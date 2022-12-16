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На аэродроме в Улан-Удэ загорелся вертолет

На аэродроме в Улан-Удэ загорелся вертолет - РИА Новости, 16.12.2022

На аэродроме в Улан-Удэ загорелся вертолет

Вертолет загорелся в пятницу на аэродроме в столице Бурятии, информация об обстоятельствах происшествия и пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T11:25

2022-12-16T11:25

2022-12-16T11:31

происшествия

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россия

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Вертолет загорелся в пятницу на аэродроме в столице Бурятии, информация об обстоятельствах происшествия и пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона."На взлетно-посадочной полосе аэродрома в Улан-Удэ горит вертолет. Детали уточняются", - сказал собеседник агентства.

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происшествия, улан-удэ, россия