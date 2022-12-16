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Вучич предсказал самую тяжелую зиму в истории - РИА Новости, 16.12.2022
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Вучич предсказал самую тяжелую зиму в истории
Вучич предсказал самую тяжелую зиму в истории - РИА Новости, 16.12.2022
Вучич предсказал самую тяжелую зиму в истории
Президент Сербии Александр Вучич высказал предположение, что вооруженный конфликт на Украине продлится дольше года, и следующая зима станет самой тяжелой в... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T01:37
2022-12-16T11:53
в мире
александр вучич
сербия
украина
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БЕЛГРАД, 16 дек — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич высказал предположение, что вооруженный конфликт на Украине продлится дольше года, и следующая зима станет самой тяжелой в истории.В эфире Радио и телевидения Сербии глава государства в ночь на пятницу заявил, что по его оценке, российские и украинские позиции на линии соприкосновения "стабилизировались"."Все сложно. И одним, и другим не хватает боеприпасов и людей. И одни, и другие потеряли лучших людей. Рассчитываем, что эта война (вооруженный конфликт на Украине. — Прим. ред.) продлится дольше следующего года и что следующая (2023-2024 годов. — Прим. ред.) зима будет самой тяжелой в истории мира", — сказал сербский лидер в эфире национального телевидения.
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в мире, александр вучич, сербия, украина
В мире, Александр Вучич, Сербия, Украина
01:37 16.12.2022 (обновлено: 11:53 16.12.2022)
 
Вучич предсказал самую тяжелую зиму в истории

Вучич заявил, что конфликт на Украине приведет к самой тяжелой зиме в истории

© РИА Новости / Валерий Шарифулин / Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Валерий Шарифулин
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 16 дек — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич высказал предположение, что вооруженный конфликт на Украине продлится дольше года, и следующая зима станет самой тяжелой в истории.
В эфире Радио и телевидения Сербии глава государства в ночь на пятницу заявил, что по его оценке, российские и украинские позиции на линии соприкосновения "стабилизировались".
"Все сложно. И одним, и другим не хватает боеприпасов и людей. И одни, и другие потеряли лучших людей. Рассчитываем, что эта война (вооруженный конфликт на Украине. — Прим. ред.) продлится дольше следующего года и что следующая (2023-2024 годов. — Прим. ред.) зима будет самой тяжелой в истории мира", — сказал сербский лидер в эфире национального телевидения.
Президент Сербии Александр Вучич во время встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Белграде - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
00:23
Вучич назвал условие, при котором Сербия может ввести санкции против России
 
В миреАлександр ВучичСербияУкраина
 
 
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