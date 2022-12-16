https://ria.ru/20221216/vandal-1839148130.html

В Омске задержали мужчину, повредившего мемориал воинам

В Омске задержали мужчину, повредившего мемориал воинам - РИА Новости, 16.12.2022

В Омске задержали мужчину, повредившего мемориал воинам

Возбуждено уголовное дело на жителя Омской области, который обвиняется в осквернении мемориального сооружения воинам, погибшим в Великой Отечественной войне,... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T13:51

2022-12-16T13:51

2022-12-16T13:51

происшествия

омская область

следственный комитет россии (ск рф)

омск

россия

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ОМСК, 16 дек - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело на жителя Омской области, который обвиняется в осквернении мемориального сооружения воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, рассказали в пресс-службе СУ СК по Омской области. Инцидент произошел в поселке Черлак в Омской области в августе: 31-летний мужчина повредил мемориальный комплекс в парке Победы в поселке. "По версии следствия, подозреваемый нанес несколько ударов по металлическим щитам, содержащим информацию об участниках Великой Отечественной войны, повредив их", - пояснили в пресс-службе. После случившегося была изъята видеозапись с камер наблюдения, по которой установили личность вандала. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков и других мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов". Максимальная санкция – лишение свободы на пять лет. "Подозреваемый был задержан, следователем проводятся допросы, иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20221121/voronezh-1833105895.html

https://ria.ru/20221210/pamyatniki-1837711483.html

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происшествия, омская область, следственный комитет россии (ск рф), омск, россия