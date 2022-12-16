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В московском фудмолле открылась новогодняя книжная ярмарка - РИА Новости, 16.12.2022
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Культура
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В московском фудмолле открылась новогодняя книжная ярмарка
В московском фудмолле открылась новогодняя книжная ярмарка - РИА Новости, 16.12.2022
В московском фудмолле открылась новогодняя книжная ярмарка
В фудмолле "Депо.Москва" открылась новогодняя книжная ярмарка "Во весь голос", сообщают организаторы мероприятия. РИА Новости, 16.12.2022
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В фудмолле "Депо.Москва" открылась новогодняя книжная ярмарка "Во весь голос", сообщают организаторы мероприятия. Новинки и бестселлеры продаются по сниженным ценам. Представлены издательства "Городец", "Поляндрия", Individuum, "МИФ", "АСТ", "Эксмо", BUBBLE и многие другие. Еще здесь можно приобрести предметы искусства, винил и сувенирную продукцию.Запланированы выступления писателей, блогеров и критиков, презентации новинок, public-talks с лидерами мнений, книжные клубы, буккроссинг и мастер-классы. "Ярмарка "Во весь голос" охватит самые разные книжные направления: будет много художественной литературы зарубежных и отечественных авторов, детских книг, а также нон-фикшн, комиксы и литературные журналы", — говорится в пресс-релизе.Ярмарка продлится до 18 декабря.
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новости культуры, книги, что почитать
Культура, Новости культуры, Книги, что почитать
10:11 16.12.2022 (обновлено: 11:01 16.12.2022)
 
В московском фудмолле открылась новогодняя книжная ярмарка

В фудмолле "Депо.Москва" открылась книжная ярмарка "Во весь голос"

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкФудмолл "Депо. Москва"
Фудмолл Депо. Москва - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В фудмолле "Депо.Москва" открылась новогодняя книжная ярмарка "Во весь голос", сообщают организаторы мероприятия.
Новинки и бестселлеры продаются по сниженным ценам. Представлены издательства "Городец", "Поляндрия", Individuum, "МИФ", "АСТ", "Эксмо", BUBBLE и многие другие. Еще здесь можно приобрести предметы искусства, винил и сувенирную продукцию.
Запланированы выступления писателей, блогеров и критиков, презентации новинок, public-talks с лидерами мнений, книжные клубы, буккроссинг и мастер-классы.
"Ярмарка "Во весь голос" охватит самые разные книжные направления: будет много художественной литературы зарубежных и отечественных авторов, детских книг, а также нон-фикшн, комиксы и литературные журналы", — говорится в пресс-релизе.
Ярмарка продлится до 18 декабря.
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