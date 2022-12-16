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На аэродроме в Улан-Удэ загорелся вертолет
На аэродроме в Улан-Удэ загорелся вертолет - РИА Новости, 16.12.2022
На аэродроме в Улан-Удэ загорелся вертолет
Вертолет загорелся в пятницу на аэродроме в столице Бурятии, информация об обстоятельствах происшествия и пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T11:25
2022-12-16T11:25
2022-12-16T11:31
происшествия
улан-удэ
россия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Вертолет загорелся в пятницу на аэродроме в столице Бурятии, информация об обстоятельствах происшествия и пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона."На взлетно-посадочной полосе аэродрома в Улан-Удэ горит вертолет. Детали уточняются", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, улан-удэ, россия
Происшествия, Улан-Удэ, Россия
11:25 16.12.2022 (обновлено: 11:31 16.12.2022)
На аэродроме в Улан-Удэ загорелся вертолет
На аэродроме в Улан-Удэ загорелся вертолет, последствия уточняются