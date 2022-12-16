Суд в США назначил дату слушания по делу Винника
Суд в США назначил слушание по делу россиянина Винника на 14 февраля 2023 года
Россиянин Александр Винник. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Окружной суд в американском штате Калифорния назначил очередное слушание по делу россиянина Александра Винника на 14 февраля 2023 года и предписал стороне обвинения представить доказательства к тому же сроку, объявила в пятницу судья Сьюзон Илстон.
"Слушание по обоюдному согласию сторон назначено на 14 февраля. Это также является крайним сроком для представления (доказательств)", - сказала Илстон.
Винник был арестован 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции по запросу США. Там его обвиняли в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. В США Виннику грозило 55 лет тюрьмы, то есть фактически пожизненное заключение.
В январе 2020 года россиянин был экстрадирован во Францию по 19 обвинениям, однако суд оправдал его по всем предъявленным Францией обвинениям и осудил по одному американскому обвинению на пять лет. Причем французский суд счел, что Винник совершил не уголовное преступление, а проступок. Срок его заключения закончился, однако Винник оставался в тюрьме. Его уже должны были вернуть в Грецию для экстрадиции в США, однако тогда ЕСПЧ запретил экстрадицию россиянина в Грецию.
В августе этого года Винника экстрадировали из Европы, где сначала перевезли из Франции в Грецию. Оттуда он был в тот же день доставлен в Бостон на частном самолете и затем перевезен на служебном самолете в Сан-Франциско. Французский адвокат россиянина Фредерик Бело написал руководству МИД с просьбой уделить внимание делу Винника в ходе переговоров с США.