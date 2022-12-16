https://ria.ru/20221216/vertolet-1839103403.html

В МЧС подтвердили гибель экипажа при крушении вертолета в Бурятии

В МЧС подтвердили гибель экипажа при крушении вертолета в Бурятии - РИА Новости, 16.12.2022

В МЧС подтвердили гибель экипажа при крушении вертолета в Бурятии

В управлении МЧС Бурятии РИА Новости подтвердили гибель экипажа вертолета при крушении Ми-8 в Улан-Удэ. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T12:08

2022-12-16T12:08

2022-12-16T12:16

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

республика бурятия

улан-удэ

ми-8 амтш

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КРАСНОЯРСК, 16 дек — РИА Новости. В управлении МЧС Бурятии РИА Новости подтвердили гибель экипажа вертолета при крушении Ми-8 в Улан-Удэ.В пятницу в результате жесткой посадки на взлетно-посадочную полосу аэродрома в Улан-Удэ загорелся вертолет, погибли три человека, сообщал РИА Новости представитель экстренных служб регионаВ ведомстве отметили, что пожар на аэродроме потушен, крушение не повлияло на функционирование аэропорта.

https://ria.ru/20221216/snaryad-1839088337.html

россия

республика бурятия

улан-удэ

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, республика бурятия, улан-удэ, ми-8 амтш