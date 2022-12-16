https://ria.ru/20221216/vinnik-1839325574.html

Суд в США назначил дату слушания по делу Винника

Суд в США назначил дату слушания по делу Винника - РИА Новости, 16.12.2022

Суд в США назначил дату слушания по делу Винника

Окружной суд в американском штате Калифорния назначил очередное слушание по делу россиянина Александра Винника на 14 февраля 2023 года и предписал стороне... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T23:34

2022-12-16T23:34

2022-12-16T23:34

в мире

александр винник

сша

греция

франция

европейский суд по правам человека (еспч)

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ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Окружной суд в американском штате Калифорния назначил очередное слушание по делу россиянина Александра Винника на 14 февраля 2023 года и предписал стороне обвинения представить доказательства к тому же сроку, объявила в пятницу судья Сьюзон Илстон. Винник был арестован 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции по запросу США. Там его обвиняли в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. В США Виннику грозило 55 лет тюрьмы, то есть фактически пожизненное заключение. В январе 2020 года россиянин был экстрадирован во Францию по 19 обвинениям, однако суд оправдал его по всем предъявленным Францией обвинениям и осудил по одному американскому обвинению на пять лет. Причем французский суд счел, что Винник совершил не уголовное преступление, а проступок. Срок его заключения закончился, однако Винник оставался в тюрьме. Его уже должны были вернуть в Грецию для экстрадиции в США, однако тогда ЕСПЧ запретил экстрадицию россиянина в Грецию. В августе этого года Винника экстрадировали из Европы, где сначала перевезли из Франции в Грецию. Оттуда он был в тот же день доставлен в Бостон на частном самолете и затем перевезен на служебном самолете в Сан-Франциско. Французский адвокат россиянина Фредерик Бело написал руководству МИД с просьбой уделить внимание делу Винника в ходе переговоров с США.

https://ria.ru/20221213/obmen-1838235955.html

сша

греция

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, александр винник, сша, греция, франция, европейский суд по правам человека (еспч)