https://ria.ru/20221216/vuchich-1839033179.html

Вучич назвал условие, при котором Сербия может ввести санкции против России

Вучич назвал условие, при котором Сербия может ввести санкции против России - РИА Новости, 16.12.2022

Вучич назвал условие, при котором Сербия может ввести санкции против России

Сербия не поддержит санкции Запада в отношении России, пока ее собственные жизненные интересы не окажутся под угрозой, заявил президент Сербии Александр Вучич. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T00:23

2022-12-16T00:23

2022-12-16T00:23

александр вучич

россия

сербия

санкции в отношении россии

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815171145_0:307:3096:2048_1920x0_80_0_0_d98a8d4ad13bc552842577846bc994a0.jpg

БЕЛГРАД, 16 дек – РИА Новости. Сербия не поддержит санкции Запада в отношении России, пока ее собственные жизненные интересы не окажутся под угрозой, заявил президент Сербии Александр Вучич.В эфире Радио и телевидения Сербии глава государства в четверг вечером рассказал, что внешнее давление на официальный Белград с целью подтолкнуть ее поддержать ограничительные меры Запада против РФ не ослабевают. Он напомнил, что Белград 10 лет жил под санкциями в 1990-2000-х годах."(Мы - ред.) можем выдержать, пока наши жизненные и экзистенциональные интересы не окажутся под угрозой", - указал Вучич.Ранее сербский лидер заявлял, что поддержит санкции против России, только если Сербия окажется "под дамокловым мечом", но пока он не видит такой опасности.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что РФ преодолеет все трудности.

https://radiosputnik.ria.ru/20221212/kosovskiy-konflikt-1838076796.html

россия

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

александр вучич, россия, сербия, санкции в отношении россии, в мире