https://ria.ru/20221216/voditel-1839087743.html

В ЛНР начали выдачу российских водительских удостоверений

В ЛНР начали выдачу российских водительских удостоверений - РИА Новости, 16.12.2022

В ЛНР начали выдачу российских водительских удостоверений

Выдачу водительских удостоверений образца РФ начали в Луганской Народной Республике, сообщили РИА Новости в Центре общественных связей МВД ЛНР. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T11:19

2022-12-16T11:19

2022-12-16T11:19

луганская народная республика

россия

угибдд

авто

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ЛУГАНСК (ЛНР), 16 дек - РИА Новости. Выдачу водительских удостоверений образца РФ начали в Луганской Народной Республике, сообщили РИА Новости в Центре общественных связей МВД ЛНР."С 16 декабря 2022 года сотрудники МРЭО УГИБДД МВД ЛНР осуществляют прием граждан по оказанию услуг, связанных с регистрацией транспортных средств и выдачей водительских удостоверений образца Российской Федерации", - сказал представитель МВД.

https://ria.ru/20221114/udostoverenie-1831435316.html

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луганская народная республика, россия, угибдд, авто