https://ria.ru/20221216/vertolet-1839103403.html
В МЧС подтвердили гибель экипажа при крушении вертолета в Бурятии
В МЧС подтвердили гибель экипажа при крушении вертолета в Бурятии - РИА Новости, 16.12.2022
В МЧС подтвердили гибель экипажа при крушении вертолета в Бурятии
В управлении МЧС Бурятии РИА Новости подтвердили гибель экипажа вертолета при крушении Ми-8 в Улан-Удэ. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T12:08
2022-12-16T12:08
2022-12-16T12:16
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
республика бурятия
улан-удэ
ми-8 амтш
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КРАСНОЯРСК, 16 дек — РИА Новости. В управлении МЧС Бурятии РИА Новости подтвердили гибель экипажа вертолета при крушении Ми-8 в Улан-Удэ.В пятницу в результате жесткой посадки на взлетно-посадочную полосу аэродрома в Улан-Удэ загорелся вертолет, погибли три человека, сообщал РИА Новости представитель экстренных служб регионаВ ведомстве отметили, что пожар на аэродроме потушен, крушение не повлияло на функционирование аэропорта.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, республика бурятия, улан-удэ, ми-8 амтш
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Республика Бурятия, Улан-Удэ, Ми-8 АМТШ
12:08 16.12.2022 (обновлено: 12:16 16.12.2022)
В МЧС подтвердили гибель экипажа при крушении вертолета в Бурятии
В МЧС подтвердили гибель экипажа при крушении вертолета на аэродроме Улан-Удэ