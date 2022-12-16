https://ria.ru/20221216/vtb-1839282172.html
ВТБ поможет школе менеджмента СПбГУ развивать спортивную инфраструктуру
ВТБ поможет школе менеджмента СПбГУ развивать спортивную инфраструктуру - РИА Новости, 16.12.2022
ВТБ поможет школе менеджмента СПбГУ развивать спортивную инфраструктуру
Банк ВТБ окажет содействие Высшей школе менеджмента СПбГУ в развитии спортивной инфраструктуры загородного кампуса школы "Михайловская дача" в Петергофе,... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T18:45
2022-12-16T18:45
2022-12-16T18:45
санкт-петербургский государственный университет
ольга дергунова
андрей костин (банкир)
втб
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920102_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4159b1a5e04cab3812ff18c9e612adc1.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Банк ВТБ окажет содействие Высшей школе менеджмента СПбГУ в развитии спортивной инфраструктуры загородного кампуса школы "Михайловская дача" в Петергофе, сообщает банк.Соответствующее решение принято в пятницу на заседании Попечительского совета ВШМ СПбГУ.Предполагается, что на участке площадью 5 гектаров будут построены футбольное поле, спортплощадки, здание с раздевалками и комнатой для тренеров, зрительские трибуны. Кроме того, проект предусматривает благоустройство окружающего парка."Поддержке ВШМ СПбГУ мы придаем особое значение, ведь выпускникам этой бизнес-школы предстоит стать лидерами, от чьих решений будут зависеть, в том числе, перспективы развития экономики страны. ВТБ не только делится со студентами наработанной профессиональной экспертизой, но и создает условия для всестороннего развития будущих менеджеров", - приводятся в сообщении слова президента – председателя правления банка ВТБ Андрея Костина.Как отметила заместитель президента – председателя правления банка ВТБ, директор ВШМ СПбГУ Ольга Дергунова, сочетание восстановленной классической архитектуры, уникального парка и современных технологий делает "Михайловскую дачу" "лучшим университетским кампусом в стране".Организацией работ по строительству спортивных объектов и благоустройству территории займеися ГК "Галс-Девелопмент". Проект планируется завершить до конца 2023 года.
https://ria.ru/20221214/vtb-1838592927.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920102_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a3f547ee43de9296d908dd0bc866a4e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербургский государственный университет, ольга дергунова, андрей костин (банкир), втб, россия
Санкт-Петербургский государственный университет, Ольга Дергунова, Андрей Костин (банкир), ВТБ, Россия
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Банк ВТБ окажет содействие Высшей школе менеджмента СПбГУ в развитии спортивной инфраструктуры загородного кампуса школы "Михайловская дача" в Петергофе, сообщает банк.
Соответствующее решение принято в пятницу на заседании Попечительского совета ВШМ СПбГУ.
Предполагается, что на участке площадью 5 гектаров будут построены футбольное поле, спортплощадки, здание с раздевалками и комнатой для тренеров, зрительские трибуны. Кроме того, проект предусматривает благоустройство окружающего парка.
"Поддержке ВШМ СПбГУ мы придаем особое значение, ведь выпускникам этой бизнес-школы предстоит стать лидерами, от чьих решений будут зависеть, в том числе, перспективы развития экономики страны. ВТБ не только делится со студентами наработанной профессиональной экспертизой, но и создает условия для всестороннего развития будущих менеджеров", - приводятся в сообщении слова президента – председателя правления банка ВТБ Андрея Костина
.
Как отметила заместитель президента – председателя правления банка ВТБ, директор ВШМ СПбГУ Ольга Дергунова
, сочетание восстановленной классической архитектуры, уникального парка и современных технологий делает "Михайловскую дачу" "лучшим университетским кампусом в стране".
Организацией работ по строительству спортивных объектов и благоустройству территории займеися ГК "Галс-Девелопмент". Проект планируется завершить до конца 2023 года.