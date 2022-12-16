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Имеющих ученую степень хотят освободить от частичной мобилизации - РИА Новости, 16.12.2022
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Имеющих ученую степень хотят освободить от частичной мобилизации
Имеющих ученую степень хотят освободить от частичной мобилизации - РИА Новости, 16.12.2022
Имеющих ученую степень хотят освободить от частичной мобилизации
Депутаты Госдумы от "Новых людей", КПРФ и ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об освобождении от призыва по частичной мобилизации имеющим ученую степень,... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T15:45
2022-12-16T15:45
госдума рф
кпрф
лдпр
частичная мобилизация в россии
россия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы от "Новых людей", КПРФ и ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об освобождении от призыва по частичной мобилизации имеющим ученую степень, документ доступен в думской электронной базе. Как отмечают авторы, между законами о воинской обязанности и о мобилизации имеются противоречия относительно положения об освобождении граждан с учеными степенями от призыва по мобилизации. "Законопроект предлагает снять указанное противоречие между федеральными законами и закрепить право граждан, имеющих ученые степени, на освобождение от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. Данное право на освобождение от призыва на военную службу по мобилизации не будет распространяться на ситуацию проведения полной мобилизации", - указывается в пояснительных материалах.
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госдума рф, кпрф, лдпр, частичная мобилизация в россии, россия
Госдума РФ, КПРФ, ЛДПР, Частичная мобилизация в России, Россия
15:45 16.12.2022
 
Имеющих ученую степень хотят освободить от частичной мобилизации

В Госдуму внесли проект, освобождающий от частичной мобилизации имеющих ученую степень

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы от "Новых людей", КПРФ и ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об освобождении от призыва по частичной мобилизации имеющим ученую степень, документ доступен в думской электронной базе.
Как отмечают авторы, между законами о воинской обязанности и о мобилизации имеются противоречия относительно положения об освобождении граждан с учеными степенями от призыва по мобилизации.
"Законопроект предлагает снять указанное противоречие между федеральными законами и закрепить право граждан, имеющих ученые степени, на освобождение от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. Данное право на освобождение от призыва на военную службу по мобилизации не будет распространяться на ситуацию проведения полной мобилизации", - указывается в пояснительных материалах.
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