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Французы отказались финансировать украинскую "бездонную бочку" - РИА Новости, 16.12.2022
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Французы отказались финансировать украинскую "бездонную бочку"
Французы отказались финансировать украинскую "бездонную бочку" - РИА Новости, 16.12.2022
Французы отказались финансировать украинскую "бездонную бочку"
Посетители сайта французской газеты Le Figaro пришли в ярость, увидев результаты проведенного изданием опроса об отношении к помощи Украине. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T16:28
2022-12-16T17:50
в мире
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Посетители сайта французской газеты Le Figaro пришли в ярость, увидев результаты проведенного изданием опроса об отношении к помощи Украине.Газета провела опрос, который показал, что только 57 процентов респондентов поддерживают продолжение оказания помощи Киеву.Читатели раскритиковали власти, в частности президента Эммануэля Макрона, за поддержку Украины при большой доле противников такой политики."Франция влезла в долги, она на краю пропасти, а тут Макрон легонько толкает ее в спину", — написал Chatonx.Юзер напомнил, что недавно глава государства призывал учитывать интересы России, а затем сменил риторику."Похоже, Макрону деньги легко достаются, если он ими разбрасывается", — прокомментировал другой читатель.Он призвал направить "украинские" деньги на погашение "кошмарных" задолженностей Франции и решение ее проблем."Правильная благотворительность начинается со своих!" — подчеркнул он."Я хотел бы вам напомнить, что на это дело идут деньги налогоплательщиков — без их согласия. Мы имеем полное право знать, сколько миллиардов наших денег Макрон уже перегнал Зеленскому", — написал Triple_7.Он добавил, что Франция не обязана "вписываться" за Зеленского, и напомнил: такая политика уже привела страну к кризису в энергетике."Это все опустошает кошельки обычных французов", — резюмировал читатель.Он отметил, что во Франции есть серьезные проблемы в сфере здравоохранения, и возмутился, что в этих условиях Макрон призывает жертвовать деньги на больницы на Украине.Farabale же предложил заставить оплачивать помощь Киеву только тех, кто поддерживает это решение.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
https://ria.ru/20221205/frantsiya-1836324230.html
https://ria.ru/20221215/makron-1838773812.html
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в мире, украина, франция
В мире, Украина, Франция
16:28 16.12.2022 (обновлено: 17:50 16.12.2022)
 
Французы отказались финансировать украинскую "бездонную бочку"

Читатели Le Figaro отказались финансировать украинскую "бездонную бочку"

© Фото : U.S. Army / Spc. Zakia GrayФранцузская самоходная артиллерийская установка Caesar
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© Фото : U.S. Army / Spc. Zakia Gray
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Посетители сайта французской газеты Le Figaro пришли в ярость, увидев результаты проведенного изданием опроса об отношении к помощи Украине.
Газета провела опрос, который показал, что только 57 процентов респондентов поддерживают продолжение оказания помощи Киеву.
Читатели раскритиковали власти, в частности президента Эммануэля Макрона, за поддержку Украины при большой доле противников такой политики.
"Франция влезла в долги, она на краю пропасти, а тут Макрон легонько толкает ее в спину", — написал Chatonx.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
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Юзер напомнил, что недавно глава государства призывал учитывать интересы России, а затем сменил риторику.
"Похоже, Макрону деньги легко достаются, если он ими разбрасывается", — прокомментировал другой читатель.
Он призвал направить "украинские" деньги на погашение "кошмарных" задолженностей Франции и решение ее проблем.
"Правильная благотворительность начинается со своих!" — подчеркнул он.
"Я хотел бы вам напомнить, что на это дело идут деньги налогоплательщиков — без их согласия. Мы имеем полное право знать, сколько миллиардов наших денег Макрон уже перегнал Зеленскому", — написал Triple_7.
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Он добавил, что Франция не обязана "вписываться" за Зеленского, и напомнил: такая политика уже привела страну к кризису в энергетике.
"Это все опустошает кошельки обычных французов", — резюмировал читатель.
"Украина превратилась в бездонную бочку. Чем больше мы ее вооружаем и финансируем, тем дольше продлится весь этот кошмар", — заявил NGRZ.
Он отметил, что во Франции есть серьезные проблемы в сфере здравоохранения, и возмутился, что в этих условиях Макрон призывает жертвовать деньги на больницы на Украине.
Farabale же предложил заставить оплачивать помощь Киеву только тех, кто поддерживает это решение.
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
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