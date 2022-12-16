https://ria.ru/20221216/yars-1839033849.html

Переоснащение РВСН на мобильный комплекс "Ярс" завершится в 2023 году

Переоснащение РВСН на мобильный комплекс "Ярс" завершится в 2023 году - РИА Новости, 16.12.2022

Переоснащение РВСН на мобильный комплекс "Ярс" завершится в 2023 году

Переоснащение мобильной группировки Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на подвижной грунтовый ракетный комплекс "Ярс" завершится в 2023 году,... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T00:32

2022-12-16T00:32

2022-12-16T02:16

безопасность

сергей каракаев

ивановская область

ракетные войска стратегического назначения

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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Переоснащение мобильной группировки Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на подвижной грунтовый ракетный комплекс "Ярс" завершится в 2023 году, сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.По его словам, к настоящему времени на данный комплекс переоснащены все соединения РВСН от Ивановского до Иркутского, и в плановые сроки началось перевооружение самой западной Бологовской дивизии РВСН, расположенной в Тверской области."В будущем году постановкой на боевое дежурство очередного ракетного полка Бологовского соединения Ракетные войска стратегического назначения в целом завершат переоснащение мобильной группировки на подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс", - добавил Каракаев.Командующий напомнил, что перевооружение мобильной группировки РВСН на ПГРК "Ярс" началось с Тейковского ракетного соединения, расположенного в Ивановской области. В 2009 году на боевое дежурство заступил первый ракетный полк, оснащенный мобильным ракетным комплексом "Ярс"."Ярс" (РС-24) - стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и стационарного базирования с разделяющейся головной частью. На комплексы "Ярс" мобильного базирования перевооружены Тейковская, Йошкар-Олинская, Нижнетагильская, Новосибирская, Иркутская и Барнаульская ракетные дивизии.

https://ria.ru/20221216/mbr-1839033326.html

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ивановская область

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безопасность, сергей каракаев, ивановская область, ракетные войска стратегического назначения