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С начала спецоперации произошло более 140 утечек данных россиян - РИА Новости, 16.12.2022
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С начала спецоперации произошло более 140 утечек данных россиян
С начала спецоперации произошло более 140 утечек данных россиян - РИА Новости, 16.12.2022
С начала спецоперации произошло более 140 утечек данных россиян
Более 140 случаев утечек персональных данных россиян произошло с начала специальной военной операции на Украине, в сеть попало около 600 миллионов записей о... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T12:46
2022-12-16T12:48
технологии
россия
украина
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Более 140 случаев утечек персональных данных россиян произошло с начала специальной военной операции на Украине, в сеть попало около 600 миллионов записей о гражданах, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора. "С начала военной операции резко увеличилось количество утечек персональных данных - более 140 случаев, в сеть попали около 600 миллионов записей о гражданах", - говорится в сообщении. Уточняется, что была нарушена конфиденциальность медицинских персональных данных, подлежащих особой защите, основным источником "сливов", как отмечается, были иностранные ресурсы. "Содержание скомпрометированных баз раскрывает личную информацию о гражданах России, их актуальные социальные связи", - добавляет ведомство. Уточняется, что всплеск утечек произошёл на фоне блокировки работы в России ряда западных соцсетей. "Помимо возврата к проведению проверок по фактам утечек необходимо как повышение финансовой ответственности за недостаточную защиту организациями данных, так и криминализация кражи, незаконных перепродажи и обработки краденных персональных данных. В настоящее время соответствующие необходимые законодательные изменения подготовлены", - добавляет ведомство.
https://ria.ru/20221215/utechka-1838971960.html
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технологии, россия, украина, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, Россия, Украина, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
12:46 16.12.2022 (обновлено: 12:48 16.12.2022)
 
С начала спецоперации произошло более 140 утечек данных россиян

РКН: с начала спецоперации в сеть утекли около 600 миллионов записей данных россиян

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкХакер
Хакер - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Более 140 случаев утечек персональных данных россиян произошло с начала специальной военной операции на Украине, в сеть попало около 600 миллионов записей о гражданах, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.
"С начала военной операции резко увеличилось количество утечек персональных данных - более 140 случаев, в сеть попали около 600 миллионов записей о гражданах", - говорится в сообщении.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Вчера, 17:53Туризм
Сервис Level.Travel подтвердил утечку данных клиентов
Уточняется, что была нарушена конфиденциальность медицинских персональных данных, подлежащих особой защите, основным источником "сливов", как отмечается, были иностранные ресурсы. "Содержание скомпрометированных баз раскрывает личную информацию о гражданах России, их актуальные социальные связи", - добавляет ведомство.
Уточняется, что всплеск утечек произошёл на фоне блокировки работы в России ряда западных соцсетей.
"Помимо возврата к проведению проверок по фактам утечек необходимо как повышение финансовой ответственности за недостаточную защиту организациями данных, так и криминализация кражи, незаконных перепродажи и обработки краденных персональных данных. В настоящее время соответствующие необходимые законодательные изменения подготовлены", - добавляет ведомство.
Вкусвилл
9 декабря, 23:32
"Вкусвилл" сообщил об утечке персональных данных клиентов
 
ТехнологииРоссияУкраинаФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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