин рассказал РИА Новости, что его состояние стабильно тяжелое.В полиции произошедшее назвали терактом.Как сообщил РИА Новости глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ, Сытый получал много угроз и уже обращался по этому поводу к властям.

https://ria.ru/20221216/rassledovanie-1839262927.html

цар

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Госпиталь, где лежит глава Русского дома в ЦАР после покушения Первые кадры РИА Новости из главного госпиталя Банги, где лежит раненный при покушении генеральный директор Русского дома в ЦАР 2022-12-16T19:22 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, евгений пригожин, цар, покушение на главу русского дома в цар