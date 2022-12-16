https://ria.ru/20221216/vertolet-1839106427.html

Семьи погибших при крушении вертолета в Бурятии получат по миллиону рублей

Семьи погибших при крушении вертолета в Бурятии получат по миллиону рублей - РИА Новости, 16.12.2022

Семьи погибших при крушении вертолета в Бурятии получат по миллиону рублей

Семьям погибших при крушении вертолета в Бурятии выплатят по 1 миллиону рублей, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T12:21

2022-12-16T12:21

2022-12-16T12:36

происшествия

россия

алексей цыденов

улан-удэ

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Семьям погибших при крушении вертолета в Бурятии выплатят по 1 миллиону рублей, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.В пятницу в результате жесткой посадки на взлетно-посадочную полосу аэродрома в Улан-Удэ загорелся вертолет, погибли три человека, сообщал РИА Новости представитель экстренных служб региона."Членам семей погибших со стороны республики будет выплачено по миллиону рублей, а со стороны авиазаводу будет также произведена выплата материальной помощи", - сказал Цыденов, видео его заявления публикует пресс-служба правительства Бурятии.

https://ria.ru/20221216/vertolet-1839105770.html

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Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, алексей цыденов, улан-удэ