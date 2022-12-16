https://ria.ru/20221216/zakonotvorchestvo-1839211774.html

Имеющих ученую степень хотят освободить от частичной мобилизации

Имеющих ученую степень хотят освободить от частичной мобилизации - РИА Новости, 16.12.2022

Имеющих ученую степень хотят освободить от частичной мобилизации

Депутаты Госдумы от "Новых людей", КПРФ и ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об освобождении от призыва по частичной мобилизации имеющим ученую степень,... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T15:45

2022-12-16T15:45

2022-12-16T15:45

госдума рф

кпрф

лдпр

частичная мобилизация в россии

россия

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы от "Новых людей", КПРФ и ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об освобождении от призыва по частичной мобилизации имеющим ученую степень, документ доступен в думской электронной базе. Как отмечают авторы, между законами о воинской обязанности и о мобилизации имеются противоречия относительно положения об освобождении граждан с учеными степенями от призыва по мобилизации. "Законопроект предлагает снять указанное противоречие между федеральными законами и закрепить право граждан, имеющих ученые степени, на освобождение от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. Данное право на освобождение от призыва на военную службу по мобилизации не будет распространяться на ситуацию проведения полной мобилизации", - указывается в пояснительных материалах.

https://ria.ru/20221216/mobilizatsiya-1839141364.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

госдума рф, кпрф, лдпр, частичная мобилизация в россии, россия