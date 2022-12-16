https://ria.ru/20221216/yarmarka-1838976954.html

В московском фудмолле открылась новогодняя книжная ярмарка

В московском фудмолле открылась новогодняя книжная ярмарка - РИА Новости, 16.12.2022

В московском фудмолле открылась новогодняя книжная ярмарка

В фудмолле "Депо.Москва" открылась новогодняя книжная ярмарка "Во весь голос", сообщают организаторы мероприятия. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T10:11

2022-12-16T10:11

2022-12-16T11:01

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В фудмолле "Депо.Москва" открылась новогодняя книжная ярмарка "Во весь голос", сообщают организаторы мероприятия. Новинки и бестселлеры продаются по сниженным ценам. Представлены издательства "Городец", "Поляндрия", Individuum, "МИФ", "АСТ", "Эксмо", BUBBLE и многие другие. Еще здесь можно приобрести предметы искусства, винил и сувенирную продукцию.Запланированы выступления писателей, блогеров и критиков, презентации новинок, public-talks с лидерами мнений, книжные клубы, буккроссинг и мастер-классы. "Ярмарка "Во весь голос" охватит самые разные книжные направления: будет много художественной литературы зарубежных и отечественных авторов, детских книг, а также нон-фикшн, комиксы и литературные журналы", — говорится в пресс-релизе.Ярмарка продлится до 18 декабря.

https://ria.ru/20221215/pushkin-1838559456.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, книги, что почитать