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Суд в США назначил дату слушания по делу Винника - РИА Новости, 16.12.2022
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Суд в США назначил дату слушания по делу Винника
Суд в США назначил дату слушания по делу Винника - РИА Новости, 16.12.2022
Суд в США назначил дату слушания по делу Винника
Окружной суд в американском штате Калифорния назначил очередное слушание по делу россиянина Александра Винника на 14 февраля 2023 года и предписал стороне... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T23:34
2022-12-16T23:34
в мире
александр винник
сша
греция
франция
европейский суд по правам человека (еспч)
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ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Окружной суд в американском штате Калифорния назначил очередное слушание по делу россиянина Александра Винника на 14 февраля 2023 года и предписал стороне обвинения представить доказательства к тому же сроку, объявила в пятницу судья Сьюзон Илстон. Винник был арестован 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции по запросу США. Там его обвиняли в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. В США Виннику грозило 55 лет тюрьмы, то есть фактически пожизненное заключение. В январе 2020 года россиянин был экстрадирован во Францию по 19 обвинениям, однако суд оправдал его по всем предъявленным Францией обвинениям и осудил по одному американскому обвинению на пять лет. Причем французский суд счел, что Винник совершил не уголовное преступление, а проступок. Срок его заключения закончился, однако Винник оставался в тюрьме. Его уже должны были вернуть в Грецию для экстрадиции в США, однако тогда ЕСПЧ запретил экстрадицию россиянина в Грецию. В августе этого года Винника экстрадировали из Европы, где сначала перевезли из Франции в Грецию. Оттуда он был в тот же день доставлен в Бостон на частном самолете и затем перевезен на служебном самолете в Сан-Франциско. Французский адвокат россиянина Фредерик Бело написал руководству МИД с просьбой уделить внимание делу Винника в ходе переговоров с США.
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сша
греция
франция
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в мире, александр винник, сша, греция, франция, европейский суд по правам человека (еспч)
В мире, Александр Винник, США, Греция, Франция, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
23:34 16.12.2022
 
Суд в США назначил дату слушания по делу Винника

Суд в США назначил слушание по делу россиянина Винника на 14 февраля 2023 года

© РИА Новости / Геннадий МельникРоссиянин Александр Винник
Россиянин Александр Винник - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Россиянин Александр Винник. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Окружной суд в американском штате Калифорния назначил очередное слушание по делу россиянина Александра Винника на 14 февраля 2023 года и предписал стороне обвинения представить доказательства к тому же сроку, объявила в пятницу судья Сьюзон Илстон.
"Слушание по обоюдному согласию сторон назначено на 14 февраля. Это также является крайним сроком для представления (доказательств)", - сказала Илстон.
Винник был арестован 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции по запросу США. Там его обвиняли в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. В США Виннику грозило 55 лет тюрьмы, то есть фактически пожизненное заключение.
В январе 2020 года россиянин был экстрадирован во Францию по 19 обвинениям, однако суд оправдал его по всем предъявленным Францией обвинениям и осудил по одному американскому обвинению на пять лет. Причем французский суд счел, что Винник совершил не уголовное преступление, а проступок. Срок его заключения закончился, однако Винник оставался в тюрьме. Его уже должны были вернуть в Грецию для экстрадиции в США, однако тогда ЕСПЧ запретил экстрадицию россиянина в Грецию.
В августе этого года Винника экстрадировали из Европы, где сначала перевезли из Франции в Грецию. Оттуда он был в тот же день доставлен в Бостон на частном самолете и затем перевезен на служебном самолете в Сан-Франциско. Французский адвокат россиянина Фредерик Бело написал руководству МИД с просьбой уделить внимание делу Винника в ходе переговоров с США.
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря, 09:33
Приговорившая Бута судья сказала, что поддержала бы обмен Уилана на Винника
 
В миреАлександр ВинникСШАГрецияФранцияЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
 
 
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