https://ria.ru/20221216/zakharova-1839316227.html

Захарова прокомментировала слова Санду о "заботе о русскоязычном населении"

Захарова прокомментировала слова Санду о "заботе о русскоязычном населении" - РИА Новости, 16.12.2022

Захарова прокомментировала слова Санду о "заботе о русскоязычном населении"

Москва призывает молдавские власти не заниматься передергиванием фактов, а сосредоточиться на выполнении предвыборного обещания президента страны Майи Санду... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T21:46

2022-12-16T21:46

2022-12-16T21:46

в мире

майя санду

мария захарова

россия

молдавия

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Москва призывает молдавские власти не заниматься передергиванием фактов, а сосредоточиться на выполнении предвыборного обещания президента страны Майи Санду "приложить максимум усилий", чтобы сфера использования русского языка в стране "была на уровне", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Президент Молдавии Майя Санду ранее заявила, что права русскоязычных граждан в стране уважают наравне с правами остальных ее жителей, не мешая им участвовать в процессе голосования. Захарова в связи с этим обратила внимание на то, "как в действительности официальный Кишинев заботится о русскоязычном населении страны". В частности, она отметила блокировку в конце февраля доступа к сайту информагентства "Спутник Молдова". Позднее такие же ограничения были введены в отношении сайтов целого ряда других российских и русскоязычных молдавских СМИ, указала Захарова. "С марта в Молдавии действует запрет российских новостных и общественно-политических телепрограмм, на регулярной основе штрафуются русскоязычные телеканалы. Предлоги для ограничения свободы слова, СМИ и свободы выражения мнений более чем "демократические" – "борьба с дезинформацией", "одностороннее освещение" специальной военной операции, "недостоверность сведений", которые могут причинить ущерб национальной безопасности страны", - отметила она. Также, указала Захарова, накануне празднования Дня Победы вступили в силу изменения в закон о противодействии экстремистской деятельности и кодекс об административных правонарушениях. "Эти поправки ввели наказание за использование атрибутов и символов так называемой "военной агрессии", к которым была отнесена и георгиевская лента – один из значимых и дорогих для русскоязычного населения символов Великой Победы советского народа в войне против нацистских захватчиков", - отметила она. Также, напомнила представитель МИД, в декабре парламент Молдавии одобрил новый кодекс о выборах, который предусматривает, что избирательные бюллетени будут оформляться исключительно на государственном языке, на русском они могут печататься только по запросу местных избирательных комиссий. "Таким образом, в условиях, когда молдавскими властями проводится линия на сознательное понижение статуса русского языка и выдавливание его из общественно-политической жизни, говорить об "уважении и заботе" к русскоязычному населению вряд ли уместно", - говорится в комментарии на сайте министерства. "Призываем молдавское руководство не заниматься передергиванием фактов, а сосредоточиться на выполнении предвыборного обещания президента Майи Санду "приложить максимум усилий", чтобы сфера использования русского языка в стране "была на уровне", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20221211/moldaviya-1837843163.html

https://ria.ru/20220902/sandu-1814143961.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, майя санду, мария захарова, россия, молдавия