https://ria.ru/20221216/vaktsina-1839171938.html

Завершены доклинические исследования съедобной вакцины от коронавируса

Завершены доклинические исследования съедобной вакцины от коронавируса - РИА Новости, 16.12.2022

Завершены доклинические исследования съедобной вакцины от коронавируса

Институт экспериментальной медицины завершил доклинические исследования съедобной вакцины от COVID-19, сообщил журналистам руководитель отдела молекулярной... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T14:38

2022-12-16T14:38

2022-12-16T14:38

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек — РИА Новости. Институт экспериментальной медицины завершил доклинические исследования съедобной вакцины от COVID-19, сообщил журналистам руководитель отдела молекулярной микробиологии и лаборатории молекулярной генетики патогенных микроорганизмов института, член-корреспондент РАН Александр Суворов. "Сейчас мы закончили доклинические исследования по первому варианту вакцины против SARS-CoV-2", - сказал он в рамках III Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям. По словам Суворова, в начале следующего года планируется направить соответствующие документы в Минздрав РФ для получения разрешения на проведение клинических исследований. "Мы нашли коммерческого партнера и подготовили досье. Сейчас будет дорабатываться текст досье и будем отправлять Минздрав. Посмотрим, как они отреагируют на нашу разработку.... Очень рассчитываем, что все нормально получится. Я думаю, через месяц-полтора, скорее всего, в начале следующего года (направим документы в Минздрав)... Все будет зависеть от их решения. Может скажут, что нам еще нужно будет что-то доделать по доклинике или на приматах провести исследования", - сказал он. Ранее Суворов сообщал, что на вкус съедобная вакцина почти неотличима от обычных кисломолочных продуктов и больше всего напоминает ряженку. Как отмечал директор ИЭМ, профессор РАН Александр Дмитриев, соответствующие исследования ведутся в институте с января 2020 года. По его оценке, съедобная вакцина от COVID-19 имеет ряд конкурентных преимуществ, одно из которых заключается в том, что этот препарат достаточно просто выпить. Также производство такой вакцины не требует применения специальных технологий очистки и серьезных финансовых затрат на организацию серийного выпуска.

https://ria.ru/20221215/vaktsina-1838790412.html

https://ria.ru/20221126/koronavirus-1834450813.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

здоровье - общество, общество, александр дмитриев, россия, российская академия наук