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В московском фудмолле открылась новогодняя книжная ярмарка
В московском фудмолле открылась новогодняя книжная ярмарка - РИА Новости, 16.12.2022
В московском фудмолле открылась новогодняя книжная ярмарка
В фудмолле "Депо.Москва" открылась новогодняя книжная ярмарка "Во весь голос", сообщают организаторы мероприятия. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T10:11
2022-12-16T10:11
2022-12-16T11:01
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В фудмолле "Депо.Москва" открылась новогодняя книжная ярмарка "Во весь голос", сообщают организаторы мероприятия. Новинки и бестселлеры продаются по сниженным ценам. Представлены издательства "Городец", "Поляндрия", Individuum, "МИФ", "АСТ", "Эксмо", BUBBLE и многие другие. Еще здесь можно приобрести предметы искусства, винил и сувенирную продукцию.Запланированы выступления писателей, блогеров и критиков, презентации новинок, public-talks с лидерами мнений, книжные клубы, буккроссинг и мастер-классы. "Ярмарка "Во весь голос" охватит самые разные книжные направления: будет много художественной литературы зарубежных и отечественных авторов, детских книг, а также нон-фикшн, комиксы и литературные журналы", — говорится в пресс-релизе.Ярмарка продлится до 18 декабря.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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10:11 16.12.2022 (обновлено: 11:01 16.12.2022)
В московском фудмолле открылась новогодняя книжная ярмарка
В фудмолле "Депо.Москва" открылась книжная ярмарка "Во весь голос"
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В фудмолле "Депо.Москва" открылась новогодняя книжная ярмарка "Во весь голос", сообщают организаторы мероприятия.
Новинки и бестселлеры продаются по сниженным ценам. Представлены издательства "Городец", "Поляндрия", Individuum, "МИФ", "АСТ", "Эксмо", BUBBLE и многие другие. Еще здесь можно приобрести предметы искусства, винил и сувенирную продукцию.
Запланированы выступления писателей, блогеров и критиков, презентации новинок, public-talks с лидерами мнений, книжные клубы, буккроссинг и мастер-классы.
"Ярмарка "Во весь голос" охватит самые разные книжные направления: будет много художественной литературы зарубежных и отечественных авторов, детских книг, а также нон-фикшн, комиксы и литературные журналы", — говорится в пресс-релизе.
Ярмарка продлится до 18 декабря.