https://ria.ru/20221216/utechki-1839118118.html

С начала спецоперации произошло более 140 утечек данных россиян

С начала спецоперации произошло более 140 утечек данных россиян - РИА Новости, 16.12.2022

С начала спецоперации произошло более 140 утечек данных россиян

Более 140 случаев утечек персональных данных россиян произошло с начала специальной военной операции на Украине, в сеть попало около 600 миллионов записей о... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T12:46

2022-12-16T12:46

2022-12-16T12:48

технологии

россия

украина

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Более 140 случаев утечек персональных данных россиян произошло с начала специальной военной операции на Украине, в сеть попало около 600 миллионов записей о гражданах, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора. "С начала военной операции резко увеличилось количество утечек персональных данных - более 140 случаев, в сеть попали около 600 миллионов записей о гражданах", - говорится в сообщении. Уточняется, что была нарушена конфиденциальность медицинских персональных данных, подлежащих особой защите, основным источником "сливов", как отмечается, были иностранные ресурсы. "Содержание скомпрометированных баз раскрывает личную информацию о гражданах России, их актуальные социальные связи", - добавляет ведомство. Уточняется, что всплеск утечек произошёл на фоне блокировки работы в России ряда западных соцсетей. "Помимо возврата к проведению проверок по фактам утечек необходимо как повышение финансовой ответственности за недостаточную защиту организациями данных, так и криминализация кражи, незаконных перепродажи и обработки краденных персональных данных. В настоящее время соответствующие необходимые законодательные изменения подготовлены", - добавляет ведомство.

https://ria.ru/20221215/utechka-1838971960.html

https://ria.ru/20221209/vkusvill-1837655033.html

россия

украина

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технологии, россия, украина, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)