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Россиянин Винник попросил суд в США освободить его под залог - РИА Новости, 16.12.2022
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Россиянин Винник попросил суд в США освободить его под залог
Россиянин Винник попросил суд в США освободить его под залог - РИА Новости, 16.12.2022
Россиянин Винник попросил суд в США освободить его под залог
Россиянин Александр Винник, находящийся в предварительном заключении в штате Калифорния, разочарован затягиванием судебного процесса по его делу и просит суд... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T23:34
2022-12-16T23:34
в мире
александр винник
сша
европейский суд по правам человека (еспч)
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ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Россиянин Александр Винник, находящийся в предварительном заключении в штате Калифорния, разочарован затягиванием судебного процесса по его делу и просит суд освободить его под залог, свидетельствуют судебные документы, опубликованные в пятницу защитой россиянина. Винник был арестован 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции по запросу США. Там его обвиняли в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. В США Виннику грозило 55 лет тюрьмы, то есть фактически пожизненное заключение. В январе 2020 года россиянин был экстрадирован во Францию по 19 обвинениям, однако суд оправдал его по всем предъявленным Францией обвинениям и осудил по одному американскому обвинению на пять лет. Причем французский суд счел, что Винник совершил не уголовное преступление, а проступок. Срок его заключения закончился, однако Винник оставался в тюрьме. Его уже должны были вернуть в Грецию для экстрадиции в США, однако тогда ЕСПЧ запретил экстрадицию россиянина в Грецию. В августе этого года Винника экстрадировали из Европы, где сначала перевезли из Франции в Грецию. Оттуда он был в тот же день доставлен в Бостон на частном самолете и затем перевезен на служебном самолете в Сан-Франциско. Французский адвокат россиянина Фредерик Бело написал руководству МИД с просьбой уделить внимание делу Винника в ходе переговоров с США.
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в мире, александр винник, сша, европейский суд по правам человека (еспч)
В мире, Александр Винник, США, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
23:34 16.12.2022
 
Россиянин Винник попросил суд в США освободить его под залог

Винник попросил освободить его под залог из-за затягивания судебного процесса в США

© РИА Новости / Геннадий МельникРоссиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Россиянин Александр Винник, находящийся в предварительном заключении в штате Калифорния, разочарован затягиванием судебного процесса по его делу и просит суд освободить его под залог, свидетельствуют судебные документы, опубликованные в пятницу защитой россиянина.
"Говоря в целом, данные задержки привели к потере месяцев подготовки к судебному разбирательству, пока господин Винник находился под стражей. По понятным причинам он очень расстроен и считает, что его следует освободить под залог или позволить ему воспользоваться правом на скорое судебное разбирательство, поскольку правительство (США) не выполнило свои обязательства, обещая представить доказательства по данному делу", - следует из документов, опубликованных в базе данных суда.
Винник был арестован 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции по запросу США. Там его обвиняли в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. В США Виннику грозило 55 лет тюрьмы, то есть фактически пожизненное заключение.
В январе 2020 года россиянин был экстрадирован во Францию по 19 обвинениям, однако суд оправдал его по всем предъявленным Францией обвинениям и осудил по одному американскому обвинению на пять лет. Причем французский суд счел, что Винник совершил не уголовное преступление, а проступок. Срок его заключения закончился, однако Винник оставался в тюрьме. Его уже должны были вернуть в Грецию для экстрадиции в США, однако тогда ЕСПЧ запретил экстрадицию россиянина в Грецию.
В августе этого года Винника экстрадировали из Европы, где сначала перевезли из Франции в Грецию. Оттуда он был в тот же день доставлен в Бостон на частном самолете и затем перевезен на служебном самолете в Сан-Франциско. Французский адвокат россиянина Фредерик Бело написал руководству МИД с просьбой уделить внимание делу Винника в ходе переговоров с США.
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
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Приговорившая Бута судья сказала, что поддержала бы обмен Уилана на Винника
 
В миреАлександр ВинникСШАЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
 
 
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