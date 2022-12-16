https://ria.ru/20221216/ukraina-1839288324.html

Американцы обвинили Байдена в предательстве из-за Украины

Американцы обвинили Байдена в предательстве из-за Украины - РИА Новости, 16.12.2022

Американцы обвинили Байдена в предательстве из-за Украины

Очередной пакет помощи Украине вызвал гневную реакцию у читателей американского издания Breitbart. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T19:07

2022-12-16T19:07

2022-12-16T19:34

в мире

украина

сша

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

джо байден

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Очередной пакет помощи Украине вызвал гневную реакцию у читателей американского издания Breitbart.На днях страны Запада договорились о выделении Киеву более миллиарда долларов, чтобы помочь пережить зиму. Кроме того, в США заявили о готовности отправить батарею зенитно-ракетной системы Patriot. Читатели возмутились из-за нескончаемой, по их мнению, финансовой поддержки Владимира Зеленского.Democrats Bring Suffering ответил ему, что часть помощи разворовывается еще на Западе, на что тот указал на политиков из Демократической партии."Кстати, а что там вообще случилось со всеми этими "калечащими" санкциями, которые Байден продолжал впихивать нам в глотки?" — спросил El Indio Mescalero.Phaeton напомнил о крайней неэффективности ЗРК Patriot в военном конфликте в Йемене."Ни одна хуситская ракета не была сбита! Хуситы добились против американского оружия стопроцентного результата!" — отметил он."А зачем Зеленскому так много ракет? Это все потому, что еще осталось много живых украинцев. Он же говорил, что будет сражаться до последнего украинца!" — заявил Deplorable Me.Fugitive cities назвал помощь Киеву "передачей денег американцев от одних коррупционеров другим"."Украина — это не демократия. Это тоталитаризм, бандитизм, олигархия, и все наши деньги, скорее всего, попадут там не в те руки. А еще мы видим их возвращение обратно в Демократическую партию США и отмывание", — высказался James Miller.Он потребовал от Зеленского "убрать грязные ручонки" из карманов американцев и напомнил про нацистские преступления на Украине.Некоторые читатели призвали Вашингтон не участвовать в финансировании Украины и "скинуть" эту задачу на европейские страны. Другие обвинили США в разжигании конфликта."Зеленский выпрашивает деньги только потому, что терпит поражение. Сколько он уже истратил их без толку?!" — написал еще один пользователь.Keithrj возмутился отсутствием отчетности и прозрачности в вопросе помощи Киеву и подчеркнул, что это только затягивает кризис."Ну что же, значит, такая у нас судьба — посылать наши кровные деньги в эту черную дыру. Благодарите наших политиков в Вашингтоне, которые не устают предавать нашу Америку!" — написал Enjoying Life.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации западные страны продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.

https://ria.ru/20221216/ukraina-1839228779.html

https://ria.ru/20221210/tezis-1837776280.html

https://ria.ru/20221210/zelenskiy-1837754225.html

https://ria.ru/20221210/frantsiya-1837677172.html

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в мире, украина, сша, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), джо байден