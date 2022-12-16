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Вучич назвал условие, при котором Сербия может ввести санкции против России - РИА Новости, 16.12.2022
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Вучич назвал условие, при котором Сербия может ввести санкции против России
Вучич назвал условие, при котором Сербия может ввести санкции против России - РИА Новости, 16.12.2022
Вучич назвал условие, при котором Сербия может ввести санкции против России
Сербия не поддержит санкции Запада в отношении России, пока ее собственные жизненные интересы не окажутся под угрозой, заявил президент Сербии Александр Вучич. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T00:23
2022-12-16T00:23
александр вучич
россия
сербия
санкции в отношении россии
в мире
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БЕЛГРАД, 16 дек – РИА Новости. Сербия не поддержит санкции Запада в отношении России, пока ее собственные жизненные интересы не окажутся под угрозой, заявил президент Сербии Александр Вучич.В эфире Радио и телевидения Сербии глава государства в четверг вечером рассказал, что внешнее давление на официальный Белград с целью подтолкнуть ее поддержать ограничительные меры Запада против РФ не ослабевают. Он напомнил, что Белград 10 лет жил под санкциями в 1990-2000-х годах."(Мы - ред.) можем выдержать, пока наши жизненные и экзистенциональные интересы не окажутся под угрозой", - указал Вучич.Ранее сербский лидер заявлял, что поддержит санкции против России, только если Сербия окажется "под дамокловым мечом", но пока он не видит такой опасности.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что РФ преодолеет все трудности.
https://radiosputnik.ria.ru/20221212/kosovskiy-konflikt-1838076796.html
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александр вучич, россия, сербия, санкции в отношении россии, в мире
Александр Вучич, Россия, Сербия, Санкции в отношении России, В мире
00:23 16.12.2022
 
Вучич назвал условие, при котором Сербия может ввести санкции против России

Вучич: Сербия введет санкции против России только при экзистенциональных угрозах

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич во время встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Белграде
Президент Сербии Александр Вучич во время встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Белграде - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
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БЕЛГРАД, 16 дек – РИА Новости. Сербия не поддержит санкции Запада в отношении России, пока ее собственные жизненные интересы не окажутся под угрозой, заявил президент Сербии Александр Вучич.
В эфире Радио и телевидения Сербии глава государства в четверг вечером рассказал, что внешнее давление на официальный Белград с целью подтолкнуть ее поддержать ограничительные меры Запада против РФ не ослабевают. Он напомнил, что Белград 10 лет жил под санкциями в 1990-2000-х годах.
"(Мы - ред.) можем выдержать, пока наши жизненные и экзистенциональные интересы не окажутся под угрозой", - указал Вучич.
"Есть опасность, что они окажутся под угрозой, и это говорю уже более шести месяцев, но мы выдержали", - подчеркнул президент Сербии.
Ранее сербский лидер заявлял, что поддержит санкции против России, только если Сербия окажется "под дамокловым мечом", но пока он не видит такой опасности.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что РФ преодолеет все трудности.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 14:47В мире
Песков: Вучич не обращался к Путину за помощью в косовском конфликте
 
Александр ВучичРоссияСербияСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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