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В Омске задержали мужчину, повредившего мемориал воинам - РИА Новости, 16.12.2022
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В Омске задержали мужчину, повредившего мемориал воинам
В Омске задержали мужчину, повредившего мемориал воинам - РИА Новости, 16.12.2022
В Омске задержали мужчину, повредившего мемориал воинам
Возбуждено уголовное дело на жителя Омской области, который обвиняется в осквернении мемориального сооружения воинам, погибшим в Великой Отечественной войне,... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T13:51
2022-12-16T13:51
происшествия
омская область
следственный комитет россии (ск рф)
омск
россия
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ОМСК, 16 дек - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело на жителя Омской области, который обвиняется в осквернении мемориального сооружения воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, рассказали в пресс-службе СУ СК по Омской области. Инцидент произошел в поселке Черлак в Омской области в августе: 31-летний мужчина повредил мемориальный комплекс в парке Победы в поселке. "По версии следствия, подозреваемый нанес несколько ударов по металлическим щитам, содержащим информацию об участниках Великой Отечественной войны, повредив их", - пояснили в пресс-службе. После случившегося была изъята видеозапись с камер наблюдения, по которой установили личность вандала. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков и других мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов". Максимальная санкция – лишение свободы на пять лет. "Подозреваемый был задержан, следователем проводятся допросы, иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - добавили в пресс-службе.
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происшествия, омская область, следственный комитет россии (ск рф), омск, россия
Происшествия, Омская область, Следственный комитет России (СК РФ), Омск, Россия
13:51 16.12.2022
 
В Омске задержали мужчину, повредившего мемориал воинам

В Омске задержали мужчину, повредившего мемориал воинам Великой Отечественной войны

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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ОМСК, 16 дек - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело на жителя Омской области, который обвиняется в осквернении мемориального сооружения воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, рассказали в пресс-службе СУ СК по Омской области.
Инцидент произошел в поселке Черлак в Омской области в августе: 31-летний мужчина повредил мемориальный комплекс в парке Победы в поселке.
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"По версии следствия, подозреваемый нанес несколько ударов по металлическим щитам, содержащим информацию об участниках Великой Отечественной войны, повредив их", - пояснили в пресс-службе.
После случившегося была изъята видеозапись с камер наблюдения, по которой установили личность вандала. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков и других мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов". Максимальная санкция – лишение свободы на пять лет.
"Подозреваемый был задержан, следователем проводятся допросы, иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - добавили в пресс-службе.
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