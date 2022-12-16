https://ria.ru/20221216/vuchich-1839036622.html

Вучич предсказал самую тяжелую зиму в истории

Вучич предсказал самую тяжелую зиму в истории - РИА Новости, 16.12.2022

Вучич предсказал самую тяжелую зиму в истории

Президент Сербии Александр Вучич высказал предположение, что вооруженный конфликт на Украине продлится дольше года, и следующая зима станет самой тяжелой в... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T01:37

2022-12-16T01:37

2022-12-16T11:53

в мире

александр вучич

сербия

украина

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БЕЛГРАД, 16 дек — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич высказал предположение, что вооруженный конфликт на Украине продлится дольше года, и следующая зима станет самой тяжелой в истории.В эфире Радио и телевидения Сербии глава государства в ночь на пятницу заявил, что по его оценке, российские и украинские позиции на линии соприкосновения "стабилизировались"."Все сложно. И одним, и другим не хватает боеприпасов и людей. И одни, и другие потеряли лучших людей. Рассчитываем, что эта война (вооруженный конфликт на Украине. — Прим. ред.) продлится дольше следующего года и что следующая (2023-2024 годов. — Прим. ред.) зима будет самой тяжелой в истории мира", — сказал сербский лидер в эфире национального телевидения.

https://ria.ru/20221216/vuchich-1839033179.html

сербия

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в мире, александр вучич, сербия, украина