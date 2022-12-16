https://ria.ru/20221216/vertolet-1839106427.html
Семьи погибших при крушении вертолета в Бурятии получат по миллиону рублей
Семьи погибших при крушении вертолета в Бурятии получат по миллиону рублей - РИА Новости, 16.12.2022
Семьи погибших при крушении вертолета в Бурятии получат по миллиону рублей
Семьям погибших при крушении вертолета в Бурятии выплатят по 1 миллиону рублей, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T12:21
2022-12-16T12:21
2022-12-16T12:36
происшествия
россия
алексей цыденов
улан-удэ
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Семьям погибших при крушении вертолета в Бурятии выплатят по 1 миллиону рублей, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.В пятницу в результате жесткой посадки на взлетно-посадочную полосу аэродрома в Улан-Удэ загорелся вертолет, погибли три человека, сообщал РИА Новости представитель экстренных служб региона."Членам семей погибших со стороны республики будет выплачено по миллиону рублей, а со стороны авиазаводу будет также произведена выплата материальной помощи", - сказал Цыденов, видео его заявления публикует пресс-служба правительства Бурятии.
https://ria.ru/20221216/vertolet-1839105770.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, алексей цыденов, улан-удэ
Происшествия, Россия, Алексей Цыденов, Улан-Удэ
12:21 16.12.2022 (обновлено: 12:36 16.12.2022)
Семьи погибших при крушении вертолета в Бурятии получат по миллиону рублей
Цыденов: семьи погибших при крушении вертолета в Улан-Удэ получат по миллиону рублей