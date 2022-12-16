https://ria.ru/20221216/zakonotvorchestvo-1839211774.html
Имеющих ученую степень хотят освободить от частичной мобилизации
Имеющих ученую степень хотят освободить от частичной мобилизации - РИА Новости, 16.12.2022
Имеющих ученую степень хотят освободить от частичной мобилизации
Депутаты Госдумы от "Новых людей", КПРФ и ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об освобождении от призыва по частичной мобилизации имеющим ученую степень,... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T15:45
2022-12-16T15:45
2022-12-16T15:45
госдума рф
кпрф
лдпр
частичная мобилизация в россии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8f530c6421e6a5ad16f0ca9f9c144d18.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы от "Новых людей", КПРФ и ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об освобождении от призыва по частичной мобилизации имеющим ученую степень, документ доступен в думской электронной базе. Как отмечают авторы, между законами о воинской обязанности и о мобилизации имеются противоречия относительно положения об освобождении граждан с учеными степенями от призыва по мобилизации. "Законопроект предлагает снять указанное противоречие между федеральными законами и закрепить право граждан, имеющих ученые степени, на освобождение от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. Данное право на освобождение от призыва на военную службу по мобилизации не будет распространяться на ситуацию проведения полной мобилизации", - указывается в пояснительных материалах.
https://ria.ru/20221216/mobilizatsiya-1839141364.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c5db2fdc4fb0a14c001ea5d8ab8e47a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, кпрф, лдпр, частичная мобилизация в россии, россия
Госдума РФ, КПРФ, ЛДПР, Частичная мобилизация в России, Россия
Имеющих ученую степень хотят освободить от частичной мобилизации
В Госдуму внесли проект, освобождающий от частичной мобилизации имеющих ученую степень