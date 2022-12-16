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В Роскачестве дали совет по употреблению вина на Новый год - РИА Новости, 16.12.2022
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В Роскачестве дали совет по употреблению вина на Новый год
В Роскачестве дали совет по употреблению вина на Новый год - РИА Новости, 16.12.2022
В Роскачестве дали совет по употреблению вина на Новый год
Праздничные салаты во время новогоднего застолья не стоит запивать вином, однако, если такое желание все-таки имеется, то лучше всего к этим блюдам - в том... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T06:18
2022-12-16T06:18
олеся буняева
артур саркисян
россия
грузия
роскачество
новый год
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Праздничные салаты во время новогоднего застолья не стоит запивать вином, однако, если такое желание все-таки имеется, то лучше всего к этим блюдам - в том числе к оливье - подойдет моносортовый брют, рассказали РИА Новости в Роскачестве."Очень непростая задача, на самом деле. Я бы такую еду вином не запивала... Выпили на аперитив игристого, поели салатиков как следует, и потом опять вернулись к игристому уже под бой курантов. Но если уж стоит такая задача, к "оливье" я бы выбрала моносортовой брют из Рислинга – достаточно яркий и в то же время свежий, кислотный. Он будет отличным аперитивом и разбудит новогодний аппетит к салату "оливье", - приводятся в сообщении слова координатора дегустационной комиссии "Винного гида России" Юлианы Григорьевой.В Роскачестве также обратили внимание на то, что традиционно красное вино лучше подходит к мясу, а белое - к рыбе. Однако и в этом "правиле" есть исключения. "До основных блюд на новогоднем застолье дело доходит далеко не всегда, но если уж у вас на столе появилось запеченное на протвине мясо под сыром, к нему нужно будет особенное игристое. Один из редких стилей, которым может похвастаться российское виноделие, – это игристое брют из красных сортов винограда. Каберне Совиньон в таком исполнении будет идеальным дополнением к любому, даже сложному, мясному блюду", – считает руководитель "Винного гида России" Олеся Буняева.При этом к фруктам - мандаринам, яблокам, грушам и другим сладким фруктам - хорошо подойдет розовое игристое из необычного для этого стиля вин сорта Зимфандель с ярким вкусом и приятной сладостью, уточняют эксперты."Классическая пара икра и игристые вина родилась в те времена, когда все шампанское было очень сладким по современным меркам. Брют – это стиль уже XX века, появившийся гораздо позже. Икра достаточно соленая, игристое вино должно быть как минимум полусухое, чтобы дополнить эту закуску на контрасте. Если запивать красную икру очень сухим игристым – экстра-брютом, может появиться не совсем приятый металлический привкус", - подчеркивает руководитель экспертной группы "Винного гида России" Артур Саркисян.Кроме того, особой частью категории белых вин является "оранжи", популярность которого растет в России. Как уточнили в Роскачестве, такие вина очень гастрономичны и на родине этого стиля – в Грузии – именно оно, а не красное вино, сопровождает все застолье с блюдами из мяса, овощей, грибов и орехов.
https://ria.ru/20221208/mandariny-1837102986.html
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олеся буняева, артур саркисян, россия, грузия, роскачество, новый год
Олеся Буняева, Артур Саркисян, Россия, Грузия, Роскачество, Новый год
06:18 16.12.2022
 
В Роскачестве дали совет по употреблению вина на Новый год

Роскачество: праздничные салаты во время новогоднего застолья не стоит запивать вином

© Фото : Freepik/KamranAydinovБокалы с белым и красным вином
Бокалы с белым и красным вином - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© Фото : Freepik/KamranAydinov
Бокалы с белым и красным вином. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Праздничные салаты во время новогоднего застолья не стоит запивать вином, однако, если такое желание все-таки имеется, то лучше всего к этим блюдам - в том числе к оливье - подойдет моносортовый брют, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"Очень непростая задача, на самом деле. Я бы такую еду вином не запивала... Выпили на аперитив игристого, поели салатиков как следует, и потом опять вернулись к игристому уже под бой курантов. Но если уж стоит такая задача, к "оливье" я бы выбрала моносортовой брют из Рислинга – достаточно яркий и в то же время свежий, кислотный. Он будет отличным аперитивом и разбудит новогодний аппетит к салату "оливье", - приводятся в сообщении слова координатора дегустационной комиссии "Винного гида России" Юлианы Григорьевой.
Прилавок с мандаринами в одном из магазинов сети Пятерочка в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
8 декабря, 05:22
В Роскачестве рассказали, как выбрать мандарины
В Роскачестве также обратили внимание на то, что традиционно красное вино лучше подходит к мясу, а белое - к рыбе. Однако и в этом "правиле" есть исключения. "До основных блюд на новогоднем застолье дело доходит далеко не всегда, но если уж у вас на столе появилось запеченное на протвине мясо под сыром, к нему нужно будет особенное игристое. Один из редких стилей, которым может похвастаться российское виноделие, – это игристое брют из красных сортов винограда. Каберне Совиньон в таком исполнении будет идеальным дополнением к любому, даже сложному, мясному блюду", – считает руководитель "Винного гида России" Олеся Буняева.
При этом к фруктам - мандаринам, яблокам, грушам и другим сладким фруктам - хорошо подойдет розовое игристое из необычного для этого стиля вин сорта Зимфандель с ярким вкусом и приятной сладостью, уточняют эксперты.
"Классическая пара икра и игристые вина родилась в те времена, когда все шампанское было очень сладким по современным меркам. Брют – это стиль уже XX века, появившийся гораздо позже. Икра достаточно соленая, игристое вино должно быть как минимум полусухое, чтобы дополнить эту закуску на контрасте. Если запивать красную икру очень сухим игристым – экстра-брютом, может появиться не совсем приятый металлический привкус", - подчеркивает руководитель экспертной группы "Винного гида России" Артур Саркисян.
Кроме того, особой частью категории белых вин является "оранжи", популярность которого растет в России. Как уточнили в Роскачестве, такие вина очень гастрономичны и на родине этого стиля – в Грузии – именно оно, а не красное вино, сопровождает все застолье с блюдами из мяса, овощей, грибов и орехов.
Бутылки на полках в винном отделе одного из магазинов Перекресток в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
9 декабря, 08:36
В Роскачестве рассказали о потреблении вина россиянами
 
Олеся БуняеваАртур СаркисянРоссияГрузияРоскачествоНовый год
 
 
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