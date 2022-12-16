https://ria.ru/20221216/vertolet-1839134278.html

СК возбудил дело после крушения вертолета в Бурятии

СК возбудил дело после крушения вертолета в Бурятии - РИА Новости, 16.12.2022

СК возбудил дело после крушения вертолета в Бурятии

Уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации транспорта возбудили после крушения вертолета Ми-8 в Бурятии, где погибли три человека, сообщатся... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T13:15

2022-12-16T13:15

2022-12-16T13:22

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

россия

улан-удэ

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика бурятия

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации транспорта возбудили после крушения вертолета Ми-8 в Бурятии, где погибли три человека, сообщатся в Telegram-канале Восточного межрегионального СУТ СК России.В пятницу в результате жесткой посадки на взлетно-посадочную полосу аэродрома в Улан-Удэ загорелся вертолет, погибли три человека, сообщали региональный главк МЧС и экстренные службы региона."Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.Отмечается, что на место происшествия выехали опытные следовали и криминалисты.

https://ria.ru/20221216/vertolet-1839105770.html

https://ria.ru/20220629/avarii-1799033791.html

россия

улан-удэ

республика бурятия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, улан-удэ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика бурятия