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В ЛНР начали выдачу российских водительских удостоверений - РИА Новости, 16.12.2022
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В ЛНР начали выдачу российских водительских удостоверений
В ЛНР начали выдачу российских водительских удостоверений - РИА Новости, 16.12.2022
В ЛНР начали выдачу российских водительских удостоверений
Выдачу водительских удостоверений образца РФ начали в Луганской Народной Республике, сообщили РИА Новости в Центре общественных связей МВД ЛНР. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T11:19
2022-12-16T11:19
луганская народная республика
россия
угибдд
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ЛУГАНСК (ЛНР), 16 дек - РИА Новости. Выдачу водительских удостоверений образца РФ начали в Луганской Народной Республике, сообщили РИА Новости в Центре общественных связей МВД ЛНР."С 16 декабря 2022 года сотрудники МРЭО УГИБДД МВД ЛНР осуществляют прием граждан по оказанию услуг, связанных с регистрацией транспортных средств и выдачей водительских удостоверений образца Российской Федерации", - сказал представитель МВД.
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луганская народная республика, россия, угибдд, авто
Луганская Народная Республика, Россия, УГИБДД, Авто
11:19 16.12.2022
 
В ЛНР начали выдачу российских водительских удостоверений

В ЛНР начали выдачу водительских удостоверений российского образца

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкБланк водительского удостоверения нового образца
Бланк водительского удостоверения нового образца - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Бланк водительского удостоверения нового образца. Архивное фото
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ЛУГАНСК (ЛНР), 16 дек - РИА Новости. Выдачу водительских удостоверений образца РФ начали в Луганской Народной Республике, сообщили РИА Новости в Центре общественных связей МВД ЛНР.
"С 16 декабря 2022 года сотрудники МРЭО УГИБДД МВД ЛНР осуществляют прием граждан по оказанию услуг, связанных с регистрацией транспортных средств и выдачей водительских удостоверений образца Российской Федерации", - сказал представитель МВД.
Логотип ВКонтакте на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября, 18:04
Электронное водительское удостоверение стало доступно в приложении в VK
 
Луганская Народная РеспубликаРоссияУГИБДДАвто
 
 
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