https://ria.ru/20221216/vtb-1839282172.html

ВТБ поможет школе менеджмента СПбГУ развивать спортивную инфраструктуру

ВТБ поможет школе менеджмента СПбГУ развивать спортивную инфраструктуру - РИА Новости, 16.12.2022

ВТБ поможет школе менеджмента СПбГУ развивать спортивную инфраструктуру

Банк ВТБ окажет содействие Высшей школе менеджмента СПбГУ в развитии спортивной инфраструктуры загородного кампуса школы "Михайловская дача" в Петергофе,... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T18:45

2022-12-16T18:45

2022-12-16T18:45

санкт-петербургский государственный университет

ольга дергунова

андрей костин (банкир)

втб

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920102_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4159b1a5e04cab3812ff18c9e612adc1.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Банк ВТБ окажет содействие Высшей школе менеджмента СПбГУ в развитии спортивной инфраструктуры загородного кампуса школы "Михайловская дача" в Петергофе, сообщает банк.Соответствующее решение принято в пятницу на заседании Попечительского совета ВШМ СПбГУ.Предполагается, что на участке площадью 5 гектаров будут построены футбольное поле, спортплощадки, здание с раздевалками и комнатой для тренеров, зрительские трибуны. Кроме того, проект предусматривает благоустройство окружающего парка."Поддержке ВШМ СПбГУ мы придаем особое значение, ведь выпускникам этой бизнес-школы предстоит стать лидерами, от чьих решений будут зависеть, в том числе, перспективы развития экономики страны. ВТБ не только делится со студентами наработанной профессиональной экспертизой, но и создает условия для всестороннего развития будущих менеджеров", - приводятся в сообщении слова президента – председателя правления банка ВТБ Андрея Костина.Как отметила заместитель президента – председателя правления банка ВТБ, директор ВШМ СПбГУ Ольга Дергунова, сочетание восстановленной классической архитектуры, уникального парка и современных технологий делает "Михайловскую дачу" "лучшим университетским кампусом в стране".Организацией работ по строительству спортивных объектов и благоустройству территории займеися ГК "Галс-Девелопмент". Проект планируется завершить до конца 2023 года.

https://ria.ru/20221214/vtb-1838592927.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

санкт-петербургский государственный университет, ольга дергунова, андрей костин (банкир), втб, россия