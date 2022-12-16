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Завершены доклинические исследования съедобной вакцины от коронавируса - РИА Новости, 16.12.2022
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https://ria.ru/20221216/vaktsina-1839171938.html
Завершены доклинические исследования съедобной вакцины от коронавируса
Завершены доклинические исследования съедобной вакцины от коронавируса - РИА Новости, 16.12.2022
Завершены доклинические исследования съедобной вакцины от коронавируса
Институт экспериментальной медицины завершил доклинические исследования съедобной вакцины от COVID-19, сообщил журналистам руководитель отдела молекулярной... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T14:38
2022-12-16T14:38
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек — РИА Новости. Институт экспериментальной медицины завершил доклинические исследования съедобной вакцины от COVID-19, сообщил журналистам руководитель отдела молекулярной микробиологии и лаборатории молекулярной генетики патогенных микроорганизмов института, член-корреспондент РАН Александр Суворов. "Сейчас мы закончили доклинические исследования по первому варианту вакцины против SARS-CoV-2", - сказал он в рамках III Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям. По словам Суворова, в начале следующего года планируется направить соответствующие документы в Минздрав РФ для получения разрешения на проведение клинических исследований. "Мы нашли коммерческого партнера и подготовили досье. Сейчас будет дорабатываться текст досье и будем отправлять Минздрав. Посмотрим, как они отреагируют на нашу разработку.... Очень рассчитываем, что все нормально получится. Я думаю, через месяц-полтора, скорее всего, в начале следующего года (направим документы в Минздрав)... Все будет зависеть от их решения. Может скажут, что нам еще нужно будет что-то доделать по доклинике или на приматах провести исследования", - сказал он. Ранее Суворов сообщал, что на вкус съедобная вакцина почти неотличима от обычных кисломолочных продуктов и больше всего напоминает ряженку. Как отмечал директор ИЭМ, профессор РАН Александр Дмитриев, соответствующие исследования ведутся в институте с января 2020 года. По его оценке, съедобная вакцина от COVID-19 имеет ряд конкурентных преимуществ, одно из которых заключается в том, что этот препарат достаточно просто выпить. Также производство такой вакцины не требует применения специальных технологий очистки и серьезных финансовых затрат на организацию серийного выпуска.
https://ria.ru/20221215/vaktsina-1838790412.html
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здоровье - общество, общество, александр дмитриев, россия, российская академия наук
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Общество, Александр Дмитриев, Россия, Российская академия наук
14:38 16.12.2022
 
Завершены доклинические исследования съедобной вакцины от коронавируса

Петербургские ученые завершили доклинические исследования съедобной вакцины от COVID-19

© РИА Новости / Григорий СысоевНа линии розлива инъекционных препаратов вакцины от коронавируса
На линии розлива инъекционных препаратов вакцины от коронавируса - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
На линии розлива инъекционных препаратов вакцины от коронавируса. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек — РИА Новости. Институт экспериментальной медицины завершил доклинические исследования съедобной вакцины от COVID-19, сообщил журналистам руководитель отдела молекулярной микробиологии и лаборатории молекулярной генетики патогенных микроорганизмов института, член-корреспондент РАН Александр Суворов.
"Сейчас мы закончили доклинические исследования по первому варианту вакцины против SARS-CoV-2", - сказал он в рамках III Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
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По словам Суворова, в начале следующего года планируется направить соответствующие документы в Минздрав РФ для получения разрешения на проведение клинических исследований.
"Мы нашли коммерческого партнера и подготовили досье. Сейчас будет дорабатываться текст досье и будем отправлять Минздрав. Посмотрим, как они отреагируют на нашу разработку.... Очень рассчитываем, что все нормально получится. Я думаю, через месяц-полтора, скорее всего, в начале следующего года (направим документы в Минздрав)... Все будет зависеть от их решения. Может скажут, что нам еще нужно будет что-то доделать по доклинике или на приматах провести исследования", - сказал он.
Ранее Суворов сообщал, что на вкус съедобная вакцина почти неотличима от обычных кисломолочных продуктов и больше всего напоминает ряженку.
Как отмечал директор ИЭМ, профессор РАН Александр Дмитриев, соответствующие исследования ведутся в институте с января 2020 года. По его оценке, съедобная вакцина от COVID-19 имеет ряд конкурентных преимуществ, одно из которых заключается в том, что этот препарат достаточно просто выпить. Также производство такой вакцины не требует применения специальных технологий очистки и серьезных финансовых затрат на организацию серийного выпуска.
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