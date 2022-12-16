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СК возбудил дело после крушения вертолета в Бурятии - РИА Новости, 16.12.2022
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СК возбудил дело после крушения вертолета в Бурятии
СК возбудил дело после крушения вертолета в Бурятии - РИА Новости, 16.12.2022
СК возбудил дело после крушения вертолета в Бурятии
Уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации транспорта возбудили после крушения вертолета Ми-8 в Бурятии, где погибли три человека, сообщатся... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T13:15
2022-12-16T13:22
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
улан-удэ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика бурятия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации транспорта возбудили после крушения вертолета Ми-8 в Бурятии, где погибли три человека, сообщатся в Telegram-канале Восточного межрегионального СУТ СК России.В пятницу в результате жесткой посадки на взлетно-посадочную полосу аэродрома в Улан-Удэ загорелся вертолет, погибли три человека, сообщали региональный главк МЧС и экстренные службы региона."Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.Отмечается, что на место происшествия выехали опытные следовали и криминалисты.
https://ria.ru/20221216/vertolet-1839105770.html
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россия
улан-удэ
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, улан-удэ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика бурятия
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Улан-Удэ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Бурятия
13:15 16.12.2022 (обновлено: 13:22 16.12.2022)
 
СК возбудил дело после крушения вертолета в Бурятии

СК возбудил дело после крушения вертолета Ми-8 в Улан-Удэ, где погибли три человека

© Кадр видео очевидцаТушение загоревшегося при жесткой посадке вертолета Ми-8 на аэродроме в Улан-Удэ
Тушение загоревшегося при жесткой посадке вертолета Ми-8 на аэродроме в Улан-Удэ
© Кадр видео очевидца
Тушение загоревшегося при жесткой посадке вертолета Ми-8 на аэродроме в Улан-Удэ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации транспорта возбудили после крушения вертолета Ми-8 в Бурятии, где погибли три человека, сообщатся в Telegram-канале Восточного межрегионального СУТ СК России.
В пятницу в результате жесткой посадки на взлетно-посадочную полосу аэродрома в Улан-Удэ загорелся вертолет, погибли три человека, сообщали региональный главк МЧС и экстренные службы региона.
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"Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на место происшествия выехали опытные следовали и криминалисты.
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)РоссияУлан-УдэМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Бурятия
 
 
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